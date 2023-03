Spark TV nahradí končící UP Network

DNES!

▲ Obr č. 1 - Vysílání UP Network. Ilustrační foto



Mění se distribuční signál. Program Spark TV do nabídky Skylinku zařadíme zřejmě až 4. dubna 2023. Možná to stihneme i dříve. Do té doby bude na pozici UP Network statická obrazovka

Ukázka programu - Spark TV

Středa, 15.03.2023

Čtvrtek, 16.03.2023

Pátek, 17.03.2023

Sobota, 18.03.2023

Neděle, 19.03.2023

Pondělí, 20.03.2023

Úterý, 21.03.2023

Středa, 22.03.2023

Čtvrtek, 23.03.2023

Pátek, 24.03.2023

Sobota, 25.03.2023

Neděle, 26.03.2023

Pondělí, 27.03.2023

Úterý, 28.03.2023

Středa, 29.03.2023

Čtvrtek, 30.03.2023

Pátek, 31.03.2023

Nový dokumentární kanálna českém a slovenském trhu nahradí vysílání stanice, která ukončí své vysílání k 15.3.2023. V článku ukázka programového schématu.V noci ze 14. na 15. března 2023 končí na českém a slovenském trhu vysílání tématická televizní stanice UP Network, společnosti EFB Network. Programový slot u operátorů má od 15.3.2023 převzít nový kanál Spark TV, který se zpočátku bude věnovat dokumentům a dokumentárním filmům.Zahájení vysílání Spark TV je naplánováno na půlnoc ze 14. na 15.3.2023.Nová stanice by se měla (mohla) objevit u televizních operátorů, kteří šíří končící televizní kanál. Kanál se objeví také v české a slovenské nabídce satelitní platformy Skylink na satelitu Astra 3B . "," vysvětlil webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , člen CANAL+, která platformu Skylink provozuje.divákům přinese dokumenty různého žánru - odhalí známé skandály ze světa showbyznysu, nabídne sportovní příběhy, vyšetřování kriminálních příběhů, dokumenty o historii letectví, ale i přírodopisné a cestopisné dokumenty.00.00 Hodvábna cesta (1)00.27 Príbehy z Hollywoodu (1)00.55 Napriek všetkému (1)01.21 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (1)01.50 Supernákupy (1)02.15 Bunker šou (1)02.38 Ježiš a islam (1)03.30 Vodná apokalypsa (1)04.25 Z blízka (92)04.50 Hrdinovia oblohy (1)05.20 Hodvábna cesta (2)05.55 Pes na celý život (1)06.23 Veľké centrálne stanice (1)07.18 Vynálezy budúcnosti (1)07.45 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (2)08.00 Napriek všetkému (2)08.30 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (1)09.20 Z blízka (93)09.55 Príbehy z Hollywoodu (2)10.25 Noriľsk, mesto za polárnym kruhom (1)11.55 Zelená kuchyňa (1)12.25 Pes na celý život (2)12.52 Supernákupy (2)13.15 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (1)13.45 Svet z vtáčej perspektívy (1)14.13 Bunker šou (2)14.35 Supernákupy (2)15.00 Z blízka (94)15.30 Veľký nápad (1)16.15 Svet kódov (1)17.05 Hodvábna cesta (3)17.30 Vnútri hradu Windsor (1)18.15 Svet z vtáčej perspektívy (3)18.40 Na Safari (1)19.10 Ježiš a islam (2)20.00 Napriek všetkému (3)20.25 Mestský cestovateľ v čase (1)20.50 Zara (1)21.40 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (2)22.30 Oslava národov (1)23.20 Hrdinovia oblohy (2)00.00 Hodvábna cesta (4)00.27 Z blízka (96)00.55 Príbehy z Hollywoodu (3)01.23 Ježiš a islam (3)02.15 Svet kódov (1)03.05 Na Safari (1)03.35 Ostrov opíc (1)04.18 Z blízka (97)04.