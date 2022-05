Americký zpravodajský kanál NEWSMAX HD od června na Skylinku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Země ve kterých působí M7 Group a CANAL+ (foto: M7 Group)



Vítáme NEWSMAX na palubě našich televizních platforem, což kanálu umožní vstoupit na více evropských trhů najednou. Děkujeme společnosti NEWSMAX za důvěru v poskytování našich služeb a těšíme se na plodnou spolupráci v nadcházejících letech

V současné době je to pro nás velmi důležité: "Vybrali jsme si společnost M7 jako našeho evropského partnera pro uvedení na trh, protože nám umožňuje okamžitou dostupnost na 7 klíčových evropských trzích. Dostupnost prostřednictvím satelitu Astra na 23.5 stupních východně nám navíc umožňuje poskytovat službu NEWSMAX operátorům třetích stran v celé Evropě v optimální kvalitě obrazu a zvuku

Programová nabídka satelitní platformy Skylink se v České republice a na Slovensku brzy rozšíří o americký zpravodajský kanál NEWSMAX HD. Stanice bude šířena do Evropy prostřednictvím satelitu Astra 3B (23,5°E).Dohodu o šíření stanice NEWSMAX HD podepsala na veletrhu ANGACOM 2022 v Kolíně nad Rýnem lucemburská skupina M7 Group , vlastněná společností CANAL+, jedním z předních evropských poskytovatelů placené televize.Kontrakt M7 Group se týká satelitní a OTT distribuce s americkým zpravodajským kanálem NEWSMAX.NEWSMAX je čtvrtým nejlépe hodnoceným zpravodajským kanálem v USA a je dostupný v 52 milionech domácností s placenou televizí v zemi prostřednictvím všech hlavních poskytovatelů včetně DIRECTV, Dish, Comcast, Verizon a mnoha dalších. Je také dostupný na všech nejlepších OTT platformách, jako jsou Roku, Pluto a Samsung TV+. Společnost NEWSMAX se nyní zaměřuje na globální expanzi, kterou začíná v Evropě se skupinou M7 Group.Na základě dohody se společností M7 začne NEWSMAX od června vysílat volně ( FTA ) prostřednictvím satelitní platformy M7 Group na satelitu Astra 3B (23,5°E). Vysílání bude šířeno v HD rozlišení.NEWSMAX bude zařazen do EPG platforem Skylink (Česká republika a Slovensko), Canal Digitaal (Nizozemsko) a TV VLAANDEREN (Vlámsko), které jsou vlastněny společností M7 a fungují prostřednictvím Astra 3B. Kromě toho bude NEWSMAX dostupný jako lineární OTT kanál prostřednictvím platforem M7 Group v Maďarsku (Direct One), Rumunsku (Focus Sat), Rakousku (HD Austria) a Valonsku (TéléSAT).Bill Wijdeveld, viceprezident pro služby obsahu platforem ve společnosti M7 Group, k tomu říká: "."Andy Biggers, viceprezident pro distribuci obsahu společnosti NEWSMAX, dodává: "."redakce