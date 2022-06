5G Broadcast pokračuje v testu do konce roku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: SES)



Zkušební vysílání v novém vysílacím standardu 5G Broadcast bude v Česku probíhat i v dalších měsících. Společnost České Radiokomunikace (ČRa), která tyto testy provozuje, bude vysílání 5 v 5GB testovat až do konce roku 2022.Vysílání vje vysoce inovativní a divákům umožňuje sledovat televizní a rozhlasové vysílání ve vysoké kvalitě na cestách prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů.ČRa ověřují v rámci probíhajícího testu různá nastavení a parametry systému, a to pomocí mobilního měření. Testovací vysílání v 5G běží z vysílače Praha město (Žižkovská televizní věž) a využívá televizní a rozhlasový obsah od partnerů ČRa, jako například České televize, Českého rozhlasu nebo skupiny Prima.Signál z vysílače pokrývá oblast Prahy a Středních Čech, nicméně vysílání 5G nemohou zatím diváci moci naladit, protože na trhu existuje jen omezené množství experimentálních přijímačů.Zkušební provoz v 5G Broadcast byl z pražského vysílače na Žižkově spuštěn začátkem dubna letošního roku. Vysílání je šířeno na jednom z volných kanálů (K55) v pásmu 700 MHz, který musela pozemní televize uvolnit pro rozvoj sítí páté generace (5G).Pro 5G Broadcast v režimu lineárního vysílání není nutná žádná SIM karta a ani datový tarif. To bude vyžadováno až v případě sledování obsahu na vyžádání.redakce