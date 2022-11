Homatics Box R - výkonný multimediální přehrávač s Androidem TV 11

DNES!

▲ Obr č. 1 - Homatics Box R, přední panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 2 - Homatics Box R, boční panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 3 - Homatics Box R, zadní panel (foto: dovozce)



Technická specifikace

▲ Obr č. 4 - Homatics Box R, dodávané dálkové ovládání (foto: dovozce)



▲ Obr č. 5 - Homatics Box R, doporučené příslušenství: dálkové ovládání Homatics BIG (foto: dovozce)



▲ Obr č. 6 - Homatics Box R, doporučené příslušenství: Tuner DVB-T2 (foto: dovozce)



Popis multimediálního přehrávače

▲ Obr č. 7 - Homatics Box R, hlavní obrazovka Android 11



▲ Obr č. 8 - Homatics Box R, Nastavení



▲ Obr č. 9 - Homatics Box R, Předvolby zařízení



▲ Obr č. 10 - Homatics Box R, Definice tlačítka na dálkovém ovladači



▲ Obr č. 11 - Homatics Box R, YouTube přehrávač



▲ Obr č. 12 - Homatics Box R, aplikace SledovaniTV



▲ Obr č. 13 - Homatics Box R, aplikace LepšíTV



▲ Obr č. 14 - Homatics Box R, aplikace Antik TV for STB



▲ Obr č. 15 - Homatics Box R, aplikace Skylink Live TV



▲ Obr č. 16 - Homatics Box R, aplikace Telly



▲ Obr č. 17 - Homatics Box R, aplikace HD Austria



▲ Obr č. 18 - Homatics Box R, aplikace iVysílání ČT



„Jellyfish-200-Mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mk...

