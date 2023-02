freeSAT: Start Story4 HD a přeladění kanálů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Novinky platformy freeSAT. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Program: STORY4 HD TV2 HD Nat Geo Wild HD Extreme Sports Channel Satelit: Thor 6 Thor 6 Thor 6 Thor 5 Kmitočet: 12,034 GHz 12,034 GHz 11,804 GHz 12,265 GHz Polarizace: vertikální vertikální vertikální vertikální SR (ksymb/s): 30000 30000 30000 28000 FEC: 3/4 3/4 3/4 7/8 Norma: DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S Modulace: 8PSK 8PSK 8PSK QPSK Pilot: OFF OFF - - Pozice ve FastScanu CZ: 29 - 31 75 Pozice ve FastScanu SK: 28 205 31 74

▲ Tabulka č. 1 - Story4 HD CZ a nové parametry stanic



Do balíčků česko-slovenské satelitní platformy freeSAT, provozovatele M7 Group , člena CANAL+, byl zařazen maďarský kanál v češtině Story4 HD. Zároveň se mění parametry dvou programů pro české abonenty, tří pro slovenské.Od úterý 7. února 2023 je dostupný na platformách M7 Group v České republice a na Slovensku maďarský privátní kanál Story4 HD v českém jazyce. Stanici mohou sledovat jak klienti Skylinku, tak i předplatitelé balíčků freeSAT na satelitním systému Thor (0,8°W).Stanice Story4 HD se zaměřuje především na rodinný obsah a pořady pro ženy. Diváci se mohou těšit na seriály, reality show a lehké krimisérie. Pro české a slovenské abonenty freeSATu na družici Thor je program dostupný od balíčku freeSAT Light.Vedle zařazení programové novinky Story4 HD CZ se mění vysílací parametry dvou stanic pro zákazníky z České republiky, tří programů pro klienty na Slovensku.Na nové vysílací parametry se přesouvají programy(platí pro zákazníky z Česka a ze Slovenska) a také maďarského programu(platí pro abonenty ze Slovenska).bude na starých parametrech dostupný do 14.2.2023, dokumentární kanáldo 28.2.2023. Naladěníje nutné provést do 21.2.2023.Abonenti freeSATu mohli doposud stanici TV2 sledovat jen v klasickém SD rozlišení. Nyní si ji mohou vychutnat ve více detailech - v HD kvalitě.redakce