České programy v Orange některým zákazníkům stále fungují

▲ Obr č. 1 - Divák s dálkovým ovladačem. Ilustrační foto (foto: Orange)



Orange v IPTV a OTT

Vypnul slovenský telekomunikační operátor Orange české programy ve své nabídce či nikoliv? Stále existuje způsob, jak je mohou zákazníci operátora sledovat.Začátkem tohoto týdne operátor Orange Slovensko informoval o vyřazení českých veřejnoprávních a komerčních televizních programů ze své nabídky. Z balíčků operátora zmizely veřejnoprávní kanály ČT Sport a ČT:D ČT art a také komerční stanice Prima COOL Prima STAR a také zpravodajská televize CNN Prima News, která ale může vysílat na Slovensku a v současné době probíhají jednání FTV Prima s operátorem Orange ohledně návratu stanice do jeho nabídky.Konec zmíněné devítky programů z nabídky Orange souvisí s požadavkem slovenských komerčních televizí Markíza a JOJ, které požadují vypínání (blokování) stanice v časech, ve kterých české stanice vysílají obsah, na který získaly slovenské stanice vysílací práva pro šíření na území Slovenska. Celkové vypnutí programů nežádají. Je ale technicky komplikované vysílání v určitých časech blokovat a pro diváky jsou takové programy méně atraktivní, pokud místo očekávaného pořadu vidí černou obrazovku (nebo informaci o zablokování pořadu z důvodu omezení vysílacích práv).České programy Orange vyřadil jen z nabídky IPTV (Orange TV cez kábel). Informuje o tom portál Živé.sk . Vedle této služby nabízí Orange také OTT televizi pod názvem "Orange TV cez internet", která funguje na internetovém připojení od jakéhokoliv operátora. Zde mají diváci k českým programů nadále přístup.Jak je to možné? Službu Orange TV cez internet mohou zákazníci využívat v celé Evropské unii (EU), tedy i v České republice, kde stanice může šířit. Stanice mají být v této službě dostupné pro zákazníky, kteří chtějí sledovat české stanice v době, kdy budou v Česku.Pozoruhodná situace je v případě, kdy operátoři Orange se ptají zákazníků, zda budou české stanice sledovat v Česku. Pokud odpoví, že ano, Orange jim stanice zaktivuje a budou jim fungovat jako předtím. Popisuje web Živé.sk.Operátor zároveň uvádí, že nemá v úmyslu vypnout české stanice ze své OTT služby. Stejně tak jsou české programy dostupné zákazníkům na satelitu v rámci DTH platformy " Skylink TV pre Orange".Orange je zatím jediným operátorem na Slovensku, který vyřadil zmíněné české stanice ze své IPTV služby. Zatím není jasné, jak na požadavek největších komerčních stanic zareagují ostatní tv operátoři na Slovensku.České stanice jsou na Slovensku z historických důvodů velmi oblíbené a aktuálně si na tamním trhu udržují zhruba 12 procentní podíl. A to se již nesmějí na Slovensku vysílat programy TV Nova a hlavní stanice TV Prima. Tamním divákům nabízejí své mezinárodní kanály Nova International Prima PLUS , které mají práva k mezinárodní distribuci. Stanice se zaměřují na zprávy, informace, vlastní seriály, show a magazíny.redakce