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (3)04.45 Objavovanie Británie (1)04.50 Príbehy z Hollywoodu (4)05.30 Na povrchu (1)06.15 Mestský cestovateľ v čase (2)06.40 Supernákupy (4)07.05 Hodvábna cesta (5)07.30 Napriek všetkému (5)08.00 Rodinné záležitosti (1)08.30 Na Safari (2)09.00 Svet kódov (2)09.50 Príbehy z Hollywoodu (5)10.18 Posledné hlasy prvej svetovej vojny (1)11.05 Z blízka (98)11.31 Zelená kuchyňa (2)14.00 Coco Artely (1)14.55 Vnútri hradu Windsor (2)15.40 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (4)16.05 Ježiš a islam (4)17.00 Hodvábna cesta (6)17.25 Veľké centrálne stanice (2)18.20 Supernákupy (5)18.55 Príbehy z Hollywoodu (6)19.20 Napriek všetkému (6)20.00 Svet z vtáčej perspektívy (2)20.25 Z blízka (99)20.53 Pes na celý život (3)21.20 Vnútri hradu Windsor (2)22.05 Európske identity (1)23.00 Na Safari (3)23.30 Na povrchu (2)23.55 Mestský cestovateľ v čase (3)00.00 Hodvábna cesta (7)00.27 Z blízka (100)00.55 Pes na celý život (1)01.23 Príbehy z Hollywoodu (7)01.50 Napriek všetkému (2)02.17 Ježiš a islam (4)03.10 Skutočný príbeh Angeliny Jolie (1)04.05 Supernákupy (5)04.30 Pes na celý život (2)04.58 Z blízka (101)05.25 Príbehy z Hollywoodu (8)05.55 Vynálezy budúcnosti (1)06.20 Záchrana voľne žijúcich zvierat v Malawi (1)07.10 Napriek všetkému (7)07.30 Mestský cestovateľ v čase (4)08.00 Na povrchu (3)08.47 Hodvábna cesta (8)09.15 Svet kódov (3)10.05 Európske identity (1)11.00 Supernákupy (6)11.25 Zelená kuchyňa (5)11.55 Z blízka (102)12.23 Pes na celý život (4)12.50 Príbehy z Hollywoodu (9)13.20 Oslava národov (2)14.05 Bunker šou (3)14.30 Napriek všetkému (8)14.55 Môj život v hitlerovskom Nemecku (1)15.50 Na Safari (4)16.20 Rodinné záležitosti (2)16.50 Pes na celý život (2)17.18 Hodvábna cesta (9)17.45 Neskrotná Zambia (1)18.35 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (5)19.00 Ježiš a islam (5)19.55 Z blízka (103)20.22 Skutočný príbeh najmenšej hviezdy (1)21.10 Tento víkend (1)21.35 Svet kódov (4)22.25 Fotograf (1)22.55 Mestský cestovateľ v čase (5)23.20 Príbehy z Hollywoodu (10)00.00 Hodvábna cesta (10)00.27 Z blízka (104)00.55 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (3)01.23 Svet z vtáčej perspektívy (3)01.50 Napriek všetkému (8)02.17 Príbehy z Hollywoodu (3)02.45 Bunker šou (4)03.05 Ježiš a islam (5)04.00 Zelená kuchyňa (1)04.35 Veľké centrálne stanice (1)05.25 Z blízka (105)05.55 Môj život v hitlerovskom Nemecku (1)06.50 Pes na celý život (5)07.17 Svet z vtáčej perspektívy (3)07.45 Príbehy z Hollywoodu (11)08.10 Let Paríž Kuba (1)09.05 Napriek všetkému (9)09.32 Hodvábna cesta (11)10.00 Tento víkend (2)10.25 Veľké centrálne stanice (3)11.20 Z blízka (92)11.47 Supernákupy (2)12.10 Ostrov opíc (1)13.00 Hrdinovia oblohy (2)13.30 Nesmrteľný chrobák (1)14.25 Bunker šou (5)14.50 Vynálezy budúcnosti (2)15.15 Napriek všetkému (10)15.40 Pes na celý život (6)16.07 Môj život v hitlerovskom Nemecku (2)17.00 Príbehy z Hollywoodu (12)17.27 Z blízka (93)17.50 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (6)18.15 Ježiš a islam (6)19.10 Stavba najluxusnejšej lode na svete (1)20.00 Chanel, čislo 5 (1)20.25 Fotograf (2)20.55 Na Safari (5)21.30 Kriminalistika (1)22.15 Rodinné záležitosti (3)22.45 Napriek všetkému (11)23.15 Svet z vtáčej perspektívy (4)00.00 Hodvábna cesta (12)00.27 Z blízka (94)00.55 Príbehy z Hollywoodu (2)01.23 Zelená kuchyňa (2)01.55 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (2)02.22 Napriek všetkému (4)02.50 Bunker šou (6)04.15 Ježiš a islam (2)05.10 Na Safari (1)05.40 Noriľsk, mesto za polárnym kruhom (1)07.05 Z blízka (95)07.15 Coco Artely (1)07.30 Svet kódov (3)08.10 Napriek všetkému (12)08.20 Príbehy z Hollywoodu (13)08.40 Do áut, súdruhovia (1)08.45 Vynálezy budúcnosti (3)09.35 Hodvábna cesta (13)10.00 Tento víkend (3)10.25 Veľké centrálne stanice (1)11.20 Oslava národov (3)12.05 Z blízka (96)12.30 Vnútri hradu Windsor (3)13.15 Na povrchu (1)14.00 Aston Martin (1)14.55 Supernákupy (3)15.20 Rommelov poklad (1)16.15 Napriek všetkému (13)16.45 Záchrana voľne žijúcich zvierat v Malawi (1)17.35 Príbehy z Hollywoodu (3)18.00 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (7)18.27 Ježiš a islam (7)19.20 Z blízka (97)19.45 Zlato (1)20.40 Kriminalistika (2)21.27 Rodinné záležitosti (4)21.55 Storočie v obrazoch (1)22.50 Pes na celý život (7)23.15 Mestský cestovateľ v čase (5)00.00 Hodvábna cesta (14)00.27 Z blízka (98)00.55 Príbehy z Hollywoodu (4)01.23 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (3)01.50 Supernákupy (2)02.15 Napriek všetkému (5)02.40 Ježiš a islam (3)03.35 Zara (1)04.30 Na Safari (1)05.00 Hrdinovia oblohy (2)05.27 Z blízka (99)05.50 Záchranári z Ria (1)06.15 Hodvábna cesta (15)06.40 Pes na celý život (8)07.07 Veľké centrálne stanice (2)08.00 Vynálezy budúcnosti (2)08.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (8)08.55 Napriek všetkému (16)09.20 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (2)10.10 Príbehy z Hollywoodu (5)10.40 Vodná apokalypsa (1)11.35 Zelená kuchyňa (6)12.05 Supernákupy (4)12.30 Odysea - východ, západ (1)13.25 Z blízka (100)14.55 Veľký nápad (1)15.40 Svet z vtáčej perspektívy (5)16.05 Napriek všetkému (17)16.35 Vnútri hradu Windsor (2)17.20 Svet kódov (4)18.10 Príbehy z Hollywoodu (6)18.35 Supernákupy (5)19.00 Na Safari (2)19.30 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (9)19.57 Ježiš a islam (4)20.50 Z blízka (101)21.10 Spomienky na deň D (1)21.15 Mestský cestovateľ v čase (6)21.35 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (3)22.25 Pes na celý život (9)22.55 Skutočný príbeh Angeliny Jolie (1)00.00 Hodvábna cesta (2)00.27 Z blízka (102)00.55 Svet z vtáčej perspektívy (4)01.23 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (4)01.50 Napriek všetkému (6)02.17 Ježiš a islam (4)03.10 Pravdivý príbeh o Madone (1)04.05 Supernákupy (3)04.30 Pes na celý život (3)04.58 Príbehy z Hollywoodu (8)05.25 Z blízka (103)05.55 Mestský cestovateľ v čase (7)06.20 Neskrotná Zambia (1)07.10 Napriek všetkému (7)07.37 Hodvábna cesta (3)08.05 Na povrchu (2)08.50 Oslava národov (2)09.35 Kriminalistika (1)10.25 Storočie v obrazoch (1)11.20 Supernákupy (6)11.55 Zelená kuchyňa (2)12.25 Z blízka (104)12.55 Pes na celý život (4)13.20 Príbehy z Hollywoodu (9)13.50 Oslava národov (1)14.35 Stavba najluxusnejšej lode na svete (1)15.25 Napriek všetkému (8)15.55 Môj život v hitlerovskom Nemecku (1)16.50 Na Safari (3)17.20 Rodinné záležitosti (2)17.50 Pes na celý život (5)18.17 Hodvábna cesta (4)18.45 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (10)19.10 Ježiš a islam (5)20.05 Z blízka (105)20.30 Skutočný príbeh najmenšej hviezdy (2)21.20 Kriminalistika (3)22.10 Veľké centrálne stanice (3)23.05 Svet kódov (2)00.00 Hodvábna cesta (5)00.27 Z blízka (92)00.55 Svet z vtáčej perspektívy (6)01.23 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (5)01.50 Napriek všetkému (8)02.17 Ježiš a islam (5)03.10 Spomienky na deň D (1)04.05 Supernákupy (4)04.30 Pes na celý život (4)04.58 Príbehy z Hollywoodu (9)05.25 Z blízka (93)05.55 Mestský cestovateľ v čase (8)06.20 Hrdinovia oblohy (1)06.45 Napriek všetkému (9)07.10 Hodvábna cesta (4)08.40 Rommelov poklad (1)09.35 Oslava národov (3)10.20 Kriminalistika (2)11.05 Storočie v obrazoch (2)12.00 Objavovanie Británie (2)12.45 Zelená kuchyňa (3)13.20 Z blízka (94)13.45 Európske identity (1)14.40 Príbehy z Hollywoodu (10)15.17 Na Safari (4)16.50 Fotograf (1)17.15 Napriek všetkému (10)17.40 Môj život v hitlerovskom Nemecku (2)18.35 Tento víkend (1)19.00 Rodinné záležitosti (4)19.30 Pes na celý život (7)19.58 Hodvábna cesta (5)20.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (6)20.55 Ježiš a islam (6)21.50 Z blízka (95)22.15 Pravdivý príbeh o Madone (1)23.10 Na povrchu (1)00.00 Hodvábna cesta (6)00.27 Napriek všetkému (11)00.55 Ježiš a islam (7)01.50 Svet kódov (2)02.40 Z blízka (96)03.07 Na Safari (2)03.40 Posledné hlasy prvej svetovej vojny (1)04.