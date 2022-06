Na Skylink se vrací obnovená Trojka RTVS

DNES!

Na kapacitě lucemburského satelitního operátora M7 Group , provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink , se objevilo zkušební vysílání obnoveného okruhu Trojka veřejnoprávní RTVS. Stanice obnoví vysílání 10.6.2022.Promo vysílání Trojky nyní slouží k tomu, aby televizní operátoři mohli zařadit obnovenou programovou televizní službu do své nabídky a diváci tento program si naladit, eventuálně přidat si mezi své favoritní kanály.RTVS provozovala Trojku od Vánoc 2019 až do konce února letošního roku, kdy jej dočasně nahradil zpravodajský a informační kanál RTVS 24 (:24). Mělo se jednat o krátkodobé nahrazení Trojky zpravodajským okruhem, který v rozšířeném časovém prostoru nabízí aktuální zpravodajství z domova a ze světa. Rovněž zařazuje zpravodajské příspěvky z války na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. Ve vysílání nechybí ani zpravodajství v ukrajinském jazyce.Veřejnoprávní telerozhlas se rozhodl svůj kanál RTVS 24 zařadit mezi trvalé programové služby a Trojku spustit jako obnovený kanál na nových vysílacích pozicích. Stane se tak již 10. června. Do té doby se na její pozici vysílají programové upoutávky.Obnovenábude i nadále cílit na starší diváky, kterým přinese především starší produkci vyrobenou ČST či STV a to jak dokumentární, kulturní, hudební, zábavní pořady a rovněž i seriály či filmy.Jediná změna čeká diváky Trojky, která je příliš nepotěší. Obnovená Trojka se vrátí jako SD kanál. Ostatní televizní programové služby RTVS jsou poskytovány v HD rozlišení, včetně RTVS 24.satelit: Astra 3B (23,5°E)kmitočet: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15228video PID: 3801 (MPEG-4/HD)audio PID: 3811 (MPEG, slovensky), 3812 (MPEG, původní)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)Kanál Trojka je ze satelitu Astra 3B dostupný na kartách Skylink a RTVS.redakce