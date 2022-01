16E: A1 Broadcasting převzal transpondér po Orange SK

DNES!

technické parametry:

šířené programy:

Jeden z transpondérů na satelitu Eutelsat 16A , který provozovala společnost Orange Slovensko pro svoji placenou satelitní službu Orange TV cez satelit , převzal operátor A1 Broadcasting pro zajištění distribuce služeb pro platformu Antik Sat , košického telekomunikačního operátora Antik Telecom.Společnost Orange Slovensko se rozhodla uzavřít svoji DTH službu a své zákazníky přesunula na internetovou televizní službu Orange TV cez kábel či Orange TV cez internet. Ostatním klientům, kteří nejsou v dosahu internetové infrastruktury, nabídla novou satelitní službu Skylink TV pre Orange, která vznikla ve spolupráci s M7 Group , provozovatelem česko-slovenských satelitních platforem Skylink a freeSAT.Kapacita původní platformy Orange TV cez satelit byla z části sdílená právě s platformou Antik Sat a bylo proto nutné vyřešit provozovaný simulcrypt programů. V minulých dnech proto společnost A1 Broadcasting přesunula vybrané programy Antik Satu na kmitočty 11,055 a 11,094 GHz a řadu stanic překlopila z kodeku MPEG-4 (H.264) do novějšího HEVC (H.265). Změna kodeku na zákazníky Antik Satu by neměla mít prakticky žádný dopad - od roku 2017 operátor dodává své hybridní set top boxy, které propojují satelitní nabídku s internetovou, již s podporou nového enkódování.Nový transpondér A1 Broadcasting, původně provozovaný Orange SK, pracuje na kmitočtu 11,324 GHz a šíří především hlavní slovenské veřejnoprávní a komerční programy ve vysokém rozlišení ( HDTV ). S převzetím transpondéru byly programové služby překlopeny z MPEG-4 do novějšího kodeku HEVC a to beze změny hlavních vysílacích parametrů - přeladění programů proto obvykle není nutné. V HEVC na tomto kmitočtu se nyní vysílají programy Jednotka HD, Dvojka HD, Markíza HD, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Óčko TV, Šlágr Originál a TA3 HD. Zachován byl příznivý parametr FEC 2/3.satelit: Eutelsat 16A (16°E)frekvence: 11,324 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKJednotka HD, Dvojka HD, Markíza HD, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Óčko TV, Šlágr Originál a TA3 HD.Původní transpondér Orange TV cez satelit na kmitočtu 11,366 GHz byl vypnut. Veškeré programy z této kapacity se pro zákazníky Antik Satu vysílají z jiných frekvencí.redakce