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (4)04.55 Príbehy z Hollywoodu (5)05.17 Mestský cestovateľ v čase (3)05.40 Let Paríž Kuba (1)06.35 Ostrov plastov (1)07.30 Rodinné záležitosti (5)08.00 Supernákupy (5)08.25 Hodvábna cesta (7)09.55 Napriek všetkému (12)10.20 Z blízka (97)10.50 Mjanmarsko - moc mníchov (1)11.45 Pes na celý život (5)12.15 Svet z vtáčej perspektívy (3)12.40 Vyjednávači (1)13.30 Zelená kuchyňa (4)14.00 Aston Martin (1)14.55 Na povrchu (3)15.40 Veľké centrálne stanice (3)16.35 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (7)17.00 Boje o Louvre (1)17.55 Z blízka (98)18.25 Supernákupy (6)18.50 Príbehy z Hollywoodu (11)19.17 Tento víkend (2)19.50 Napriek všetkému (13)20.15 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (8)20.45 Na povrchu (1)21.30 Na Safari (5)22.00 Veľkolepé veľkomestá (1)22.55 Psi s mimoriadnými povolaniami (1)00.00 Hodvábna cesta (8)00.27 Príbehy z Hollywoodu (12)00.55 Noriľsk, mesto za polárnym kruhom (1)02.20 Napriek všetkému (3)02.47 Ježiš a islam (5)03.40 Bunker šou (1)04.05 Posledné hlasy prvej svetovej vojny (2)04.55 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (9)05.20 Z blízka (99)05.50 Záchranári z Ria (1)06.15 Príbehy z Hollywoodu (13)06.45 Vynálezy budúcnosti (2)07.10 Supernákupy (7)07.40 Napriek všetkému (14)08.05 Mestský cestovateľ v čase (9)08.30 Objavovanie Británie (3)09.15 Hodvábna cesta (9)09.45 Pes na celý život (5)10.15 Nosorožia mafia (1)11.10 Zelená kuchyňa (6)11.40 Chrobák, nestarnúce auto (1)12.35 Z blízka (100)13.05 Svet kódov (1)13.55 Rodinné záležitosti (2)14.25 Svet z vtáčej perspektívy (6)14.55 Odysea - východ, západ (1)15.50 Napriek všetkému (15)16.15 Vyjednávači (2)17.05 Tento víkend (3)17.30 Vnútri hradu Windsor (1)18.15 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (10)18.45 Ježiš a islam (6)19.40 Z blízka (101)20.05 Skutočný príbeh najmenšej hviezdy (2)20.55 Na Safari (4)22.25 Fotograf (2)22.50 Vodná apokalypsa (1)00.00 Hodvábna cesta (11)00.27 Z blízka (102)00.55 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (4)01.20 Napriek všetkému (16)01.50 Príbehy z Hollywoodu (4)02.15 Ježiš a islam (7)03.10 Bunker šou (2)03.35 Mjanmarsko - moc mníchov (1)04.30 Zelená kuchyňa (2)05.00 Veľké centrálne stanice (2)05.55 Z blízka (103)06.25 Villa Medici (1)07.20 Pes na celý život (6)07.45 Pieskové vojny (1)08.40 Rodinné záležitosti (4)09.10 Tento víkend (4)09.35 Napriek všetkému (17)10.00 Záchrana voľne žijúcich zvierat v Malawi (1)10.50 Supernákupy (8)11.15 Na povrchu (2)12.00 Z blízka (104)12.30 Zomreli za slobodu (1)13.25 Príbehy z Hollywoodu (5)13.55 Veľkolepé veľkomestá (2)14.50 Vynálezy budúcnosti (3)15.15 Svet z vtáčej perspektívy (5)15.40 Záhada ružového delfína (1)16.35 Svet kódov (3)17.25 Mestský cestovateľ v čase (10)17.50 Storočie v obrazoch (2)18.45 Napriek všetkému (18)19.10 Z blízka (105)19.35 Pes na celý život (7)20.05 Stavba najluxusnejšej lode na svete (2)20.50 Od viery k bolesti (1)21.45 Na Safari (1)22.15 Rodinné záležitosti (5)22.45 Ostrov plastov (1)00.00 Hodvábna cesta (13)00.27 Z blízka (92)00.55 Príbehy z Hollywoodu (6)01.