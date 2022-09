Film Europe s novou licencí. Stanici Klenot TV bez licencí

DNES!

Společnost Film Europe může i nadále provozovat svůj filmový kanál. Provozovatel získal novou vysílací licenci. Český regulátor médií na stejném zasedání rozhodl o odejmutí licencí stanici Klenot TV.Filmový kanál Film Europe bude vysílat s novou vysílací licencí. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 13. zasedání konaného 30.8.2022. Regulátor na základě požadavku společnosti Film Europe, s.r.o. udělil vysílací licence stanici Film Europe pro satelitní a kabelové vysílání na území České republiky, satelitní licence platí pro šíření i na území Slovenska. Oba typy licencí platí 12 let.Podle licenčních podmínek bude Film Europe filmovým programem vysílaný 24 hodiny denně. Program bude poskytovat v češtině.RRTV zároveň informuje svůj protějšek na Slovensku (Rada pro mediální služby / dříve Rada pro vysílání a retransmisi), že na slovenském území se může poskytovat program Film Europe s českou satelitní licencí.Provozovatel programu Film Europe již vysílací licenci vlastní. Ta ale platí do 4.11.2022. Místo prodloužení staré vysílací licence se broadcaster rozhodl požádat o udělení nové licence.Na stejném zasedání RRTV odňala vysílací licence společnosti Emporia Style, s.r.o. z Dobřichovic. Provozovatel přišel o licence umožňující šířit program prostřednictvím satelitu i pozemních vysílačů. Důvodem k odebrání obou licencí je skutečnost, že stanice nevysílala v průběhu kalendářního roku více než 30 dní.Rada zároveň uložila účastníkovi řízení, společnosti Emporia Style, s.r.o., povinnost uhradit náhradu nákladu řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti a to částkou 2 tisíc Kč (jeden tisíc korun za satelitní a jeden tisíc Kč za terestrickou licenci), kterou má uhradit do pěti pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.Český regulátor médií RRTV zároveň bere na vědomá, že společnosti TWR live, s.r.o. zanikne k 30.9.2022 satelitní licence k šíření programu Rádio 7. Rada o této skutečnosti vydává osvědčení.redakce