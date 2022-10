freeSAT na Thoru překlápí další HD do SD

včera

▲ Obr č. 1 - Novinky freeSAT (foto: M7 Group)



Méně programů ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a naopak více v SD. To jsou kroky operátora česko-slovenské satelitní platformy freeSAT, lucemburské společnosti M7 Group , člena CANAL+.Vlastník této satelitní služby provádí technické změny v distribuci programů. Další stanice na Thoru downscaluje do SD. Tentokrát se tato úprava v distribuci týká sportovní stanice Arena Sport 1 a dvou tématických kanálů skupiny FTV Prima ( Prima MAX Prima KRIMI ). Cíl je zřejmý - zvýšení motivace abonentů freeSATu k přesměrování přijímací paraboly na satelit Astra 3B (23,5°E), kde nabídka platformy freeSAT bude v budoucnu poskytována. Jde o stejnou družici, kterou používá i populární česko-slovenská služba Skylink Větší motivace k úpravě přijímací antény freeSATu na Astru přichází v době, kdy jsou stále příznivé klimatické podmínky pro přesměrování přijímacích antén na střechách domů, balkónech či prostorech vedle oken.Programová nabídka platformy freeSAT je řadu měsíců poskytována souběžně ze satelitních systémů Thor (0,8°W) a Astra 3B (23,5°E), aby měli diváci dostatek času k nastavení přijímací paraboly na novou orbitální pozici. Na druhou stranu dlouhodobá paralelní distribuce programů ale přináší vysoké provozní náklady pro poskytovatele služby. Navíc v době rostoucí inflace a vysokých nákladů za energie. Přechod programů z HD na SD je krokem k větší motivaci diváků ale také uvolnění přenosové kapacity k případně dalším programům na dalších trzích. Společnost M7 Group na Thoru poskytuje televizní služby také pro zákazníky v Maďarsku (platforma Direct One) a Rumunsku (DTH služba Focus Sat).(z oficiální nabídky byl nedávno vyřazen)(freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK)(freq. 12,207 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK)(freq. 12,284 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK)Všechny překlopené programy do SD mohou zákazníci freeSATu přijímat z Astry v HD rozlišení. Od pondělí 3.10.2022 vysílá přes Astru 3B také Prima KRIMI HD, která zde doposud byla v SD.redakce