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (5)01.50 Napriek všetkému (19)03.20 Vyjednávači (1)03.35 Do áut, súdruhovia (1)04.30 Na Safari (2)05.00 Chanel, čislo 5 (1)05.25 Z blízka (93)05.50 Svet kódov (4)06.40 Príbehy z Hollywoodu (7)07.10 Psi s mimoriadnými povolaniami (1)08.00 Priestory ktoré treba chrániť (1)08.55 Napriek všetkému (20)09.20 Hodvábna cesta (14)09.50 Supernákupy (9)10.15 Tento víkend (1)10.40 Oslava národov (1)11.25 Fotograf (3)11.55 Záhada ružového delfína (1)12.50 Vyjednávači (4)13.40 Z blízka (94)14.05 Od viery k bolesti (1)15.00 Príbehy z Hollywoodu (8)15.30 Bugatti (1)16.25 Napriek všetkému (21)16.55 Pes na celý život (7)17.20 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (6)18.50 Storočie v obrazoch (3)19.45 Mestský cestovateľ v čase (11)20.10 Na povrchu (3)20.55 Zlato (2)21.50 Neskrotná Zambia (1)22.40 Kriminalistika (2)23.25 Vynálezy budúcnosti (2)00.00 Záchranári z Ria (1)00.25 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (7)00.55 Veľký nápad (1)01.40 Napriek všetkému (22)02.05 Skutočný príbeh Angeliny Jolie (1)03.00 Na Safari (2)03.30 Zomreli za slobodu (1)04.25 Príbehy z Hollywoodu (9)04.55 Storočie v obrazoch (1)05.50 Z blízka (95)06.15 Fotograf (1)06.40 Od viery k bolesti (1)07.35 Pes na celý život (9)08.00 Let Paríž Kuba (1)08.55 Oslava národov (1)09.40 Rodinné záležitosti (2)10.10 Napriek všetkému (22)10.35 Pieskové vojny (1)11.30 Svet z vtáčej perspektívy (1)11.57 Príbehy z Hollywoodu (10)12.25 Supernákupy (10)12.50 Vynálezy budúcnosti (2)13.15 Ostrov plastov (1)14.10 Z blízka (96)15.50 Svet kódov (2)16.40 Mestský cestovateľ v čase (1)17.05 Mjanmarsko - moc mníchov (1)18.00 Veľkolepé veľkomestá (3)18.55 Deti z ISIS (1)19.50 Villa Medici (1)19.51 Príbehy z Hollywoodu (11)20.45 Aston Martin (1)21.40 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (2)22.30 Na Safari (3)23.00 Objavovanie Británie (1)00.00 Posledné hlasy prvej svetovej vojny (1)00.45 Z blízka (97)01.15 Tento víkend (1)01.40 Napriek všetkému (23)02.08 Villa Medici (1)03.00 Príbehy z Hollywoodu (11)03.30 Supernákupy (4)03.55 Na povrchu (3)04.50 Zelená kuchyňa (3)05.20 Neskrotná Zambia (1)06.10 Svet kódov (3)07.00 Mestský cestovateľ v čase (2)07.25 Vyjednávači (3)08.15 Napriek všetkému (7)08.45 Ostrov opíc (1)09.35 Rodinné záležitosti (3)10.05 Oslava národov (2)10.55 Spomienky na deň D (1)11.50 Pes na celý život (10)12.20 Supernákupy (5)12.45 Z blízka (98)13.15 Vnútri hradu Windsor (2)14.00 Stavba najluxusnejšej lode na svete (2)14.45 Hodvábna cesta (14)15.10 Kriminalistika (2)16.00 Boje o Louvre (1)16.55 Napriek všetkému (9)17.20 Storočie v obrazoch (4)18.15 Vynálezy budúcnosti (4)19.40 Bugatti (1)20.35 Veľké centrálne stanice (2)21.20 Chrobák, nestarnúce auto (1)22.15 Z