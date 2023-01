Homatics Box R Plus - extra výkonný multimediální přehrávač s Androidem TV 11

DNES!

▲ Obr č. 1 - Homatics Box R Plus, přední pohled (foto: dovozce)



▲ Obr č. 2 - Homatics Box R Plus, pohled zezadu (foto: dovozce)



▲ Obr č. 3 - Homatics Box R Plus, pohled z boku (foto: dovozce)



▲ Obr č. 4 - Homatics Box R Plus, dálkové ovládání (foto: dovozce)



Technická specifikace

▲ Obr č. 5 - Homatics Box R Plus, krabice přístroje (foto: dovozce)



▲ Obr č. 6 - Homatics Box R Plus, pohled zhora (foto: dovozce)



▲ Obr č. 7 - Homatics Box R Plus, hlavní menu Android TV 11



Popis multimediálního přehrávače

▲ Obr č. 8 - Homatics Box R Plus, menu Nastavení



▲ Obr č. 9 - Homatics Box R Plus, menu Nastavení - Síť a internet



Praktické zkušenosti

▲ Obr č. 10 - Homatics Box R Plus, menu Nastavení - interní úložiště



▲ Obr č. 11 - Homatics Box R Plus, měření rychlosti internetu



▲ Obr č. 12 - Homatics Box R Plus, aplikace SledovaniTV - EPG



▲ Obr č. 13 - Homatics Box R Plus, aplikace SledovaniTV - hlasové vyhledávání



▲ Obr č. 14 - Homatics Box R Plus, aplikace SledovaniTV - nahrávky



▲ Obr č. 15 - Homatics Box R Plus, aplikace Lepší TV - hlavní stránka



▲ Obr č. 16 - Homatics Box R Plus, aplikace Lepší TV - EPG



▲ Obr č. 17 - Homatics Box R Plus, aplikace touchTV - hlavní obrazovka



▲ Obr č. 18 - Homatics Box R Plus, aplikace touchTV - FilmBox HD



▲ Obr č. 19 - Homatics Box R Plus, aplikace touchTV - archív



▲ Obr č. 20 - Homatics Box R Plus, aplikace Antik TV - seznam programů



▲ Obr č. 21 - Homatics Box R Plus, aplikace Antik TV - archív



▲ Obr č. 22 - Homatics Box R Plus, aplikace Skylink Live TV - domovská obrazovka



▲ Obr č. 23 - Homatics Box R Plus, aplikace Skylink Live TV - EPG



▲ Obr č. 24 - Homatics Box R Plus, aplikace HBO Max



▲ Obr č. 25 - Homatics Box R Plus, aplikace FilmBox+



▲ Obr č. 26 - Homatics Box R Plus, aplikace Pervyj kanal



▲ Obr č. 27 - Homatics Box R Plus, aplikace Smotrim



▲ Obr č. 28 - Homatics Box R Plus, aplikace Trikolor Online



▲ Obr č. 29 - Homatics Box R Plus, menu Nastavení - O zařízení



Závěr

V dnešní recenzi si představíme novinku od firmy Homatics a to zbrusu nový model super výkonného multimediálního 4K přehrávače, který nese označení Homatics Box R Plus. Multimediální 4K přehrávače značky Homatics jsem již v minulosti představil čtenářům webu parabola a byly to vždy skvělé výrobky.Homatics Box R Plus je nejvýkonnější 4K multimediální přehrávač firmy Homatics. Tato vlajková loď se může pyšnit skutku velmi nadupaným hardwarem. Box je založený na oficiálním operačním systému Android TV verze 11, který je licencován společností Google, tak jako předchozí model Homatics Box R.Přívlastek „Plus“ v názvu přístroje však znamená značně vylepšený hardware oproti předchozímu modelu. Srdcem multimediálního přehrávače je čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905X4 (ARM Cortex A55, 4x 2004 MHz). Box pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 32 GB (dvojnásobná velikost oproti modelu Homatics Box R) a paměť DDR4 RAM 4 GB (opět dvojnásobná velikost oproti modelu Homatics Box R).Je opět použita verze Androidu pro TV (nikoliv pro mobilní zařízení), protože zařízení budeme připojovat k televizoru a celé prostředí i ovládání je přizpůsobené právě pro použití s televizorem.Součástí balení je perfektní bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky. Box disponuje podporou Bluetooth 5.0. Homatics také nabízí i rozšířené dálkové ovládání BIG, které jsem již čtenářům představil v předchozí recenzi.Oproti předchozímu modelu je zde podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR10+ a Dolby VISION. GPU grafický procesor je použit typ MALI G31 MP2.Dolby VISION umožňuje obrazu přidat větší hloubku, neuvěřitelný kontrast a více barev, jak byste si ani ve snu nepředstavovali, do filmů, televizních pořadů a her, které máte rádi. Díky Dolby VISION si užijete každý detail obrazu optimalizovaný pro každou scénu a každou obrazovku.Díky podpoře zvuku ve formátu TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS a DTS Vás zvuk vtáhne přímo do děje. Samozřejmě si Homatics Box R Plus poradí také s kodekem AV1, tak jako jeho předchůdce Homatics Box R.