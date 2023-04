Televize JOJ rozšiřuje sportovní nabídku - spouští JOJ Šport Plus

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo JOJ Šport ve vysílání.



Na JOJ Šport PLUS odvysíláme zápasy a akce, které si zaslouží být v televizi, ale vzhledem na časovou kolizi s jiným vrcholovou událostí dlouhodoběji plánovaným v programu JOJ Sportu ho nemůžeme zařadit do vysílání v přímém přenosu

Divákům tak tyto akce přineseme na separátním streamu, který bude vždy fungovat jen na daný konkrétní zápas na platformě JOJ Play

JOJ Šport PLUS nebude zpoplatněn. Zatím.

JOJ Sport PLUS zatím neplánujeme zpoplatnit. Divákům se ke sledování vybraného sportovního přenosu stačí zaregistrovat na platformě JOJ Play a vyplnit svůj profil ve třech jednoduchých krocích

Více přímých přenosů ze světa sportu. To je cílem nového projektu slovenské televizní skupiny JOJ, která spouští nový projekt JOJ Šport PLUS.S bude online sportovní program dostupný na streamovací platformě JOJ Play. Divákům nabídne rozšířenou porci živých přenosů, které by se při časové kolizi různých sportovních událostí nedostaly k divákům v přímém přenosu na lineární televizní stanici JOJ Šport.," uvedl šéf televize JOJ Šport Roman Neuschl.,“ dodal Neuschl.JOJ Sport PLUS bude vždy dostupný na domovské stránce JOJ Play (www.jojplay.sk). „,“ řekla produktová manažerka JOJ Play Nikoleta Nagyová.Poprvé mohou sportovní fanoušci sledovat vysílání JOJ Šport PLUS již dnes. Streamovací kanál nabídne zápasy slovenské hokejové reprezentace do 20 let na turnaji pěti zemí. Mladí Slováci se v přímém přenosu na JOJ Šport PLUS představí dnes 12.4.2023 v 17:00 hodin proti soupeři ze Švýcarska a 15.4.2023 opět v 17 hodin proti Švédsku.redakce