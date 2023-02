prima+ a malé nahlédnutí do aplikace TV Prima

DNES!

Tarify prima+

▲ Obr č. 1 - Prima+ v HbbTV aplikaci FTV Prima



▲ Obr č. 2 - Tři cesty k přihlášení k Prima+



▲ Obr č. 3 - Domácí obrazovka v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 4 - Domácí obrazovka v aplikaci Prima+ (další část této nabídky)



Na jakých zařízeních jsme prima+ vyzkoušeli

▲ Obr č. 5 - Menu Znáte z TV v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 6 - Česká filmová klasika nechybí v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 7 - Moje rozkoukané a doporučené pořady v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 8 - Ukázka vyhledávání v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 9 - Další ukázka vyhledávání v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 10 - Nastavení/Účet v aplikaci Prima+



▲ Obr č. 11 - Ukázka zobrazení aplikace Prima+ na mobilním zařízení (fotky 1 až 10 na Android TV a HbbTV)



▲ Obr č. 12 - Ukázka zobrazení aplikace Prima+ na mobilním zařízení (fotky 1 až 10 na Android TV a HbbTV)







Zhodnocení

Společnost FTV Prima se rozhodla vstoupit na trh streamovacích platforem a divákům začala v minilých dnech nabízet vlastní službu pod značkou prima+. Ta nabízí bezplatný i placený přístup k nabízeným službám a funkcím. Podle toho, zda má uživatel grátis nebo levnější či dražší tarif se líší to, co divákovi služba nabídne.Tarif FREE, jak napovídá, je zdarma. Uživatel v něm najde "jen" archív pořadů vlastní tvorby TV Prima. Musí se spokojit v SD kvalitou.Levnější placený tarif LIGHT za 99 korun měsíčně již nabízí větší porci zábavy. Vedle archívu pořadů má zde divák tituly prima+ ORIGINALS, předpremiéry seriálů a více než dva tisíce českých a zahraničních filmů a to vše v HD kvalitě.Tarify FREE a LIGHT obsahují reklamu. Druhý z nich, placený, jen 50% objem reklamy.Pro náročnější je určen tarif PREMIUM za 149 korun měsíčně. Ten je zcela bez reklam. Jinak nabízí tytéž služby jako tarif LIGHT. Jen s tím rozdílem, že zde je technická kvalita video obsahu ve full HD rozlišení.Všechny tři tarify nabízejí živé vysílání a možnost založení 5 rodinných profilů, které je pak možné přizpůsobit zájmům jednotlivých členů domácnosti.Díky výborné spolupráci se společností FTV Prima můžeme čtenářům přinést vlastní postřehy z provozu aplikace na různých zařízeních.Aplikaci prima+ jsme otestovali na počítači (webová aplikace), operačním systému Android mobile, Android TV a jako aplikaci na červeném tlačítku (HbbTV). Na všech čtyřech platformách aplikace fungovala na výbornou. Android TV verze má stejnou podobu jako v HbbTV (a tedy i stejnou nabídku).Zájemci, kteří si chtějí aplikaci prima+ alespoň otestovat (i zdarma) se patrně hodí webová verze, kde se může zájemce zaregistrovat. Nutné zadat vhodnou e-mailovou adresu. Naši redakční aplikace prima+ neakceptovala. Systém uvedl, že "se nepodařilo ověřit, zda zadaná adresa přijímá zprávy a je z pohledu rehgistrace bezpečně použitelná". Po zadání free e-mailové adresy na gmailu byla aplikace spokojena a registraci se podařilo dokončit.Výhodou webové aplikace je především v tom, že uživatel nemusí nic do počítače instalovat. Vše běží v prohlížeči www stránek. Víceméně podobně funguje i HbbTV aplikace. Zde je nutné být v dosahu satelitního ( Astra 3B ) nebo terestrického signálu programů skupiny FTV Prima a samozřejmě mít televizor nebo set top box připojený k internetu a zařízení musí podporovat HbbTV.Aktivace (párování) zařízení s uživatelským účtem na prima+ je velmi jednoduché a to ať si uživatel zvolí Android TV nebo HbbTV aplikaci (u webového účtu se párování provede automaticky jakmile uživatel přehraje nějaký video obsah).A co v aplikaci prima+ uživatel najde? V postranní liště (na Android TV) se nacházejí položky Hledat, Domů, Nové, Filmy, Seriály, Moje, Znáte z TV, (uživatel), Nastavení, Ukončit.Názvy jednotlivých položek poměrně jasně napovídají, co pod nimi uživatel najde. Takže snad jen pár postřehů: vyhledávání funguje tak, že při zadávání písmen systém automaticky nabízí možné varianty pořadů / titulů, které může prima+ poskytnout. Položka Domů je základní otevírací obrazovka aplikace (po výběru uživatelského profilu). Uživateli zde nabízí Nejsledovanější pořady na prima+, exkluzivní content (Tohle jinde nenajdete), dále je zde možnost zvolit žánry titulů (Romantický, Komedie, Dramata, Rodinný, Dětský, Akční, Kriminální, Reality, Dokumentární, Zábavný, Thriller, Soutěžní, Dobrodružný, Životopisný, Sci-fi a Horor). Součástí domovské stránky jsou také doporučené tituly, tituly vybrané speciálně pro uživatele (na základě sledovaných pořadů), Prima pořady či Čerstvou filmovou nabídku.V nabídce Znáte z TV po vybrání konkrétní stanice ze skupiny Prima se zobrazí vybrané pořady z vysílání programů. Jsou zde jak pořady vlastní tvorby, tak i domácí i zahraniční filmy a seriály.V systému Android TV a v HbbTV není k dispozici živé vysílání televizních kanálů skupiny Prima.Aplikace prima+ bezproblémově funguje na výše uvedených platformách (HbbTV, Android TV, Android mobile, web). Předností služby je, že není potřeba instalovat žádnou appku ze store tv či operačního systému v mobilech či set top boxech. Uživatel může službu plně využívat přes HbbTV (červené tlačítko). V HbbTV aplikace funguje stejně jako v Android TV a má i stejný vizuál. Chybí zde živé vysílání (ve webové aplikaci či mobilním Androidu je dostupné).Aplikace nabízí další obsah ke zhlédnutí na základě historie přehraných videí.Knihovna prima+ nabízí množství filmů různých žánrů. Nechybí ani oblíbené české filmy a to jak novější, tak i starší.Výtku k aplikaci prima+ mám k seznamu párovaných zařízení. Používají obecné názvy bez možnosti zařízení pojmenovat podle svého. Používáte-li více stejných zařízení, budou mít stejný název. Lišit se budou jen časem párování.Martin Vyleťal