• Operační systém: Android TV 11• Čipová sada: Amlogic S905X4 (Quad core ARM Cortex-A55 CPU) 24k DMIPS• 4GB DDR RAM• Flash eMMC 32GB• Ethernet 1000Mbps• Wi-Fi 6 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• HDMI 2.1 / HDCP 2.2• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Dolby ATMOS• DTS• Dolby VISION• 1x USB 3.0, 1x USB 2.0• 2x USB Type-C (1x pro externí tuner, 1x jen pro příslušenství značky Homatics)• S/PDIF optický digitální audio výstup• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmp• Video decoding:AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsVP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fpsH.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsAVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fpsH.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fpsH.264 MVC up to 1080P@60fpsMPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fpsAVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fpsMPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps• Audio File Format: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing (Dolby Digital/Digital Plus, DTS, WMA, WMA Pro, WMV optional)Předinstalovaný oficiální operační systém Android TV ve verzi 11 obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí Youtube, aplikace Netflix, Google Play obchod a nechybí ani funkce HDMI CEC. Vše ostatní doinstalujete přímo z Google play obchodu.Pomocí tohoto multimediálního přehrávače můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. Prakticky ve většině případů, je tento box rychlejší než jakákoliv moderní nová SMART TV a má mnohem více funkcí.Box má čtyři USB porty, jeden v provedení USB 3.0, jeden v provedení USB 2.0 a dva v provedení USB-C. Do portu USB-C na zadním panelu boxu lze připojit externí DVB-T2/C tuner značky Homatics. I tento doplněk jsem již čtenářům webu parabola.cz představil v předchozí recenzi.Druhý USB-C port se skrývá na spodní straně přijímače. Pozor, výrobce společně s dovozcem důrazně upozorňují, že tento port je určený pouze (!) pro příslušenství značky Homatics, které bude uvedeno na trh později.Tento port se nesmí používat například na vložení flash disku nebo jiných externích zařízení, jinak se může box poškodit!!Síťové rozhraní Ethernet je už konečně o rychlosti 1 Gbps (na rozdíl od předchozích boxů značky Homatics) a box má také vestavěné připojení WI-FI 6 dual band 2,4/5 GHz (předchozí model Homatics Box R podporoval „nejvýše“ normu WI-FI 5).Nechybí ani nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru, ke kterému je tento přístroj připojen.Homatics Box R Plus se dodává v bílém provedení s rozměry 114 mm х 28 mm х 114 mm (Š x V x H). Na předním panelu nalezneme podsvícený pás vytvořený pomocí řady LED diod, které se nachází v boxu. Červená signalizuje pohotovostní stav, zelená pak provoz. Žádná tlačítka nejsou k dispozici. Na pravém boku boxu najdeme USB 3.0 port, USB 2.0 port a tlačítko pro reset boxu.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor HDMI ve verzi 2.1, analogový A/V konektor, USB-C port, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Na spodní straně boxu nalezne jeden USB-C port, o kterém jsem již psal výše.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1,5A a HDMI kabel.Po zapnutí multimediálního přehrávače se spustí tradiční jednoduchý instalační průvodce Android TV. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth a směrovost je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk.Poté jste dotázaní, zda box má nainstalovat některé aplikace, které si Google pamatuje, že jste je již někdy použili. Samozřejmě jste předtím požádáni o přihlášení do svého Google účtu.Nakonec dojde k aktualizaci řídícího firmwaru, pokud je zařízení připojeno k síti internet a je aktualizace k dispozici. Po automatickém restartu dojde k instalaci nového řídícího firmwaru a objeví se hlavní obrazovka Androidu.Na hlavní obrazovce Android TV najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány. Ikonky aplikací si můžeme libovolně uspořádat, přidávat na hlavní obrazovku další nebo ikonky odepnout z hlavní obrazovky.Klíčovou aplikací je Google Play obchod, zde nejdeme ohromnou škálu různých aplikací, které si můžeme nainstalovat. Ne všechny aplikace jsou však optimalizovány pro Android TV, ale jsou předurčeny pro mobilní verzi Androidu.Výbornou funkcí, kterou box disponuje, je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko v Google Play obchodě a nyní již můžete vyslovit vaše přání, kterou aplikaci má systém nalézt a poté ji již můžete nainstalovat.Na dálkovém ovládání se nachází speciální tlačítko pro hlasové ovládání, kterým zase vyhledáváte vaše vyslovené přání v Youtube.