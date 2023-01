Prima spustí streamovací službu prima+. Bude i verze zdarma

DNES!

▲ Obr č. 1 - Marek Singer, šéf FTV Prima představuje novou streamovací službu prima+ (foto: FTV Prima)



Může se zdát, že český trh se streamovacími službami je již saturovaný, ale není tomu tak. Návyky lidí se mění, již nesledují pořady jen v televizi, ale sledují je na různých zařízeních a v čase, který se jim hodí. Celosvětová pandemie covidu-19 tento trend výrazně posílila nejen ve světě, ale i u nás. Jen u našich pořadů vzrostla za posledních šest let odložená sledovanost seriálů vysílaných v prime time více než pětinásobně. Z detailních průzkumů také víme, že lidé jsou ochotni si platit více služeb najednou. Zároveň jsme se již na začátku rozhodli jít jinou cestou než naše komerční konkurence. Chceme, aby naše pořady v online byly nadále dostupné širokému publiku, proto přicházíme s možností výběru ze tří tarifů, a je jen na každém uživateli, které pořady a v jakém předstihu a kvalitě a za kolik je chce sledovat

Co nabídne prima+?

▲ Obr č. 2 - Tarify Prima+. Službu bude možné využívat i zdarma s reklamou (foto: FTV Prima)



Přes 2 tisíce titulů na prima+

Jak bude možné sledovat službu prima+

▲ Obr č. 3 - Prima+ s rodinkou Plusákových (foto: FTV Prima)



