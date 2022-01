Antik Sat: Harmonogram změn migrace programů

DNES!

1. etapa: Překlopení vybraných stanic z MPEG-4 do HEVC

▲ Obr č. 1 - Satelitní televize Antik Sat (foto: Antik Telecom)



2. etapa: Spuštění programů v HEVC

3. etapa: Překlopení vybraných stanic z MPEG-4 do HEVC

Změny z pohledu diváka

Od pondělí 17. ledna 2022 začne na satelitní pay-tv platformě Antik Sat , košického telekomunikačního operátora Antik Telecom, k významným změnám v distribuci programů. Jak budou změny probíhat?V sobotním článku jsme upozornili na chystané změny na satelitní platformě Antik Sat - překlopení některých stanic do modernějšího kodeku HEVC a také přesun některých programů na jiné vysílací transpondéry. Tyto kroky proběhnou s ohledem na chystaný konec DTH služby Orange TV cez satelit konkurenčního operátora Orange Slovensko se kterou řadu programů sdílí.Antik Sat zůstane na satelitu Eutelsat 16A i nadále. Zachová si i stávající kryptovací systém Conax. Změní se transpondéry některých stanic a vybrané programy přejdou do HEVC. Pro zákazníky s HEVC boxy či televizory změna kodeku nebude představovat žádný zásadní problém. Jedinou změnou pak bude nová frekvence stanic.Satelitní služby pro Antik Sat zajišťuje společnost A1 Broadcasting. Ta všechny změny naplánovala do tří etap. Z toho první a třetí bude principiálně stejná ale bude se týkat jiných programů.V pondělí 17.1.2022 budou vybrané televizní programové služby na freq. 11,055 GHz, pol. V (SR 27500, FEC 4/5, DVB-S2/QPSK) a 11,094 GHz, pol. V (SR 27500, FEC 4/5, DVB-S2/QPSK) překlopeny do HEVC (H.265). O které programy konkrétně půjde zatím nebylo potvrzeno, nicméně je jisté, že do HEVC budou převedeny stanice, které nejsou sdíleny s dalšími zahraničními operátory. Antik Sat s Orange TV cez satelit jsou totiž jediné DTH platformy na 16°E, které HEVC u SD a HD programů využívají.Pro diváka tak svým způsobem není důležité, které stanice budou překlopeny do HEVC, neboť programy změní kodek na své programové pozici a přeladění set top boxu či televizoru nebude nutné.O den později - v úterý 18.1.2022 - dojde k významnějším změnám. Programy doposud šířené na kmitočtu 11,366 GHz, pol. V (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) se rozdělí na uvolněnou kapacitu na kmitočtech 11,055 GHz a 11,094 GHz, pol. V (oba SR 27500, FEC 4/5, DVB-S2/QPSK).Kapacita pro další stanice na těchto dvou frekvencích zajistí optimalizace šířených programů v první etapě.Vysílání programů na frekvenci 11,366 GHz bude v provozu do 31.1.2022.V poslední den tohoto měsíce - 31.1.2022 - budou některé stanice na kmitočtu 11,324 GHz, pol. V (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) překlopeny z MPEG-4 do HEVC. Opět není známo, kterých stanic se bude tato změna týkat. Nicméně taková informace není tak podstatná - stanice změní kodek na stávající frekvenci bez nutnosti přeladění programů.Z pohledu diváka bude nutné si znovu naskenovat programy na kmitočtech 11,055 a 11,094 GHz a to v období od 18. ledna do 31. ledna 2022 a poté vymazat programy přijímané na kmitočtu 11,366 GHz.Set top boxy Antiku si automaticky stáhnou nejnovější setting programů. Majitelé vlastních set top boxů a televizorů si budou muset programy přeladit ručně a to zadáním uvedených transpondérů. Pro klienty je důležité i skutečnost, že změny budou probíhat na stávajících kapacitách. Bude stačit proladit dosavadní multiplexy, které využívá Antik Telecom pro službu Antik Sat.redakce