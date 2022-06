Skylink představil logo CANAL+ Sport s Premier League a ceník

DNES!



▲ Obr č. 1 - Premier League se stěhuje na nový prémiový sportovní kanál CANAL+ Sport (foto: M7 Group

Stanice CANAL+ Sport v novém balíčku Kombi+

▲ Obr č. 2 - Logo nového sportovního kanálu CANAL+ Sport (foto: M7 Group)



Možné bude předplacení CANAL+ Sport i samostatně

Do startu nové sezóny anglické nejvyšší fotbalové soutěže zbývá ještě 7 týdnů, ale už teď je jasné, že se její fanoušci v České republice a na Slovensku mají na co těšit. Poprvé totiž budou moci sledovat všech 380 zápasů tohoto ročníku v přímém přenosu. A kromě toho spousty dalších divácky atraktivních novinek.Premier League bude nově vysílána exkluzivně na novém programu CANAL+ Sport, za kterým stojí společnost CANAL+ Luxembourg, provozující televizní platformy Skylink a freeSAT. Nejvyšší možnou úroveň produkce zajistí kombinace česko-slovenského týmu ostřílených profesionálů a dlouholetých zkušeností spolu s technologickým zázemím skupiny CANAL+, zejména ve Francii a Polsku. Kromě kompletní sady přímých přenosů s kvalitním českým nebo slovenským komentářem, konferenčních přenosů souběžně hraných zápasů a tradičních zápasových studií se mohou diváci těšit také na velké množství doprovodných pořadů, pravidelnou týdenní talkshow s hodnocením odehraného kola nebo magazín věnovaný populární virtuální soutěži Fantasy Premier League.CANAL+ Sport bude od 1. srpna součástí nabídky programů platforem Skylink a freeSAT na satelitu Astra 23,5°E, při využití aplikace Skylink Live TV včetně přístupu ke všem současně hraným zápasům a konferenčnímu přenosu. Dostupnost u dalších provozovatelů je zatím stále nejasná. „Naším cílem je představit prémiový, ale zároveň široce dostupný sportovní program, a proto jednáme se všemi velkými českými a slovenskými operátory. Pokud se nám v jednotlivých případech podaří domluvit na obchodních podmínkách, koncový zákazník bude moci anglickou Premier League sledovat v rámci své současné služby bez nutnosti cokoli měnit nebo dokupovat. Zároveň ovšem počítáme i s variantou přímé nabídky divákům, jejichž televizní služba náš program v nabídce mít nebude,“ uvádí k tomu Ladislav Řeháček, viceprezident společnosti CANAL+ Luxembourg pro Českou republiku a Slovensko.Program CANAL+ Sport bude u Skylinku a freeSATu zařazen do nové nabídky Kombi+, jejíž měsíční cena bude od 1. srpna začínat na 349 Kč (pro internetovou televizi). Součástí stejného balíčku jsou i další sportovní programy, včetně Sport1 a Sport2, což ocení nejen fanoušci fotbalu, ale také F1.Samostatně bude možné program CANAL+ Sport předplatit za 189 Kč měsíčně, v obou případech s možností okamžitého zrušení a bez jakýchkoli závazků. Obě nabídky bude možné objednat již v průběhu července v rámci předprodeje, případně si lze zasoutěžit o 6měsíční předplatné zdarma na www.canalplussport.cz.Skupina CANAL+ získala exkluzivní vysílací práva pro anglickou fotbalovou Premier League na nejbližší tři sezóny. Divákům hodlá nabízet všech 380 zápasů a to jak na chystaném novém lineárním programu CANAL+ Sport, který bude dostupný na satelitu a v OTT aplikaci Skylink Live TV a také na doplňkových programech, které budou v provozu po dobu konání jednotlivých zápasů na OTT platformě operátora.redakce