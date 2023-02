prima+ startuje, Prima PLUS zůstává

DNES!

▲ Obr č. 1 - Marek Singer, šéf FTV Prima při představení novou streamovací služby prima+ (foto: FTV Prima)



Přejmenování slovenského kanálu Prima PLUS neplánujeme, jedná se o odlišné vysílací platformy na rozdílných trzích

▲ Obr č. 2 - Tarify Prima+. Službu bude možné využívat i zdarma s reklamou (foto: FTV Prima)



Našim cílem je český trh, neboť i skupina Prima cílí na českého diváka. Webová stránka primaplus.cz bude samozřejmě dostupná i v zahraničí, ale aplikace pouze v České republice

Formáty natočené podle původního námětu skupiny Prima si mohou pouštět uživatelé z celého světa. Akviziční a licenční videa je možné sledovat pouze v České republice. V budoucnu plánujeme u placených tarifů zpřístupnit i licenční obsah v rámci zemí EU

Přejmenování kanálu v Německu

Dvě rozdílné služby pod podobným názvem bude brzy provozovat společnost FTV Prima. Zanedlouho spustí svoji vlastní streamovací platformu prima+. V provozu bude i nadále lineární kanál pod názvem Prima PLUS Zatímco název prima+ bude provozovatel používat v Česku pro VOD (video na požádání), lineární kanál Prima PLUS bude nadále dostupný pod tímto názvem divákům na Slovensku. Jde o mezinárodní verzi národního kanálu TV Prima. Divákům na Slovensku nabízí pořady ke kterým má vysílací práva pro šíření za hranicemi České republiky. Jde především o pořady vlastní tvorby (zpravodajství, seriály, zábavní pořady a magazíny) a některé akviziční tituly. Zbývající vysílací čas vyplňují reprízy úspěšných vlastních pořadů z historie stanice TV Prima.," uvedl na dotaz webu parabola.cz Josef Beneš, ředitel VOD skupiny Prima.Streamovací služba prima+ začne v českých zemích fungovat od 8. února 2023. Divákům nabídne placený i volný přístup, tím se bude odlišovat od své domácí konkurence. Zadarmo získají uživatelé v prima+ přístup k archívu pořadů. Spokojit se musí s SD kvalitou vysílání a musí akceptovat reklamu.Za poplatek půjde o širší nabídku služeb, která bude zahrnovat reklamu, pokud si zákazník zvolí levnější variantu tarifu ("Light") za 99 Kč. V takovém případě bude reklamy zhruba polovina (proti bezplatné verzi). Navíc bude obsahovat tituly prima+ Originals, předpremiéry seriálů a přes 2 tisíce českých a zahraničních titulů. Vše v HD kvalitě.Nejvyšší tarif ("Premium") nabídne za 149 korun měsíčně službu zcela bez reklam. Vše ve full HD kvalitě.Všechny tři tarify nabídnou živé vysílání kanálů Primy a 5 rodinných profilů.Nová prima+ nahrazuje původní VOD projekty FTV Prima dostupné na stránkách iprima.cz.prima+ je určena pro český trh, aplikace bude podle broadcastera fungovat jen v České republice. Výhledově počítá vysílatel s tím, že licenční obsah bude dostupný pro uživatele s placenými tarify i v rámci zemí Evropské unie.," vysvětluje Josef Beneš, ředitel VOD skupiny Prima a dodává "."Zatímco česká skupina FTV Prima ponechá název Prima PLUS na Slovensku, v Německu RTL Deutschland v minulosti přejmenovala svůj retro kanál RTL plus na RTLup, aby název v podobě RTL+ mohla využívat pro svoji streamovací službu. Nutno podotknout, že lineární kanál RTL plus (dnes RTLup) a streamovací služba RTL+ fungují na stejném trhu.redakce