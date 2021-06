M7 Group obsadila dva nové transpondéry na Thoru

DNES!

▲ Obr č. 1 - Novinky freeSATu (foto: M7)



Programy Satelit Frekvence (MHz) Polarizace Symbolová rychlost FEC Norma Pilot ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova HD, Nova 2 HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova Action HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD, Prima ZOOM HD, Prima KRIMI HD Thor 12207 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF Prima MAX HD, Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, JOJ Family, JOJ Cinema HD Thor 12284 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF National Geographic HD Thor 11938 Horizontal 30000 7/8 DVB-S/QPSK . Sport 1 HD Thor 11843 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF HBO HD Thor 11996 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK DocuBox, FightBox, Eroxxx Thor 11727 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Filmbox Premium HD Thor 11766 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Šlágr TV, Senzi Thor 12264 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . TV Lux HD Thor 11919 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK .

▲ Tabulka č. 1 - Nové frekvence freeSAT CZ od 1.7.2021



Programy Satelit Frekvence (MHz) Polarizace Symbolová rýchlost FEC Norma Pilot ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova Sport 2 HD, Prima ZOOM HD Thor 12207 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Cinema HD, Markíza HD, Nova International, Plus HD, Prima Plus, WAU HD Thor 12284 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF National Geographic HD Thor 11938 Horizontal 30000 7/8 DVB-S/QPSK . Sport 1 HD Thor 11843 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK OFF HBO HD Thor 11996 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK DocuBox, FightBox, Eroxxx Thor 11727 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Filmbox Premium HD Thor 11766 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . Šlágr TV, Senzi Thor 12264 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK . RTVS SPORT HD, TV Lux HD Thor 11919 Vertical 28000 7/8 DVB-S/QPSK .

▲ Tabulka č. 2 - Nové frekvence freeSAT SK od 1.7.2021



Společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg) obsadila dva nové transpondéry na satelitu Thor 7 (0,8°W) pro potřeby českého a slovenského trhu a platformy freeSAT. Oficiálně bude nová kapacita v provozu v nadcházejících dnech, nicméně programy lze z nových TP sledovat již nyní.Nové transpondéry M7 Group pracují na kmitočtech 12,207 a 12,283 GHz a využívají se výhradně pro šíření hlavních český a slovenských programů v HD či SD rozlišení. Jde o novou distribuci, která nahradí původní, kterou doposud poskytuje společnost Slovak Telekom (ST). Simulcrypt s tímto subjektem skončí k 30.6.2021 a programy pro zákazníky freeSATu se po tomto datu budou vysílat z nových parametrů.Na frekvenci 12,207 GHz umístla společnost M7 Group programy ČT1 HD, ČT2 HD , ČT24 HD, ČT3 Nova 2 HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD, Prima Krimi HD, Prima ZOOM HD a na druhý kmitočet 12,283 Ghz stanice Dajto HD, Doma HD, Dvojka HD, Jednotka HD, JOJ Cinema HD, JOJ Family, JOJ HD, JOJ Plus HD, Markíza HD, Nova International Prima MAX HD, Prima PLUS HD, Trojka a WAU HD. Všechny stanice jsou kryptovány systémy podmíněného přístupu Irdeto ( CAID 0D97, 0653), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815). Tabulky všech programů z nových parametrů od 1.7. najdete v tomto článku (viz. níže).Platforma freeSAT bude na satelitním systému Thor vysílat do konce roku 2022. Do té doby dojde k postupnému přesměrování přijímacích antén zákazníků na nový satelit Astra 3B , odkud vysílá i česko-slovenská platforma Skylink . Z pozice 1°W bude společnost M7 Group v budoucnu poskytovat služby jen na maďarském a rumunském trhu pro platformy Direct One, respektive Focus Sat.redakce