freeSAT: Konec History v SD, přelaďte na HD

technické parametry - History HD

Placený dokumentární kanál History skončil pro zákazníky freeSATu v klasickém SD rozlišení. Abonenti mohou tento program sledovat i nadále - nyní už jen v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.zůstává na původních parametrech.Majitel česko-slovenské satelitní pay-tv platformy freeSAT, společnost M7 Group , ukončil původní MPEG-2 distribuciv klasickém SD rozlišení na satelitu Thor 6 (0,8°W), na kmitočtu 11,919 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8. Zákazníci freeSATu mohou tuto stanici sledovat v HD kvalitě a to v rámci stejného programového balíčku.M7 Group postupně vypíná SD distribuce programů a zákazníkům nabízí tytéž program v lepší obrazové HD kvalitě. Týká se to i zmíněného programu History.Pro zákazníky freeSATu je k dispozici HD verze - klienti sesterských platforem Direct One (dříve UPC Direct) v Maďarsku a Focus Sat v Rumunsku mají k dispozici i samostatný feed programu v SD.Stojí za zmínku, že na satelitu Thor 5 (0,8°W) se na kapacitě Telenoru, na kmitočtu 12,418 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S vysílá také stanice History na předvolbě s názvem History Europe s volitelnou audio stopou v češtině, maďarštině, ruštině, turečtině a angličtině. Program má připojené CA systémy operátora ( CAID 0653 a 0D97 Irdeto, 1815 Nagra MA a 0B02 Conax). Na českých kartách freeSATu není tento program z této frekvence dostupný.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,034 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce