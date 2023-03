Cartoonito přichází, nahrazuje kanál Boomerang

DNES!

▲ Obr č. 1 - Cartoonito - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 2 - Boomerang - záběr z příjmu stanice. Ještě před rebrandem



Rebranding na stanici Cartoonito

Od soboty na českém a slovenském trhu začíná působit dětský kanál. Nahrazuje značku, která opouští náš trh. Jde o rozhodnutí provozovatele zaměřit se na své klíčové značky.V sobotu 18.3.2023 v šest hodin ráno se s diváky rozloučil dětský kanál pod značkou Boomerang. Hned poté se divákům představila stanice Cartoonito, jedna z klíčových značek dětských kanálů Warner Bros. Discovery, která stanici provozuje.Nová značka Cartoonito odkazuje na sesterskou stanici proslulého dětského kanálu Cartoon Network, který se rovněž vysílá na českém a slovenském trhu.se od září loňského roku vysílal na stanici Boomerang jako programový blok pro svoji cílovou skupinu.Pořady Cartoonito jsou určeny dětem ve věku od dvou do pěti let. Cílová skupina na stanici najde známé postavičky a příběhy od předních tvůrců ale i zbrusu nové seriály. Vysílání stanice podporuje rozvoj čtyř vlastností: kreativitu, péči, zvědavost a odvahu.Stejnou verzi programu Cartoonito jako v České republice a na Slovensku mohou sledovat diváci v dalších zemích - v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Gruzii, Maďarsku, Kazachstánu, Kosovu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, Makedonii, Moldávii, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Ukrajině, Uzbekistánu, Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Ve všech těchto zemích se původní kanál Boomerang dnes představil pod novou značkou Cartoonito.Vedle zmíněných trhů se Cartoonito objeví i v dalších zemích. Portugalská mutace Boomerang Portuguese se dnes také přejmenovala na. Ve Francii, Belgii, Lucembursku, Monaku a Švýcarsku bude jiný program vysílatele - Boing French - rebrandován naa to až 3. dubna 2023. Obě žádosti schválil společnosti HBO Europe, s.r.o. na svém druhém letošním zasedání český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), u kterého jsou tyto lokální mutace licencovány.Televizní kanálodstartovala v USA před více než třiceti lety - v roce 1992. Do Evropy se program dostal v roce 2000, kdy se objevil na britském trhu. O pět let později program expandoval i do střední a východní Evropy.redakce