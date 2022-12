Google TV Next 4K - multimediální přehrávač s Google TV

DNES!

Závěr

V této recenzi si představíme nový multimediální 4K přehrávač, který nese název Google TV Next 4K. Multimediální zařízení má formu HDMI TV sticku a operačním systémem je Google TV ve verzi 11. Google TV je následovníkem operačního systému Android TV.Google TV Next 4K je samozřejmě licencováno společností Google a je tak zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Operační systém Google TV je přizpůsoben pro použití s televizorem, tak jako předchozí systém Android TV.Součástí balení je perfektní bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky, které již známe od multimediálních přehrávačů Homatics. Výrobce je u obou zařízení shodný, jedná se o firmu SkyWorth.Srdcem multimediálního přehrávače je čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905Y4. TV stick pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť DDR RAM 2 GB.Nechybí ani podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG, VP9 10 bit a podpora Bluetooth 5.0.• Operační systém: Google TV (verze 11)• Čipová sada: Amlogic S905Y4 / (Quad core ARM Cortex-A35 CPU) 16500DMIPS• Grafický Procesor: ARM Mali-G31 MP2 GPU• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 8 GB• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmpPomocí tohoto multimediálního TV sticku můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. V balení se nachází i krátký prodlužovací HDMI kabel, abyste nemuseli stick dávat přímo do HDMI portu TV (vhodné v situaci kdy máte TV na stěně a máte tam málo místa).Předinstalovaný oficiální operační systém Google TV ve verzi 11 obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí Youtube, aplikace Netflix, Prime Video, Disney+ a nechybí ani funkce HDMI CEC. Vše ostatní doinstalujete přímo z Google play obchodu, který již v Google TV není samostatnou aplikací, ale je již součástí operačního systému.Napájení TV sticku je zajištěno přes micro USB (OTG) port na jeho boční straně, příslušný napájecí adaptér je součástí balení.Pokud si zakoupíte příslušný OTG redukční kabel, tak můžete k zařízení připojit navíc i USB disk nebo USB Hub pro připojení více zařízení.Zařízení má vestavěné připojení WI-FI 5 dual band 2,4/5 GHz. Nechybí ani nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru, ke kterému je tento HDMI TV stick připojen.Google TV Next 4K je HDMI TV stick bílé barvy na kterém naleznete jen jednu LED kontrolku (signalizující provoz) a z boku micro USB port pro připojení napájecího adaptéru. Rozměry jsou pouze 92.5 x 29.5 x 14.5 mm.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1A včetně micro USB kabelu a HDMI prodlužovací kabel.Po zapnutí multimediálního přehrávače se spustí instalační průvodce, který je poněkud zdlouhavější než u Android TV. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a zemi instalace.Dále jste vyzvání, abyste HDMI TV stick nastavili podle aplikace Google Home ve vašem smartphone. Tuto aplikace na svém smartphone nemám nainstalovanou, proto jsem stisknul šipku dolů, aby průvodce pokračoval dále na TV.Následuje volba WI-Fi sítě (ethernet není u sticku k dispozici). Následně se musíte přihlásit do svého účtu na Google. Následuje mnoho různých potvrzení a instalace některých vybraných aplikací (to trvá poněkud déle).Nakonec se objeví hlavní obrazovka Google TV. Ta je velmi podobná jako u Android TV.Na hlavní obrazovce najdeme oblíbené aplikace, které systém právě předinstaloval. Ikonky aplikací si můžeme uspořádat. Oblíbených aplikací může být na domovské obrazovce zobrazeno maximálně 12. U Android TV to nebylo nijak omezeno. To se mi příliš u Google TV nelíbilo.Operační systém Google TV, na rozdíl od systému Android TV, umí vytvářet uživatelské profily. Každý uživatel tak má na hlavní obrazovce svoje oblíbené aplikace.Mezi předinstalované aplikace patří Netflix (stick má plnou licenci umožňující přehrávání až 4K obsahu), Youtube, Diney+, Prime Video, HBO Max, Youtube Kids, Youtube Music a How to Cast.Google play obchod je již přímo integrován do menu „Aplikace“. Můžeme tak instalovat svoje oblíbené aplikace. K dispozici je i funkce Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem.Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a nyní již můžete vyslovit vaše přání, kterou aplikaci má systém nalézt a poté ji již můžete nainstalovat.Google Voice Assistant při vyhledávání aplikací většinou selhával. Bylo nutné vyhledávanou aplikaci napsat ručně. Dovozce doporučuje na chvíli změnit nastavený český nebo slovenský systémový jazyk na angličtinu a poté zkusit vyhledávat aplikace v Google Play obchodě.Výše uvedená chyba bude opravena v některém s následujících firmwarů. Google na opravě pracuje.V nastavení videa je možná stanovit režim obrazu HDR nebo SDR, není zde ale možnost přesného nastavení rozměru obrazu na obrazovku vaší TV, což umožňoval Android TV 10 i 11.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích. Žádné tlačítko není programovatelné, aplikace jsou již předdefinované, tak jako u multimediálního boxu Homatics Box Q.Tento TV stick lze použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad, připojený k tomuto zařízení přes Bluetooth.Tak jako u jakéhokoliv jiného multimediálního přehrávače, tak i zde jsem si nainstaloval některé IPTV/OTT populární aplikace: Skylink Live TV CZ• Skylink Live TV SK• HD Austria (obdoba Skylink Live TV pro službu HD Austria)• T-Mobile TV GO (obdoba Magio GO pro Česko)• Antik TV pro STB• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO GO• Netflix• FimBox+• České Televize• Zdarma TVInterní paměť je dle výrobce 8 GB, reálně máte k dispozici cca 4,6 GB. To dostačuje pro „nenáročného“ zákazníka, který má pár oblíbených aplikací (např. pro výše uvedený seznam aplikací).Uvedené aplikace pracovaly s tímto zařízením zcela bez problémů. Opět si některé služby představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost.V aplikace