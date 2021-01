UPC Direct od února jako Direct One

DNES!

Postupný rebranding



Obr č. 1 - Aplikace Direct One

Direct One bude cílit i na mladé diváky

Obr č. 2 - Logo Direct One



Maďarská satelitní platforma UPC Direct se v pondělí 1. února představí divákům pod novou značkou Direct One. Ačkoliv je název DTH služby nový, různorodá programová nabídka a online televizní aplikace Direct Now, která je široce dostupná pro telefony, tablety a chytré televize, zůstávají stejné.Během února bude online platforma Direct Now postupně transformována a uživatelé budou automaticky přesměrováni na nová rozhraní. Z důvodu změny názvu běží web directone.hu, online zákaznický portál My UPC Direct a aplikace UPC Direct Now pod názvem Direct Now s obvyklými funkcemi. Přejmenování se bude týkat i stránka na sociální síti Facebook, kde ji zákaznici najdou pod novým názvem Direct One.Změna image bude implementována v několika fázích a značka UPC Direct z maďarského trhu ještě zcela nezmizí. Souběžně budou značky UPC Direct a Direct One fungovat do května. Od toho měsíce najdou klienti služby operátora již jen pod jedním brandem Direct One.Nový vlastník UPC Direct (Direct One), televizní a filmová produkční společnost Canal+ Group, působí na 3 kontinentech a je nejvýznamnějším producentem obsahu. Skupina má základnu s více než 20 miliony abonentů, její Studiocanal je jedním z předních evropských filmových producentů a distributorů s videotékou s více než 6000 titulů z více než 60 zemí.Satelitní placená televize byla v Maďarsku spuštěna v roce 2000 a tehdy ji provozovala UPC Hungary. Od roku 2010 fungovala na maďarském trhu nezávisle na UPC Magyarországtól. Zatímco kabelová společnost UPC Hungary byla v roce 2019 integrována do společnosti Vodafone, satelitní služby převzala lucemburská společnost M7 Group, největší poskytovatel satelitní a IP televize v Evropě. V roce 2020 došlo k další akvizici a M7 Group koupil francouzský operátor Canal+, který se zaměřuje na produkci obsahu.Na českém a slovenském trhu zůstává služba pod značkami freeSAT a Skylink redakce