Odstartovalo 6 programových novinek freeSATu

▲ Obr č. 1 - Záběr z příjmu stanice Love Nature



▲ Obr č. 2 - Záběr z příjmu stanice Travelxp HD



program rozlišení Canal+ DOMO SD Travelxp HD HD Love Nature HD, SD Stingray Classica SD Stingray CMusic SD Stingray iConcerts SD

▲ Tabulka č. 1 - Rozlišení programových novinek



technické parametry - Travelxp HD, Love Nature HD:

technické parametry - Canal+ Domo, Love Nature:

technické parametry - Stingray CMusic:

technické parametry - Stingray iConcerts, Stingray Classica:

V nabídce česko-slovenské satelitní platformy freeSAT se dnes objevilo 6 nových programů zaměřených na přírodopisné filmy, gastronomii a renovaci domovů, cestování a hudební stanice pro náročnější diváky.Od pondělí 4. ledna 2021 poskytuje společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg) zákazníkům šest nových tématických programů. Některé z nich pokrývají témata vypnutých stanic americké společnosti Discovery.Místo stanice Animal Planet HD (i v SD) mohou zákazníci sledovat obdobně zaměřený program Love Nature HD (i v SD). Cestopisné programy místo stanice Travel Channel HD najde divák nyní na stanici Travelxp HD.Exkluzivní novinkou je stanice Canal+ Domo, která je vedle zákazníků Skylinku nyní dostupná i divákům sesterské platformy freeSAT. Stalo se tak po měsíci od oficiálního startu programu. Zajímavostí je, že program se patrně brzy objeví také v Maďarsku. Modulace stanice má již připravenou audio stopu v maďarštině, kde ale zatím není žádný zvuk.Pro hudební fanoušky si freeSAT připravil tři nové stanice - Stingray Classica, Stingray CMusic a Stingray iConcerts.je lifestylový program s nabídkou obsahu zaměřeného na vaření, dům a zahradu, který přináší praktické tipy a inspiraci pro vás i vaší domácnost. Najdete na něm pořady plné chutných receptů, výpravy za světovou gastronomií, kulinářské reality show i zajímavé dokumenty.přináší ty nejzajímavější cestopisné a lifestylové pořady z bezmála padesáti zemí světa, a to bez výjimky vlastní produkce. Program bude plně lokalizován do češtiny a pro zájemce zůstane k dispozici i originální anglická zvuková stopa.Dokumentární program(SD) potěší všechny milovníky zvířat, přírody a dokumentů, kterým nabízí největší světovou knihovnou přírodovědeckých programů v HD kvalitě, jenž zahrnuje více než 40 natáčecích lokalit po celém světě, včetně vzdálené Zambie, Kambodži, Austrálie nebo blízké Skandinávie.je první německý televizní kanál zaměřený na klasickou hudbu, operu a balet, koncerty vážné hudby a dokumentární filmy.přináší klasickou hudbu v moderním pojetí a světové umělce, jak jste je dosud neznali. Vychutnáte si nejnovější hudební videa ze světové scény, klasickou a filmovou hudbu, rozhovory s umělci, živá vystoupení a reportáže ze zákulisí. Program vysílá 24 hodin denně v anglickém jazyce.vysílá koncertní vystoupení interpretů různých žánrů hudby. Je to první a zatím jediný program, který se specializuje výhradně na živá koncertní vystoupení.Všechny programové novinky freeSATu jsou zařazeny do hlavního multikanálového balíčku Medium HD.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 11,843 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 31007video PID: 401 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 411 česky (MPEG), 410 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)service ID: 31015video PID: 801 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 811 česky (MPEG), 810 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)satelit: Thor 5 (0,8°W)frekvence: 11,938 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID:video PID: (MPEG-2/SD)audio PIDy: česky (MPEG), maďarsky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)service ID: 30730video PID: 1651 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 1661 česky (MPEG), 1660 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 11,919 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 31112video PID: 651 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 660 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)satelit: Thor 5 (0,8°W)frekvence: 12,264 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 30931video PID: 1901 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 1910 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)service ID: 30932video PID: 1951 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 1960 anglicky (MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815), Conax (CAID 0B02)redakce