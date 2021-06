freeSAT zahájil oficiální distribuci stanic z nových TP

DNES!

▲ Obr č. 1 - Novinky freeSATu (foto: M7)



Programy Satelit Frekvence (MHz) Polarizace Symbolová rychlost FEC Norma Pilot ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova HD, Nova 2 HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova Action HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD, Prima ZOOM HD, Prima KRIMI HD Thor 12207 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF Prima MAX HD, Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, JOJ Family, JOJ Cinema HD Thor 12284 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF National Geographic HD Thor 11938 Horizontal 30000 7/8 DVB-S/QPSK . Sport 1 HD Thor 11843 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF HBO HD Thor 11996 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK DocuBox, FightBox, Eroxxx Thor 11727 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Filmbox Premium HD Thor 11766 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Šlágr TV, Senzi Thor 12264 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . TV Lux HD Thor 11919 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK .

▲ Tabulka č. 1 - Nové frekvence freeSAT CZ od 1.7.2021



Programy Satelit Frekvence (MHz) Polarizace Symbolová rýchlost FEC Norma Pilot ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova Sport 2 HD, Prima ZOOM HD Thor 12207 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Cinema HD, Markíza HD, Nova International, Plus HD, Prima Plus, WAU HD Thor 12284 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF National Geographic HD Thor 11938 Horizontal 30000 7/8 DVB-S/QPSK . Sport 1 HD Thor 11843 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF HBO HD Thor 11996 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK DocuBox, FightBox, Eroxxx Thor 11727 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Filmbox Premium HD Thor 11766 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Šlágr TV, Senzi Thor 12264 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . RTVS SPORT HD, TV Lux HD Thor 11919 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK .

▲ Tabulka č. 2 - Nové frekvence freeSAT SK od 1.7.2021



Dnes v 10 hodin byly dokončeny technické práce na spuštění nové distribuce řady českých a slovenských programů pro zákazníky česko-slovenské satelitní platformy freeSAT na satelitním systému Thor na pozici 0,8°W.Znamená to, že si diváci mohou stanice z nových parametrů naladit již nyní - tedy před původně plánovaným termínem 25.6.2021. Programy na nových parametrech jsou již plně funkční.Souběžná distribuce na původních a nových parametrech bude probíhat jen do 30.6.2021.Přelaďovat programy na nové parametry nemusí zákazníci freeSATu, kteří využívají set top boxy od operátora služby, společnosti M7 Group (Canal+ Luxembourg). Tyto přístroje si automaticky stahují nejnovější kanálovou mapu a přechod na nové parametry probíhá bez zásahu uživatele.Ostatní klienti freeSATu, kteří sledují programovou nabídku provozovatele z vlastních set top boxů a televizorů si musí programy naladit ručně a to zadáním příslušných parametrů. Z technického pohledu se vysílají některé programy na stávajících transpondérech operátora, hlavní české a slovenské stanice na nových transpondérech.Nové transpondéry freeSATu pracují na kmitočtech 12,207 a 12,283 GHz. Ostatní programy jsou přidány do původních multiplexů a vysílají se na programových pozicích, na kterých doposud vysílaly ve formě testů:* na freq. 11,727 GHz jsou FightBox (dříve Test1), DocuBox (Test2), Eroxxx (Test3)* na freq. 11,766 GHz je FilmBox Premium HD (dříve Test1)* na freq. 11,843 GHz se nachází Sport 1 HD (dříve Test)* na freq. 11,919 GHz je TV LUX HD (dříve Test) a připravená pozice pro nový kanál RTVS Šport (název pozice je nyní „Novinka“)* na freq. 11,938 GHz se vysílá National Geographic HD (dříve Test1)* na freq. 11,996 GHz se vysílá HBO HD (dříve Test1)* na freq. 12,264 GHz se vysílají Senzi TV (dříve Test1) a Šlágr TV (Test2)Programy na původních parametrech se vysílají z kapacity třetí strany (Slovak Telekom) a proto zprávu o přesunu stanic na nové transpondéry dostanou diváci jak z internetu, tak i informačních materiálů od operátora.redakce