▲ Obr č. 19 - Homatics Box R, Google Play



Doporučené příslušenství

▲ Obr č. 20 - Homatics Box R, Live TV - hlavní nabídka



Dálkové ovládání Homatics BIG

▲ Obr č. 21 - Homatics Box R, Live TV - vyhledávání programů



▲ Obr č. 22 - Homatics Box R, Live TV - EPG



▲ Obr č. 23 - Homatics Box R, Live TV - příjem DVB-T2



TV tuner DVB-T2/C Homatics

▲ Obr č. 24 - Homatics Box R, Měření rychlosti internetu



Závěr

▲ Obr č. 25 - Homatics Box R, Interní paměť



▲ Obr č. 26 - Homatics Box R, O zařízení



V dnešní recenzi si představíme nový model výkonného multimediálního 4K přehrávače a to Homatics Box R. Tato značka není u nás neznámá, již dříve jsem čtenářům webu parabola.cz představil předchozí model Homatics Box Q.Homatics Box R je založený na operačním systému Android TV verze 11 (předchozí model Homatics Box Q měl Android TV 10), který je licencován společností Google. Verze Androidu pro TV je velmi důležitá, protože zařízení budeme připojovat k televizoru a celé prostředí i ovládání je přizpůsobené právě pro použití s televizorem.Mnoho multimediálních přehrávačů používá Android pro mobilní zařízení a tablety a nejsou pro používání s televizorem vhodná. Díky operačnímu systému Android TV se tak vyhneme ovládání pomocí myši a klávesnice.Součástí balení je perfektní bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky. Homatics také nabízí i rozšířené dálkové ovládání BIG, které si představíme v doporučeném příslušenství.Srdcem multimediálního přehrávače je čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905X4 (předchozí model Homatics Box Q měl nižší verzi S905X3). Box pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 16 GB (dvojnásobná velikost oproti modelu Homatics Box Q) a paměť DDR RAM 2 GB.Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG, VP9 10 bit a podpora Bluetooth 5.0 (předchozí model Homatics Box Q měl nižší verzi 4.2).• Operační systém: Android TV 11• Čipová sada: Amlogic S905X4 / (Quad core ARM Cortex-A55 CPU) 24k DMIPS• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 16 GB• Ethernet 100Mbps• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• HDMI 2.1 / HDCP 2.2• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• 1X USB Type-C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0• S/PDIF optický digitálny audio výstup• slot pro Micro SD kartu (pro případné rozšíření interní paměti)• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmp• Video decoding:AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsVP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fpsH.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsAVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fpsH.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fpsH.264 MVC up to 1080P@60fpsMPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fpsAVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fpsMPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps• Audio File Format: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing (Dolby Digital/Digital Plus, DTS, WMA, WMA Pro, WMV optional)Pomocí tohoto multimediálního přehrávače můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. Je třeba si uvědomit, že výrobci SMART TV po nějaké době již přestávají podporovat starší modely svých LCD a OLED TV a některé aplikace již nejsou se starším FW v TV kompatibilní. Nehledě na to, že tento box je mnohem výkonnější než jakákoliv TV.Předinstalovaný oficiální operační systém Android TV ve verzi 11 obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí Youtube, aplikace Netflix, Prime Video, Google Play obchod a nechybí ani funkce HDMI CEC. Vše ostatní doinstalujete přímo z Google play obchodu.Box má tři USB porty, jeden v provedení USB 3.0, druhý v provedení USB 2.0 a třetí v provedení USB-C. Právě do portu USB-C lze připojit velmi zajímavý produkt a to DVB-T2/C tuner značky Homatics. I tento doplněk si představíme v doporučeném příslušenství.Síťové rozhraní Ethernet zůstává 100 Mbps a box má také vestavěné připojení WI-FI 5 dual band 2,4/5 GHz. Nechybí ani nainstalovaný nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru, ke kterému je tento přístroj připojen.Homatics Box R se dodává v zajímavém bílém provedení s rozměry 110 mm х 21 mm х 108 mm (Š x V x H). Na předním panelu nalezneme dvoubarevnou stavovou LED diodu. Červená signalizuje pohotovostní stav, modrá pak provoz. Žádná tlačítka nejsou k dispozici. Na pravém boku boxu najdeme USB 3.0 port, USB 2.0 port a slot pro micro SD kartu.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor HDMI ve verzi 2.1, analogový A/V konektor, USB-C port, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1A a HDMI kabel.Praktické zkušenostiPo zapnutí multimediálního boxu se spustí velmi jednoduchý instalační průvodce. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk.Poté dojde k aktualizaci řídícího firmwaru, pokud je zařízení připojeno k síti internet. Po automatickém restartu dojde k instalaci nového řídícího firmwaru a objeví se hlavní obrazovka Androidu.Na hlavní obrazovce najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány. Ikonky aplikací si můžeme uspořádat, přidávat na hlavní obrazovku další nebo ikonky odepnout z hlavní obrazovky.Hlavní aplikací je Google Play obchod, zde najdeme velmi mnoho různých aplikací, které si můžeme nainstalovat. Ne všechny aplikace jsou však optimalizovány pro Android TV, ale jsou předurčeny pro mobilní verzi Androidu.Fantastická funkce, kterou box má, je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko v Google Play aplikaci a nyní již můžete vyslovit vaše přání, kterou aplikaci má systém nalézt a poté ji již můžete nainstalovat.Na dálkovém ovládání je speciální tlačítko pro hlasové ovládání, kterým zase vyhledáváte vaše vyslovené přání v databázi Youtube.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích.Jedno tlačítko (se symbolem rakety) je programovatelné, zde si zvolíte aplikaci, která se má spouštět (to u předchozího modulu Homatics Box Q nebylo). Dále jsou zde tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, NetFlix a Prime Video.Tak jako předchozí model Homatic Box Q, lze i tento box použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad.Nainstaloval jsem a vyzkoušel následující IPTV/OTT populární aplikace pro sledování našich televizních programů a pro přístup do různých archívů a videoték: Skylink Live CZ• Skylink Live SK• HD Austria (obdoba Skylink Live pro službu HD Austria)• T-Mobile TV GO (obdoba Magio GO pro Česko)• Antik TV pro STB• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO GO• Netflix• FimBox+• České Televize• Zdarma TVInterní paměť je dle výrobce 16 GB, reálně máte k dispozici cca 13 GB. To je dostačující pro velké množství aplikací (u předchozího modelu Homatics Box Q bylo k dispozici reálně 4,5 GB, což stačilo pro základní aplikace). Pokud by to někomu nestačilo, tak lze použít micro SD kartu, kde můžete mít nainstalovány další aplikace.Jakou programovou nabídku jednotlivé služby mají a kolik stojí, najdete vždy na webu provozovatele služby.Osobně se mně velmi líbí OTT/IPTV aplikace Sledování TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Premium, kde je 194 programů. Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu na dvou Smart TV / Android TV boxech /Apple TV boxech a na 50(!!) mobilních zařízeních.K dispozici je archív programů na 7 dní zpět a 120 hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců!! To se jen tak nevidí. Součástí balíčku Premium je také 119 rádií a 271 filmů z filmotéky FilmBox OD. Dále máte k dispozici zdarma filmotéku HBO Max.Součástí nabídky jsou také 4K kanály Extasy 4K, Nasa UHD a Love Nature 4K. V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce. Minulý měsíc byl v akci i balíček Premium za 1 Kč na měsíc.Další velmi zajímavou OTT/IPTV aplikací je Lepší TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje 134 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte 143 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět! Nutno ale dodat, že těch 100 dnů je pouze u vybraných programů, ale i tak je to bezkonkurenční bomba.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT 3 a ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mnam TV, Noe TV, Rik TV, Arena Sport 1 a 2, Sport 5, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travel XP, UP Network, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat sice můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Ovládání aplikace Lepší TV je na vynikající úrovni, tak jako obrazová kvalita obrazu.Dále jsem vyzkoušel aplikace Antik TV for STB. Služba Antik TV je již nějakou dobu v Česku, dříve byla dostupná jen na Slovensku. Díky provozovateli mám přístup do obou národních verzí.Podívejme se tedy na českou verzi Antik TV. Nejvyšší balíček Antik TV obsahuje 168 programů a můžete ho současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou SmartTV/boxech a na dvou mobilních zařízeních). Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Bohužel archív je dostupný jen u vybraných programů.Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů skupiny Prima bez reklam a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu, v tomto směru je na tom Sledování TV nebo Lepší TV rozhodně lépe. Nicméně cena je velmi zajímavá a máte k dispozici vstupní balíček zcela zdarma, což opět žádný operátor nenabízí.Ve vstupním balíčku se nachází 17 programů. Jsou zde všechny programy ČT v HD kvalitě, Seznam TV v HD kvalitě, slovenské programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Haha TV HD, Chuck TV HD, Nasa HD, Piánko TV a regionální programy Praha TV a Brno TV také v HD kvalitě. Stačí se jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici archív!Co se týká aplikace Skylink Live nutno podotknout, že neobsahuje všechny programy, co jsou vysílány na satelitu. U konkurence (např. Lepší TV nebo Sledování TV) najdeme mnohé programy v HD kvalitě, které jsou vysílány ve Skylink Live pouze v SD kvalitě. Archív programů je dispozici na 7 dní zpět. Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.Operátor Skylink neplánuje zavést za příplatek možnost přetáčení pořadů skupiny Prima z archívu bez reklam, tak jako tomu má konkurence.Rád bych podotknul, že Homatics Box R má všechny potřebné licence, takže můžete přehrávat filmy v Netflixu ve 4K kvalitě (pokud jsou k dispozici), funguje HBO Max, FilmBox+ a další videotéky.Můžete si nainstalovat i VPN aplikaci, v Google Play obchodu je jich velké množství, pořídit si předplatné a sledovat tak televizní programy, které jsou geoblokovány. Nutno ale podotknout, že mnohé aplikace dokáží některé VPN služby detekovat a přístup vám tak nebude umožněn.Pro přehrávání multimediálních souborů jsem si nainstaloval VLC přehrávač. Box skutečně přehraje kde co, nyní včetně videí s kodekem AV1, což předchozí model Homatics Box Q neuměl.Pokud se vám něco nepodaří přehrát s VLC doporučuji použít KODI. Homatics Box R si bez problému poradil s testovacím MKV souborems vysokým datovým tokem 200 Mbps v rozlišení 4K a hloubkou 10 bitů. Vyšší datový než 200 Mbps již způsoboval trhání obrazu.Box má dostatek dostatek přípojných míst pro připojení flash diku nebo USB HDD nebo micro SD karty, kde můžete mít svoje AV soubory. Díky funkci DLNA box vidí i ostatní zařízení v síti, tedy můžete přehrávat soubory např. ze sítového datového úložiště NAS.Box sice nemá žádné ventilační otvory, ale zahřívá se minimálně, chlazení je zajištěno pasivní cestou. Bílá barva boxu je trochu netradiční, ale pokud vám nevyhovuje, můžete box schovat za televizor. Dálkové ovládání pracuje v režimu Bluetooth, takže umístění boxu může být kdekoliv.LED dioda nepůsobí již tolik agresivně a díky umístění zajišťuje podsvícení horní části boxu.Stabilita, výkon a rychlost boxu je perfektní.Distributor značky Homatics slovenská firma AB-COM, s.r.o. nabízí k tomuto multimediálnímu boxu zajímavé příslušenství, které jsem měl možnost také důkladně otestovat.Co si tedy může zákazník dokoupit?V prvé řadě je to rozšířené dálkové ovládání Homatics BIG. Provedení je bílé a oproti dodávanému dálkovému ovládání s boxem obsahuje spousta tlačítek navíc. Jednak jsou to numerická tlačítka a pak také barevná tlačítka. Dálkové ovládání opět pracuje v režimu Bluetooth a má k dispozici zabudovaný mikrofon.Nejprve ho musíte s boxem spárovat, spárování proběhlo zcela bez potíží. Toto dálkové ovládání jsem vyzkoušel i s předchozím modelem Homatics Box Q k plné spokojenosti.Zajímalo mě, v jakých aplikacích najdu jejich využití. Numerická tlačítka se hodí pro přímou volbu televizního programu. Bez problému funkční v aplikacích Sledování TV, Lepší TV, Skylink Live, Telly a Zdarma TV. Nefunkční v aplikacích Antik TV a České Televize.Také barevná tlačítka najdou v některých aplikacích využití. V aplikace Sledování TV je červené tlačítko hlavní menu, zelené tlačítko představuje seznam televizních programů, žluté tlačítko je EPG a modré tlačítko jsou filmy podle kategorií. Opravu velmi zdařilé.Ještě lépe to má provedené aplikace Lepší TV. Červené tlačítko představuje nahrávání (u seriálů můžete nahrát konkrétní díl nebo všechny díly najednou), zelené tlačítko představuje podrobné informace o pořadu a podobné filmy, v případě seriálu všechny jeho díly. Žluté tlačítko představuje časovou osu pro převíjení pořadu. Modré tlačítko je shodné se žlutým.V aplikaci Telly je červené tlačítko určené pro nahrávání, zelené tlačítko představuje návrat na začátek pořadu, žluté tlačítko je pauza a modré tlačítko zobrazuje menu.V aplikaci Skylink Live jsou barevná tlačítka nefunkční, tak jako v aplikaci Antik TV nebo Zdarma TV.Další doplněk k boxu, který si může zákazník dokoupit je TV tuner DVB-T2/C Homatics. Tuner se připojení přes konektor USB-C, pak stačí jen restartovat box a příslušná aplikace Live TV se automaticky nainstaluje. Aplikace je k dispozici přes speciální tlačítko na dálkovém ovládání.Pomocí této aplikace můžete naladit pozemní digitální programy vysílané v DVB-T2. Ladění u mě proběhlo bez potíží, tuner nalezl všechny programy v mé lokalitě příjmu včetně rakouského multiplexu A, který je již u mě na hranici příjmu. Citlivost tuneru je výborná.Tento tuner lze také používat s předchozím modelem Homatics Box Q. Aplikace Live TV si zatím neporadí s CZ/SK diakritikou v EPG, nicméně to se již brzy změní a to díky distributorovi značky Homatics, který úzce spolupracuje s výrobcem. Nová verze aplikace je již v procesu schvalování společností Google.Aplikace Live TV umožňuje také nahrávání pořadů na připojené úložiště. Jeden program lze nahrávat a druhý z téže frekvence sledovat. Nahrávky jsou s příponou TS a lze je přehrávat kdekoliv. Aplikace neumožnuje při třídění kanálů je také mazat, pouze přeskočit. Při použití doplňkového dálkové ovládání BIG lze kanály volit pomocí čísel.Homatics Box R je super rychlý multimediální 4K přehrávač s oficiálním operačním systémem Androidem TV verze 11. Výhodou značky Homatics je podpora ze strany výrobce, což dnes není zdaleka samozřejmostí.Přístroj umožňují příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netflix, Skylink Live, Telly TV, Antik TV, Sledování TV, Lepší TV, T-Mobile GO, HBO Max apod.Velmi se mi líbila hlasová funkce Google asistent a k tomu perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Zařízení má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV.Díky operačnímu systému Androidu TV je k dispozici pro instalaci v Google Play obchodu ohromné množství aplikací včetně plně funkčního multimediálního prostředí KODI 19.K boxu si můžete zakoupit rozšířené dálkové ovládání Homatics BIG nebo DVB-T2/C tuner Homatics pro příjem pozemní digitální televize.Za zapůjčení multimediálního přehrávače včetně doporučeného příslušenství děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce ve dvou variantách:Doporučená maloobchodní cena: 2390,- CZK s DPH nebo 89.90,- € s DPHDoporučená maloobchodní cena: 2680,- CZK s DPH nebo 107.50,- € s DPHDoporučená maloobchodní cena: 449,- CZK s DPH nebo 17.90,- € s DPHDoporučená maloobchodní cena: 326,- CZK s DPH nebo 12.90,- € s DPHIng. Martin Švehlík