Sledování TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Premium, je aktuálně 194 kanálů. Provozovatel neustále pracuje na zlepšování služeb pro své zákazníky. Nedávno představil zbrusu nové grafické zpracování přehledu nabízených kanálů na svém webu A musím říci, že se mu to velmi povedlo, zákazník má nyní jasný přehled o tom, v jaké technické kvalitě je daný program poskytován a na kolik dní je k dispozici archív pořadů, v jakém balíčku je program poskytován a jaké jsou k dispozici audio stopy, případně titulky. K dispozici je také filtrování kanálů např. podle žánru.U programů České televize (ČT1, ČT2, ČT3 ČT :D /art ) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize RTVS (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu na dvou Smart TV / Android TV boxech /Apple TV boxech a na 50(!!) mobilních zařízeních.S balíčkem Premium máte 120 hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců!! To je opravdu výjimečné. Součástí balíčku Premium je také 119 rádií a 271 filmů z filmotéky FilmBox OD. Dále máte k dispozici zdarma filmotéku HBO Max.Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K, Nasa UHD a Love Nature 4K. V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce. Provozovatel této služby také nabízí ochutnávky kanálů pro balíček Základ. Např. na prosinec 2022 mají předplatitelé nabídky Základ k dispozici zdarma tři kanály: AMC, Love Nature 4K a Minimax.Dále se podíváme na oblíbenou aplikaci Lepší TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje aktuálně 137 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte 146 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět! Uvedených 100 dnů je pouze u vybraných programů, ale i tak je to bezkonkurenční záležitost.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT 3 a ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mnam TV, Noe TV, Rik TV, Arena Sport 1 a 2, Sport 5, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travel XP, UP Network, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat sice můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Provozovatel služby v době psaní článku nabízel všechny tři balíčky (Mini, Lepší TV Klasik, Lepší TV Max) za akční cenu 1 Kč na 10 dní bez závazku. Služba Lepší TV Klasik (Max) obsahuje také zajímavé polské stanice, jako veřejnoprávní televizi TVP, tak i soukromé polské kanály v HD kvalitě.K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K, Nasa UHD , Love Nature 4K a Lounge TV 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako obrazová kvalita obrazu.Také jsem otestoval aplikaci Antik TV for STB. Služba Antik TV je již nějakou dobu v Česku, dříve byla dostupná jen na Slovensku. Díky provozovateli mám přístup do obou národních verzí.Česká verze Antik TV je trochu chudší co do počtu nabízených kanálů, než verze slovenská. Nejvyšší balíček Antik TV obsahuje 168 programů a můžete ho současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou SmartTV/boxech a na dvou mobilních zařízeních).Provozovatel této služby nabízí vánoční akci 2022, kdy balíček Antik TV pořídíte za 199,- Kč/měsíc místo běžné ceny 299,- Kč/měsíc.Provozovatel partnerské služby Antik TV na Slovensku nabízí také vánoční akci 2022, kdy balíček Antik TV pořídíte za 7,90,- €/měsíc místo běžné ceny 11,90,- €/měsíc. Slovenský balíček Antik TV obsahuje 181 programů.Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Archív je dostupný pouze u vybraných programů.Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů v HD kvalitě skupiny Prima bez reklam a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu, v tomto směru je na tom Sledování TV nebo Lepší TV rozhodně lépe. Nicméně cena je velmi zajímavá a máte k dispozici vstupní balíček zcela zdarma, což opět žádný operátor nenabízí. Aplikace neumožňuje nahrávání, což je u konkurence k dispozici.Ve vstupním balíčku se nachází aktuálně 18 programů. Jsou zde všechny programy ČT v HD kvalitě, Seznam TV v HD kvalitě, slovenské programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Haha TV HD, Chuck TV HD, Nasa HD, Piánko TV, Poslanecká sněmovna HD a regionální programy Praha TV a Brno TV také v HD kvalitě. Stačí se jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici archív!Samozřejmě jsem vyzkoušel aplikaci Skylink Live TV. Zde provozovatel nenabízí všechny programy, co jsou vysílány na satelitu. Archív programů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů.Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League.Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty. Operátor Skylink neplánuje zavést za příplatek možnost přetáčení pořadů skupiny Prima z archívu bez reklam, tak jako tomu má konkurence.S tímto HDMI TV stickem funguje Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, FilmBox+ a další videotéky. Zařízení má všechny příslušné licence.Google TV Next 4K má již předinstalovanou aplikaci How to Cast, která podporuje funkci Chromecast. Díky této funkci můžete streamovat obsah téměř z každého smartphone, tabletu nebo notebooku do tohoto zařízení.Zahřívání HDMI TV sticku je standardní. Stabilita, výkon a rychlost HDMI TV sticku je perfektní.Google TV Next 4K je rychlý multimediální 4K přehrávač s oficiálním operačním systémem Google TV verze 11. Zařízení ve formě HDMI TV sticku obsahuje všechny potřebné licence od společnosti Google.Přehrávač je tak vhodný pro příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netflix, Skylink Live TV, Telly TV, Antik TV, Sledování TV, Lepší TV, T-Mobile GO, HBO Max apod.K přehrávači je k dispozici výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Zařízení má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV.Operační systém Google TV, na rozdíl od systému Android TV, umí vytvářet uživatelské profily. Každý uživatel tak má na hlavní obrazovce svoje oblíbené aplikace, to je vhodné např. pro rodinné příslušníky.Za zapůjčení multimediálního přehrávače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 1620,- CZK s DPH nebo 64.90,- € s DPHIng. Martin Švehlík