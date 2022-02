Skylink: Aktualizace softwaru dekódovacího modulu CAM 803 SK Nagra

DNES!

▲ Obr č. 1 - Modul CAM803 Nagra (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Modul CAM803 Nagra - hlavní menu



▲ Obr č. 3 - Modul CAM803 Nagra - aktualizace software



▲ Obr č. 4 - Modul CAM803 Nagra - hledání nové verze software



Jak provést aktualizaci modulu?

▲ Obr č. 5 - Modul CAM803 Nagra - informace o modulu



▲ Obr č. 6 - Modul CAM803 Nagra - příjem programu JOJ +1 HD



▲ Obr č. 7 - Modul CAM803 Nagra - hlášení modulu na programu, který není zaplacen



Provozovatel satelitní televize Skylink společnost M7 Group uvolnila nový software verze 3.03 pro nejnovější dekódovací moduly CAM 803 SK Nagra, který je k dispozici ke stažení přes družici Astra 3B (23,5°E) - služba OTA. Jedná se o aktualizaci softwaru pro slovenskou verzi modulu CAM 803 Nagra . Pro českou verzi modulu CAM 803 Nagra bude nový software uvolněn později.Bezkartové dekódovací moduly CAM 803, které pracují s novým podmíněným přístupem Nagravison (Nagra MA) se objevily na našem trhu koncem minulého roku 2021. Nejprve byly k dostání na Slovensku a poté v Česku. Na obalu modulu je napsáno pro který region, je modul určen (CZ nebo SK).Oproti předchozí tovární verzi softwaru 1.05 přináší nová verze softwaru některá vylepšení. Byl rozšířen počet jazyků menu modulu, operátor přidal bulharštinu, portugalštinu, španělštinu, polštinu, rumunštinu, Italštinu a maďarštinu.Další významná změna je, že s touto verzí softwaru pracuje funkce dualdecypt. Tedy současné dekódování dvou programů z jednoho transpondéru. To se hodí např. pro funkci PIP (obraz v obraze) nebo pro současné nahrávaní dvou programů z jednoho transpondéru.Tato funkcionalita je ale podmíněna samotným satelitním přijímačem nebo televizorem. Tedy zařízení kam je modul vkládán musí tuto funkci podporovat. Moduly CAM 803 Nagra pracují výhradně v CI+ rozhraní, starší CI rozhraní nelze použít.V novém softwaru došlo k mírné opravě některých překladů a byla přidána funkce nahrávání erotických programů s PINem. Nahrávku lze tak sledovat až po zadání PINu. Tato funkcionalita je podmíněna rozhraním CI+ verze 1.3 a a 1.4.Snad jen pro zajímavost: modul bez problémů pracuje i v rozhraní CI+ 1.2, nicméně zde nejsou některé funkce modulu k dispozici jako je právě výše zmíněná funkce nebo funkce FastScan , která slouží pro rychlé vyhledávání programů satelitní televize Skylink.Obdobná situace je i u linuxových satelitních přijímačů, kde pro podporu CI+ rozhraní je třeba doinstalovat příslušný plugin „CI+ helper“. Kompatibilitu modulu s konkrétním satelitním přijímačem je třeba ověřit. V našich recenzích satelitních přijímačů na webu parabola.cz vždy tuto skutečnost testujeme.Slovenští zákazníci satelitního operátora Skylink přepnou na některý z programů na tzv. home transpondéru 12,070 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, např. na program JOJ Cinema HD. Poté vstoupí do menu modulu a zvolí položku „Aktualizace software“. Poté jste dotázání, zda chcete vyhledat novou verzi softwaru na satelitu prostřednictvím funkce OTA. Stiskem tlačítka OK volbu potvrdíte a pak se již řídíte pokyny na obrazovce.V některých TV se aktualizace modulu provede na pozadí, pokud uživatel sleduje nějaký program z transpondéru 12,070 GHz. To znamená, že modul si stáhne nový software a sám pak upozorní, že provedl aktualizaci a bude resetován.Provozovatel satelitní televize Skylink společnost M7 Group kóduje svoje programy systémy podmíněného přístupu Irdeto ( CAID 0624), Viaccess Orca (CAID 0500) a Nagra (CAID 181D). Pro zákazníky freeSATu se používají podmíněné přístupy Irdeto (CAID 0653) a Conax (0B02).U řady programů je aktivní ještě emulovaný CryptoWorks (CAID 0D96), která operátor hodlá postupně odpojovat. Konec konců to již bylo v plánu minulý rok, ale operátor upřednostnil důležitější věci.Každopádně všechny nové programy již tento CAID 0D96 nemají připojený a navíc operátor u nových programů používá systém Irdeto se zvýšeným zabezpečením CI layer 2b. To jistě nemusí být konečné řešení, operátor má k dispozici řadu nástrojů jak své programy zabezpečit více, jako je např. využití funkce SurfLock nebo párování karet Irdeto. Žádný operátor však své plány v oblasti zabezpečení svých programů dopředu neprozrazuje.Nutno upozornit, že nové programy se objevují i v nejnižším balíčku Mini (Digital) jako např. naposledy připojené programy Prima STAR a Prima SHOW. Společnost M7 Group může garantovat dekódování svých programů pouze na licencovaných satelitních přijímačích a modulech Irdeto, Viaccess Orca a Nagra.Článek vznikl ve spolupráci se společností Canal+ Luxembourg (M7 Group), která je provozovatelem satelitní televize Skylink.Ing. Martin Švehlík