Kampaň na prima+

Ve středu 8. února 2023 spustí televizní skupina Prima vlastní streamovací službu s názvem prima+. Divákům nabídne vedle exkluzivních předpremiér tisíce filmových i seriálových titulů a exkluzivní vlastní seriálovou tvorbu pod hlavičkou prima+ ORIGINALS.Uživatelé se mohou těšit například na komediální gangsterku Bodyguardi, politické drama Sedm schodů k moci, detektivní seriál Půlnoční zpověď či tajemnou detektivní love story Zákony vlka. Každý si může vybrat hned ze tří tarifů předplatného od prémiové verze bez reklam až po sledování zdarma s reklamami. Originální zaváděcí kreativní kampaň se opírá o animovanou rodinu Plusákových a mimozemšťana Pýtýho.V nabídce prima+ bude více než dva tisíce titulů, včetně českých koprodukčních filmů, předpremiér současných televizních pořadů, dokumentů, pořadů pro děti, živého vysílání českých kanálů skupiny Prima a exkluzivního obsahu od nejlepších českých filmařů a také nejflexibilnější předplatné na trhu.,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.Prima+ ORIGINALS je původní tvorba skupiny Prima, kterou mohou uživatelé prima+ zhlédnout exkluzivně až rok před uvedením v televizi. Jedná se o prémiové formáty natáčené předními českými tvůrci. Do rozvoje těchto formátů skupina Prima během let 2023 až 2025 výrazně investuje.Pro diváky, kteří budou u startu nové streamovací platformy, prima+ vybrala to nejlepší tak, aby potěšila každého. Například komediální gangsterku Bodyguardi s Predragem Bjelacem a Adamem Ernestem v hlavních rolích. Bodyguardi odzbrojují nekorektní nadsázkou a parodií na gangsterské filmy. Fiktivní příběh, volně inspirovaný prostředím vysoké politiky, vypráví politické drama Sedm schodů k moci s Evou Podzimkovou (dříve Josefíkovou) v hlavní roli. Autorem námětu a scénáře, který sleduje podnikavou dívku, jež dokáže vystoupat z přízemí až do nejvyšších pater, je publicista Josef Klíma ve spolupráci s Lenkou Hornovou. Detektivní seriál Půlnoční zpověď s Markétou Plánkovou a Markem Lamborou v hlavních rolích odhaluje strašlivý zločin, který spojil dohromady odloučené sourozence. On je kněz a ona psycholožka hledající rozhřešení. Ale nic není takové, jak se na první pohled může zdát...Detektivní love story Zákony vlka se Stanislavem Majerem a Lindou Rybovou v hlavních rolích rozkrývá na pozadí osmi krimi případů tajuplný příběh milenců, které pojí vášeň stejně silná, jako je jejich temná minulost. Na jaře nabídku pořadů doplní osmidílné seriály Agrometal, komedie Karla Janáka a Rudolfa Hrušínského nejml. z prostředí svérázné vesnice s písničkami kapely Kabát, a Pod hladinou - seriál v režii Vojtěcha Moravce z prostředí potápěčů a poříční policie s Matějem Hádkem a Sandrou Novákovou v hlavních rolích.V exkluzivní předpremiéře prima+ nabídne divákům s týdenním předstihem před televizním uvedením druhou řadu oblíbeného seriálu Černé vdovy, kde bude opět řádit trojice vraždících vdov v podání Jany Plodkové, Jitky Čvančarové a Lucie Siposové, které se opět dostanou na šikmou plochu. V březnu uvede čtyřdílnou detektivní minisérii Poslední oběť, která přináší nové kapitoly příběhu psychoterapeutky Markéty Plánkové a kněze Marka Lambory, do jejichž života vstoupí archeolog a charismatický vdovec v podání Lukáše Vaculíka.Náskok před televizním vysíláním budou mít i další vybrané pořady vlastní tvorby skupiny Prima v závislosti na programu a dostupných licencích. Uživatelé mohou sledovat exkluzivní předpremiéry oblíbených seriálů ZOO, Dobré zprávy nebo zábavnou show televize Prima ze světa zvířat Šampioni, ve které nebude nouze o zábavu ani napětí.Z českých rodinných filmů prima+ exkluzivně jako jediná streamovací služba na trhu uvede online premiéru romantické komedie Prezidentka s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Dále nabídne komedii Hádkovi o rodině, která se nikdy neshodne a jejíž setkání pokaždé skončí tím, že se pohádají. Komorní drama Minuta věčnosti popisuje dobrodružnou výpravu otce a jeho dcery na Island.V Pánském klubu dochází pětice hrdinů na terapii pro eroticky závislé. Film Indián s Karlem Rodenem v hlavní roli vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka. Láska se na věk ani místo neohlíží. Své o tom ví ústřední dvojice filmu Srdce na dlani. Vztahy i střídavou péči o děti a jednou ztřeštěnou babičku řeší komedie Střídavka. Romantická komedie Ženy a život líčí lásky, útrapy i podnikání dvou sester, které jsou charakterově zcela odlišné. Další z filmů, které prima+ uvede v průběhu jara, jsou tragikomedie Spolu, rodinný film Cirkus Maximum nebo pokračování úspěšné fantasy pohádky Princezna zakletá v čase 2.Stejně tak nebude chybět ani vlastní tvorba skupiny Prima - současná i z let minulých. Diváci zde mohou zpětně zhlédnout například seriály Slunečná, ZOO, Vinaři, Polda, Duch, Dvojka na zabití, TEMNÝ KRAJ, Ohnivý kuře, Modrý kód, reality show Prostřeno!, LIKE HOUSE, aktuálně vysílané akviziční pořady, dokumenty a pohádky pro děti.Prima+ je jediná flexibilní videoslužba na českém trhu. Uživatelům umožní konzumovat obsah na základě výběru ze tří tarifů, přičemž každý z nich umožňuje až pět unikátních profilů.Základní nabídka FREE, která umožňuje přístup do videoarchivu pořadů skupiny Prima, je zdarma. Registrovaným uživatelům umožní také sledování živého vysílání všech českých stanic skupiny Prima. Vše v SD kvalitě a s reklamou.Rozšířená nabídka LIGHT za 99 Kč měsíčně nabídne uživatelům navíc předpremiéry oblíbených Prima pořadů a seriálů až sedm dní před televizním vysíláním, více než dva tisíce českých i zahraničních titulů a také exkluzivní obsah prima+ ORIGINALS. A to všechno v HD kvalitě a s polovičním objemem reklamy.Tarif PREMIUM za 149 Kč měsíčně obsahuje kompletní nabídku v nejkvalitnější FullHD kvalitě a zcela bez reklam. Každý registrovaný uživatel si může vytvořit až pět rodinných personifikovaných profilů s doporučovaným obsahem na míru. Registrovat je možné rovněž až pět zařízení v domácnosti (SMART TV nebo HbbTV, telefon, počítač či tablet), současně je možné sledovat tři streamy prima+.Pro službu prima+ bude fungovat doména primaplus.cz.Dnes spouští skupina Prima také kreativní kampaň, která slibuje největší zábavu v celé galaxii. Opírá se o mimozemšťana Pýtýho a animovanou rodinu Plusákových, jejíž členové reprezentují jednotlivé segmenty budoucích uživatelů. V humorných skečích přibližují princip fungování platformy i její obsah. Hlasy animovaným postavám propůjčili Jiří Lábus, Bára Hrzánová, Lucie Vondráčková, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová a Robin Pařík.Za kreativním konceptem stojí agentura ESPRESOO communication, branding vyvinulo studio Dynamo design.redakce