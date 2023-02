Tři FTA doku kanály odstartovaly na 19,2E

DNES!

Obr č. 1 - Hip Trips - záběr z příjmu stanice



Obr č. 2 - Xplore - záběr z příjmu stanice



Obr č. 3 - One Terra - záběr z příjmu stanice







Tři nové nekódované dokumentární kanály začaly vysílat přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Nově jsou zde šířeny programy Hip Trips, One Terra a Xplore.Zahájení pravidelného a oficiálního vysílání je naplánováno na 1.3.2023.Programy se objevily v novém DVB-S2 multiplexu, který před více než měsícem "otevřely" nově spuštěné německé hudební televize pod značkou Deluxe - konkrétně Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Rap, Deluxe Rock a Deluxe Flashback.Kanálbude divákům nabízet, jak již samotný název stanice napovídá, vzrušující zprávy o výletech, ať už na motorce, vlakem, autem, lodí, kánoí nebo na kole. Světoběžníci, hledači dobrodružství a odvážní dlouhodobí cestovatelé referují o svých riskantních cestách, extrémních dobrodružstvích a neobvyklých trasách.nabídne neobvyklé příběhy a setkání. Stanice představí vzrušující život a vzrušující každodenní život mimořádných lidí po celém světě. Jsou zdokumentovány cesty, rituály a oslavy s lidmi z celého světa i barvité příběhy, které píše život.přinese cestovní dokumenty o lidech a regionech a praktické tipy a informace o cestování. Objeví se zde nejkrásnější místa světa, od velkolepých přírodních lokalit až po světové metropole.Tři nové dokumentární kanály Hip Trips, One Terra a Xplore jsou součástí balíčku bezplatných tématických kanálů, kterým dal zelenou bavorský úřad pro nová média BLM. Celkově by se mělo jednat o 14 tématických stanic. V provozu jich dnes je již polovina. Další programy pravděpodobně odstartují v dalších týdnech.Stanice budou nekódované. Provoz bude financován z reklamy.satelit: Astra (19,2°E)frekvence: 12,699 GHzpolarizace: vertikálníSR: 23500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 10501video PID: 511 (MPEG-4/SD)audio PID: 512 (MPEG, německy)CA systém: žádný ( FTA service ID: 10500video PID: 255 (MPEG-4/SD)audio PID: 256 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 10502video PID: 767 (MPEG-4/SD)audio PID: 768 (MPEG, německy)CA systém: žádný (FTA)s využitím informací infosat.de redakce