blízka (99)22.40 Na povrchu (1)23.25 Na Safari (4)00.00 Posledné hlasy prvej svetovej vojny (2)00.45 Villa Medici (1)01.30 Príbehy z Hollywoodu (12)01.55 Môj život v hitlerovskom Nemecku (1)02.50 Napriek všetkému (24)03.30 Pravdivý príbeh o Madone (1)04.25 Supernákupy (6)04.50 Z blízka (100)05.17 Zelená kuchyňa (4)05.47 Hrdinovia oblohy (2)06.15 Európske identity (1)07.10 Mestský cestovateľ v čase (3)07.35 Do áut, súdruhovia (1)08.30 Vo vnútri kráľovstva kryptomien (2)09.20 Kriminalistika (3)10.10 Objavovanie Británie (2)10.55 Pes na celý život (11)11.25 Nosorožia mafia (1)12.20 Z blízka (101)12.48 Supernákupy (5)13.10 Vnútri hradu Windsor (3)14.00 Zara (1)14.55 Hodvábna cesta (15)15.20 Príbehy z Hollywoodu (13)15.50 Od viery k bolesti (1)16.45 Napriek všetkému (25)17.10 Tento víkend (2)17.35 Storočie v obrazoch (5)18.30 Bugatti (1)19.20 Veľký nápad (1)20.05 Odysea - východ, západ (1)21.00 Vyjednávači (1)21.50 Z blízka (102)22.20 Vnútri hradu Windsor (1)23.05 Svet z vtáčej perspektívy (2)23.32 Tento víkend (2)00.00 Zara (1)00.55 Boje o Louvre (1)01.50 Napriek všetkému (8)02.15 Svet kódov (4)03.05 Z blízka (103)03.30 Na Safari (3)04.00 Kriminálne prípady, ktoré vstúpili do dejín (5)04.30 Mestský cestovateľ v čase (3)04.55 Psi s mimoriadnými povolaniami (1)05.48 Zelená kuchyňa (5)06.20 Na povrchu (2)07.05 Rodinné záležitosti (4)07.35 Záchrana voľne žijúcich zvierat v Malawi (1)08.25 Fotograf (3)09.55 Pieskové vojny (1)10.50 Veľké centrálne stanice (1)11.45 Pes na celý život (6)12.10 Priestory ktoré treba chrániť (1)13.05 Z blízka (104)13.35 Supernákupy (6)14.00 Vyjednávači (2)14.50 Zlato (1)15.45 Kriminalistika (1)16.30 Európske identity (1)17.25 Príbehy z Hollywoodu (3)17.50 Napriek všetkému (26)18.20 Storočie v obrazoch (6)19.15 Coco Artely (1)20.10 Vynálezy budúcnosti (5)20.35 Záchranári z Ria (1)21.00 Veľkolepé veľkomestá (2)21.53 Z blízka (105)22.19 Spomienky na deň D (1)23.10 Veľký nápad (1)00.00 Rommelov poklad (1)00.55 Coco Artely (1)01.50 Napriek všetkému (9)02.15 Kriminalistika (1)03.00 Z blízka (92)03.30 Let Paríž Kuba (1)04.30 Veľký nápad (1)05.20 Zelená kuchyňa (6)05.50 Deti z ISIS (1)06.45 Chrobák, nestarnúce auto (1)07.30 Vynálezy budúcnosti (3)07.55 Neskrotná Zambia (1)08.45 Fotograf (2)09.15 Od viery k bolesti (1)10.10 Objavovanie Británie (3)10.55 Pes na celý život (7)11.25 Psi s mimoriadnými povolaniami (1)12.15 Supernákupy (7)12.40 Z blízka (93)13.10 Svet kódov (2)14.00 Chanel, čislo 5 (1)14.25 Svet z vtáčej perspektívy (1)14.55 Vnútri hradu Windsor (1)15.40 Hrdinovia oblohy (1)16.05 Hodvábna cesta (1)16.35 Tento víkend (4)17.00 Storočie v obrazoch (2)17.55 Vynálezy budúcnosti (6)18.20 Záhada ružového delfína (1)19.15 Posledná Odysea (1)20.10 Z blízka (94)20.40 Ostrov opíc (1)21.30 Na Safari (5)22.00 Ostrov plastov (1)22.55 Storočie v obrazoch (4)redakce