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Používá se shodný typ jako u modelu Homatics Box R. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích.Jedno tlačítko (se symbolem rakety) je programovatelné, zde si zvolíte aplikaci, která se má spouštět. Dále jsou zde tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, NetFlix a Prime Video.Tento box lze použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad. Výkon boxu dovoluje už docela náročné hry.Nainstaloval jsem a vyzkoušel následující IPTV/OTT oblíbené aplikace pro sledování našich televizních programů a pro přístup do různých archívů a videoték: Skylink Live TV (CZ)• Skylink Live TV (SK)• HD Austria TV (obdoba Skylink Live TV pro službu HD Austria)• Antik TV pro STB (CZ/SK)• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO GO• FimBox+• SWETT.TV (zdarma test na 1 měsíc pro kohokoliv)• JOJ Play• touchTVInterní paměť je dle výrobce velmi slušných 32 GB, reálně máte k dispozici cca 28 GB. To je dostačující pro velmi náročného zákazníka, který bude instalovat velmi mnoho aplikací. A kdyby náhodou velikost flash nestačila, snadno ji rozšíříte připojením flash disku.Slot pro micro SD kartu zde již není k dispozici. Ten byl u předchozích modelů Homatics Box Q a Homatics Box R.Jakou programovou nabídku jednotlivé IPTV/OTT služby mají a kolik stojí, najdete vždy na webu provozovatele služby. Někteří čtenáři se v diskusi ptají, proč není testovaná např. služba O2 nebo jakákoliv jiná.Odpověď je velmi jednoduchá. Zájem musí projevit provozovatel dané služby, který pokud má zájem svou službu propagovat, tak musí poskytnout přístup do této služby redakci parabola.cz a my rádi danou službu vždy otestujeme. Pokud z jejich strany zájem není, věc bohužel nemůžeme ovlivnit. Výše vidíte seznam aplikací, které mám díky vstřícnosti provozovatelů k dispozici.Opět si některé služby podrobně představíme, protože se stále něco mění a inovuje. Aplikaci Sledování TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Premium a obsahuje aktuálně 195 programů, mám velmi rád, protože je zde excelentní kvalita obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu na dvou Smart TV / Android TV boxech /Apple TV boxech a na 50(!!) mobilních zařízeních.U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D /art ) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize RTVS (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.Služba nabízí jednu zajímavou a musím říci unikátní věc, kterou jsem zatím jinde neviděl. A to je hlasové vyhledávání pořadů podle jejich názvu a funguje perfektně. Nemusíte tak hledat ručně v archívu pořadů. A pak si stačí třeba daný pořad nahrát a máte 6 (!) měsíců na to, abyste ho mohlo shlédnout, bez ohledu na to, ze kterého programu záznam pořadu pořizujete.U balíčku Premium je k dispozici archív programů na 7 dní zpět a 120 hodin pro nahrávky. Součástí balíčku Premium je také aktuálně 120 rádií a 201 filmů z filmotéky FilmBox OD. Dále máte k dispozici zdarma filmotéku HBO Max.Součástí nabídky jsou také 4K kanály Extasy 4K, Nasa UHD a Love Nature 4K. V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce.Další skvělou aplikací je Lepší TV, kde mám díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje 134 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte aktuálně 144 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět! Nutno ale dodat, že těch 100 dnů je pouze u vybraných programů, ale i tak je to bezkonkurenční služba.