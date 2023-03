28,2E: Testuje hudební tv zaměřená na 70. léta

DNES!

▲ Obr č. 1 - Zkušební vysílání That's 70s - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 2 - Zkušební vysílání That's 70s - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 3 - UK beam satelitu Astra 2F omezuje pokrytí Evropy



Na jedné z testovacích programových pozic s názvem 55201 na pozici 28,2°E se objevilo testovací vysílání britského videoklipového kanálu That's 70s. Stanice se zaměřuje na hudbu z jedné dekády - 70. let minulého století.je dalším televizním kanálem z rodiny That's TV. Ta nyní obsahuje stanice That's TV, That's 60s, That's 80s a testovaný kanál That's 70s.Hlavní kanál That's TV vysílá také programové bloky s hudbou ze 70. let minulého století. Vysílá ale jiný obsah než nová stanice That's 70s.Vysílání stanice That's TV bylo umístěno na transpondér satelitu Astra 2F , který pracuje s britským paprskem, na kmitočet 11,343 GHz s vertikální polarizací. Shodou okolností se ve stejném paketu vysílá i programspuštěný začátkem letošního roku.Britský svazek pokrývá primárně britské ostrovy a mimo toto území signál slábne. Příjem programů z tohoto svazku je možný i v různých částech Evropy s parabolami větších a velkých rozměrů. Příjmové podmínky se liší podle lokality příjmu.Tento paprsek využívají zejména britské televizní stanice, které chtějí být součástí bezplatné satelitní platformy Freesat UK či vysílat volně ( FTA ) a nemohou svůj program vysílat do celé Evropy. Důvodem jsou většinou vysílací práva, licence, případně nezájem vysílat i za hranice Spojeného království.satelit: Astra 2F (28,2°E)frekvence: 11,343 GHzpolarizace: V (vertikální)SR: 27500FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKpokrytí: UK beam (britský paprsek)(55201)service ID: 55280video PID: 2322 (MPEG-2/SD)audio PID: 2323 (MPEG, anglicky)CA systém: žádný (FTA)Zkušební vysílání That's 70s běží v SD rozlišení 720x576, se zvukem ve formátu MPEG, 192 kbit/s. Signál je volný (FTA). Provoz stanice bude financován z reklamy.K divákům v celé Evropě se z programů skupiny That's TV vysílají jen hlavní program That's TV a That's 60s. Oba se nacházejí na kmitočtu 11,582 GHz na satelitu Astra 2G v silném evropském svazku. Příjem těchto dvou programů je proto možný i v regionu střední Evropy s parabolami o průměru kolem 70 cm.Vedle programů skupiny That's TV jsou z pozice 28,2°E vysílány ještě další kanály věnované jedné dekádě. Provozuje je skupina NOW TV a aktuálně nabízí stanice NOW 70s, NOW 80s a NOW ROCK. Původně provozovala také NOW 90s ale ten byl dříve nahrazen rockovým kanálem NOW ROCK. Všechny programy NOW se vysílají volně (FTA) a jsou dostupné s malými parabolami i v Česku a na Slovensku.redakce