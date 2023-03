Current Time TV HD z kapacity operátora platformy Skylink

DNES!

▲ Obr č. 1 - Current Time TV - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 2 - Current Time TV - záběr z příjmu stanice. Další satelity, na kterých je možné přijímat tento program



technické parametry

Distribuci programu Current Time TV v HD a SD rozlišení zajistí lucemburská společnost M7 Group , člen CANAL+, provozovatel česko-slovenských satelitních platforem Skylink a freeSAT, přes satelity Astra a Eutelsat.Stanice Current Time TV HD byla nedávno spuštěna v multiplexu operátora M7 Group na evropském satelitním systému Astra (19,2°E) jako volný ( FTA ) kanál. Současně byla zahájena distribuce téhož programu v SD rozlišení na družici Eutelsat 9B (9°E) v rámci distribuční platformy M7 Deutschland, která je určena pro provozovatele kabelových a internetových televizních balíčků.M7 Group uzavřela dohodu s americkou agenturou pro globální média (USAGM) na satelitní distribuci Current Time TV přes oba zmíněné satelity.je televizní stanice vysílající 24 hodiny denně 7 dní v týdnu a poskytující živé zpravodajství, rozsáhlé debaty a reportáže založené na faktech o místních, regionálních a mezinárodních otázkách, zaměřené na diváky v Rusku, zemích střední a východní Evropy a po celém světě. Vysílání produkuje Radio Free Europe (Rádio Svobodná Evropa) / Radio Liberty (Rádio Svoboda) ve spolupráci s Voice of Americe (Hlas Ameriky).Spuštění distribuce reaguje na poptávku po mixu unikátních hraných a dokumentárních pořadů, které Current Time nabízí, která roste v Rusku, na Ukrajině, v Pobaltí a jinde. Během loňského roku podepsal provozovatel Current Time více než 50 nových distribučních smluv v zemích jako je Estonsko, Litva a Moldavsko.Televizní obsah Current Time doplňuje také robustní a populární digitální komponenta, která zapojuje a spojuje globální publikum prostřednictvím sociálních médií a dalších platforem. Za poslední rok byla online videa Current Time zhlédnuta bezprecedentně 4 miliardykrát.Na základě dohody s M7 Group je stanice Current Time TV šířena do Evropy přes satelit Astra na pozici 19,2°E, na kmitočtu 12,515 GHz, která dosahuje do vícenež 95 milionů televizních domácností, z nichž téměř 40 milionů je DTH (individuální příjem). Distribuce na 19,2°E umožňuje stanici podstatně rozšířit své publikum mezi ruskojazyčnými domácnostmi v Evropě.Součástí dohody je zařazení Current Time TV do EPG platforem Canal Digitaal, TV Vlaanderen, TéléSAT, HD Austria a Skylink, což jsou DTH služby vlastněné M7 Group plně nebo částečně fungující přes Astru na pozici 19,2°E. Vedle toho bude stanice brzy dostupná jako lineární OTT kanál prostřednictvím dalších platforem M7 Group - Direct One v Maďarsku a Focus Sat v Rumunsku.Current Time TV byl zároveň spuštěn na satelitu Eutelsat 9B pro distribuci balíčku programů v ruském jazyce společností M7 Deutschland.satelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 12,515 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 4160video PID: 560 (MPEG-4/HD)audio PID: 160 (MPEG, rusky)CA systém: žádný (FTA)redakce