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mnam TV, Noe TV, Rik TV, Arena Sport 1 a 2, Sport 5, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travel XP, UP Network, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat sice můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Bohužel hlasové vyhledávání pořadů zde není k dispozici, ale zase na rozdíl od aplikace Sledování TV jsem ručně dohledal více pořadů, protože je zde u mnoha programů archív delší než 7 dní nazpátek.Ovládání aplikace Lepší TV je na vynikající úrovni. Aktuálně nabízí provozovatel akci balíček Lepší TV Klasik (Max) na 10 dní za 1 Kč.K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K, Nasa UHD , Love Nature 4K a Lounge TV 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako obrazová kvalita obrazu.Díky slovenské firmě Satro mám nově k dispozici plnou nabídku programů v rámci balíčku Komfort v aplikaci touchTV. Aplikace fungovala na tomto boxu zcela bez problémů. Internetová služba touchTV od společnosti Satro nabízí tři balíčky: MINI (36 programů) - 4,90 € měsíčně, Klasik (49 programů) - 8,90 € měsíčně a Komfort (70 programů) - 14,90 € měsíčně. K dispozici je archív programů až na 7 dní zpět. Jeden uživatelský účet (token) můžete použít až na 4 zařízeních současně.V balíčku Komfort je k dispozici 58 programů v HD kvalitě. Byl jsem překvapen výbornou obrazovou kvalitou. Škoda jen, že pořady nelze nahrávat. Službu touchTV si můžete vyzkoušet na 1 měsíc zcela zdarma - dostanete balíček MINI s 36 programy, stačí se jen zaregistrovat na webu provozovatele služby.Aplikace touchTV je dostupná pro platformy Android, Android TV, iOS, iPadOS, tvOS a přes webové rozhraní. Novinkou je aplikace pro televizory LG TV. Provozovatel připravuje i verzi aplikace pro televizory Samsung.Jako tradičně jsem vyzkoušel aplikace Antik TV for STB. Služba Antik TV je k dispozici jak na Slovensku, tak i v Česku, dříve byla dostupná jen na Slovensku. Díky provozovateli mám přístup do obou národních verzí. Kupóny pro Antik TV se často dávají jako bonus zdarma právě k různým multimediálním přehrávačům.Česká verze Antik TV obsahuje nejvyšší balíček Antik TV se 165 programy a službu můžete současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou SmartTV/boxech a na dvou mobilních zařízeních). Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Bohužel archív je dostupný jen u vybraných programů. Aktuálně dobíhá ještě vánoční akce do 31.1.2023, kde si balíček Antik TV můžete pořídit se slevou 33 procent měsíčně.Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů skupiny Prima bez reklam a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu. Nicméně cena je velmi zajímavá a máte k dispozici vstupní balíček zcela zdarma, což opět žádný operátor nenabízí.Ve vstupním balíčku se nachází aktuálně 16 programů. Jsou zde všechny programy ČT v HD kvalitě, Seznam TV v HD kvalitě, slovenské programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Haha TV HD, Nasa HD, Poslanecká sněmovna HD, Piánko TV a regionální programy Praha TV a Brno TV také v HD kvalitě. Stačí se jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici u řady programů archív!Provozovatel partnerské služby Antik TV na Slovensku nabízí také vánoční akci 2022, která končí 31.1.2023, kdy balíček Antik TV pořídíte za 7,90,- €/měsíc místo běžné ceny 11,90,- €/měsíc. Slovenský balíček Antik TV obsahuje aktuálně 179 programů.Antik TV na Slovensku má také zcela zdarma vstupní balíček ve kterém se aktuálně nachází 8 programů. Jsou zde programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Piánko TV, Life TV, CETV HD a TV8 HD. Opět se stačí jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici u řady programů archív!Také jsem vyzkoušel aplikaci Skylink Live TV. Zde provozovatel nenabízí všechny programy, co jsou vysílány na satelitu, ale všechny klíčové zde najdete. Archív programů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů.Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League.Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.Rád bych podotknul, že Homatics Box R Plus má všechny potřebné licence, takže můžete přehrávat filmy v Netflixu ve 4K kvalitě (pokud jsou k dispozici), funguje HBO Max, Prime Video, Disney+, FilmBox+ a další videotéky.Můžete si nainstalovat i VPN aplikaci, v Google Play obchodu je jich velké množství, pořídit si předplatné a sledovat tak televizní programy, které jsou geoblokovány. Nutno ale podotknout, že mnohé aplikace dokáží některé VPN služby detekovat a přístup vám tak nebude umožněn. Nutné je tedy vybrat tu „správnou“ VPN aplikaci.Dále jsem si nainstaloval některé aplikace pro sledování ruské televize. V Google Play obchodu jich již mnoho nenaleznete, tady je nutné tyto aplikace nainstalovat ručně.Zdarma je k dispozici ke stažení na internetu aplikace „Pervij kanal“ (Первый канал), která přináší live vysílání moskevské verze této oblíbené ruské státní televize. Pořady na které nemá vysílatel vysílací práva, jsou geoblokovány. Jsou k dispozici dva streamy v HD kvalitě (moskevská verze a pak časově posunutá +4 hodiny). Tato stanice je na tzv. sankčním seznamu EU proti Ruské federaci a nesmí být vysílána na evropských satelitech.V Ruské federaci je velmi oblíbená další bezplatná aplikace „Smotrim“ (Смотрим), která obsahuje všechny federální ruské programy (20 programů šířené pozemně) a dalších 20 lokálních ruských programů, aplikace je částečně geoblokována (některé programy úplně, jiné částečně). Řada programů je zde šířena v HD kvalitě.S tímto boxem pracuje i placená aplikace Trikolor Online (Триколор Кино и ТВ). Přístup k ní mají zcela zdarma zákazníci ruské placené satelitní televize Trikolor TV nebo si jí zákazník může objednat samostatně, jako u nás např. Skylink Live TV. Aplikace je geoblokována.Pro přehrávání multimediálních souborů jsem si nainstaloval tentokrát SUN player. Box přehraje velké množství multimediálních souborů, včetně videí s kodekem AV1. Nicméně přehrávaní některých formátů audia u vašich vlastních souborů výrobce ještě řeší.Pokud se vám něco nepodaří přehrát se SUN přehrávačem, doporučuji použít KODI. To lze nainstalovat ve verzi 19.3, GUI je ve video rozlišení 1080p. Přehrávání 4K videí je zcela bezproblémové.Homatics Box R Plus si bez problému poradil s testovacím MKV souborem „Jellyfish-300-Mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv“ s vysokým datovým tokem 300 Mbps v rozlišení 4K a hloubkou 10 bitů. Vyšší datový než 300 Mbps již způsoboval trhání obrazu.Funkce AFR, která automaticky synchronizuje obnovovací frekvenci TV s rychlostí přehrávaného videa, není k dispozici. OS Android 11 ji totiž nepodporuje.HW boxu tuto funkci zvládne, proto se v tomto případě čeká na upgrade boxu s novým operačním systémem Android 12. Upgrade boxu je naplánován výrobcem na první kvartál 2023. Pak již záleží na výrobci, jak se s implementací AFR na tomto boxu vypořádá.Box nemá žádné ventilační otvory, ale zahřívá se minimálně, chlazení je zajištěno pasivní cestou. Bílá barva boxu je trochu netradiční, ale pokud vám nevyhovuje, můžete box schovat za televizor. Dálkové ovládání pracuje v režimu Bluetooth, takže umístění boxu může být kdekoliv.LED pás diod na předním panelu boxu svití docela dost, zde se již pracuje na možnosti vypnutí (již obsahuje beta verze řídícího softwaru) nebo mezi testery padnul návrh na regulaci jasu LED diod, pokud to bude technicky možné.Po dobu celeného testování se box choval absolutně stabilně, byl opravdu velmi rychlý, což bylo vidět na načítání aplikací, zejména těch náročnějších.Homatics Box R Plus je v současnosti jeden z nejvýkonnějších multimediálních 4K přehrávačů s certifikovaným operačním systémem Androidem TV verze 11 na trhu. Výhodou značky Homatics je podpora ze strany výrobce, což dnes není zdaleka samozřejmostí.Přístroj je určen pro náročnějšího zákazníka, který vyžaduje řadu nadstandardních funkcí a velmi výkonný hardware.Box umožňují příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netflix, Skylink Live TV, Telly TV, Antik TV, touchTV, Sledování TV, Lepší TV, T-Mobile GO, HBO Max, Disney+ apod.Zařízení má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV. Perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth a hlasová funkce Google asistent je samozřejmostí.Za zapůjčení multimediálního přehrávače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:Pozor, jedná se limitovanou nabídku s dárkem zdarma (omezené množství kupónů)!! Zcela zdarma dostane kupón Antik TV na 6 měsíců. Antik TV balík obsahuje více než 160 TV programů. Kupón je platný do 31.12.2023. Hodnota kupónu je 1794,- CZK s DPH.Doporučená maloobchodní cena: 3890,- CZK s DPH nebo 149,- € s DPH.Ing. Martin Švehlík