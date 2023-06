Společnost Ab-com chystá satelitní a internetovou tv platformu

DNES!

Slovenská společnost AB-COM, s.r.o. z Topoľčan chystá rozšíření portfolia svých služeb. Zákazníkům bude nabízet satelitní (DTH) a internetovou televizní službu (IPTV/OTT).AB-COM hodlá vstoupit na trh s poskytováním televizních programů prostřednictvím satelitu a internetu. Pro tyto potřeby si u slovenského regulátora médií RpMS (Rada pro mediální služby) zaregistrovala retransmisi programů prostřednictvím satelitu a IPTV. Služby má poskytovat na území Slovenské republiky.Nejnižší programový balíček "Ab-com začíname" bude poskytovat ve stejném rozsahu na satelitu i přes OTT (over-the-top). Širší nabídku s českými, slovenskými a zahraničními programy poskytne přes internet.Podobně bude fungovat balíček Ab-com pohoda" a plná nabídka "Ab-com ALL".V nabídce poskytovatele budou také doplňkové balíčky (za příplatky) - "Ab-com FILM" s programy HBO a Cinemax, "Babylon" s erotickými kanály, "Maďarský balík".Provozovatel služby bude nabízet také slovenské a české rozhlasové stanice (přes internet).Detailní informace, včetně cen budou zveřejněny před spuštěním služby. Předpokládá se, že satelitní nabídka bude poskytována ze satelitu Eutelsat 16A (16°E) z kapacit společnosti A1 Broadcasting, která dodává služby také košickému operátorovi Antik Telecom.(satelit + IPTV):Jednotka HD, Dvoja HD, RTVS 24, TV MARKÍZA HD, JOJ HD, DAJTO HD, TV DOMA HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, JOJ Šport HD, TA3 HD, TV LUX HD, RTVS Šport HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, Prima PLUS HD, Nova International HD, CS Mystery, Senzi TV, Šláger Originál, Šláger Premium HD, Jojko, RiK TV HD, JOJ Cinema HD, FilmBox, AXN, Arcadia World, Auto Motor Sport HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Extasy TV 4K, Prima Cool HD, Prima Love, Prima Zoom HD, Prima MAX HD, Prima Krimi, TV Barrandov HD, ČT D/art, ČT Sport HD(doplňkové kanály v IPTV):1+1 International, 3sat, Al Jazeera, Al Jazeera English, ANTIK Smart City, ARD, Armenia 1 TV, Arte, Balkan TV, Barrandov Krimi, BBC One, BBC Two, BR, BTV, Canal 24 Horas, CBBC, CBS Reality, CCTV 4, CETV, CGTN, CGTN Arabic, CGTN Documentary, CGTN Espanol, CGTN Fracais, CGTN Russkij, Channel 4, Chuck TV, CNN Prima News, CRO TV, ČSRTV, ČT3 . DPMK, Smart Doprava, Duck TV Plus, Eurochannel, EWTN, Fashion TV Czech & Slovak, Folklorika, France 24 Arabic, France 24 English, Free Sports UK, Golf Channel, HaHa TV, HN TV, Hobby TV, Hr, ITV1, ITV2, JOJ +1, JOJ Cinema +1, Kabel Eins, KiKa, Kino Barrandov, LALA TV, Life TV, Markíza +1, MDR, Mestská Televízia Partizánske, Mestská Televízia Trnava, Mestská TV Košice, Mestská TV Poltár, Mestká TV Vranov, Miestna Tv Trebišov, Mňam TV, Moldava TV, More 4, Motos TV, MyZen, N-TV, NDR, NHK World Japan, Nicktoons, NOE, Óčko Black, Óčko Expres, Óčko Star, ORF 2, ORF Eins, PARK TV, Pick TV, PRO7, Qazaq TV, Rai Tre, Rai UNO, RBB, Rebel, Régio TV, Regionální Televize, Relax, Retro Music Television, RTL, RTL Nitro, RTL Zwei, RVTV, SAT 1, SAT 1 Gold, Sixx, Sky News, Šláger Muzika, Super RTL, SuperYacht TV, SWR, Televízia Východ, telKE, TRT World, TV 9, TV Bratislava, TV LocAll, TV Natura, TV Nitrička, TV NRSR, TV Panoráma, TV Páínko, TV Poprad, TV Považie, TV RAJ, TV Región, TV Romana, TV Ružinov, TV SEN, TV Severka, TV SLO1, TV SLO2. TV Vega, TV Vita, TV Zemplín, TV7, TV8, TVE Internacional, UA TV, Ukraina 24, UP Network, Vatican Media Europa, VOX, WDR, WELT, WoE, Západoslovenská TV, ZDF(satelit + IPTV):Jednotka HD, Dvoja HD, RTVS 24, TV MARKÍZA HD, JOJ HD, DAJTO HD, TV DOMA HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, JOJ Šport HD, TA3 HD, TV LUX HD, RTVS Šport HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, Prima PLUS HD, Nova International HD, CS Mystery, Senzi TV, Šláger Originál, Šláger Premium HD, Duck TV, Nickelodeon, Disney Channel, JIMJAM, Minimax, Jojko, RiK TV HD, JOJ Cinema HD, AMC HD, Film+, FilmBox, AXN, Óčko TV, Discovery, Love Nature HD, Animal Planet HD, TLC, Spektrum, Arcadia World, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Auto Motor Sport HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Extasy TV 4K, Prima Cool HD, Prima Love, Prima Zoom HD, Prima MAX HD, Prima Krimi, TV Barrandov HD, ČT D/art, ČT Sport HD(doplňkové kanály pro IPTV):History channel, History 2. TV(satelit + IPTV):M1, M2, Duna World, TV 2, RTL Gold, RTL Klub, Sorozat, FimBox Plus (HU), FimBox Family (HU), FilmBox Extra (HU), RTL Plus, Muzsika, Sláger TV (HU), M4 Sport, Duna TV, Cool TV, Nicklodeon (HU), Nick Jr. (HU), TV 4, Story 4, Galaxy 4, TV2 SEF, FEM 3(pro všechny balíčky):Rádio Best FM, ČRO - Plus, ČRO - Rádiožurnál Sport, ČRO - Sever, ČRO Plus/jazz, ČRO Region, ČRO Wave, ČRO1 - Rádiožurnál, ČRO 2 - Dvojka, ČRO 3 Vltava, Dance Rádio, Detské rádio, DW Radio, Europa2, FUN RADIO, G-Radio, HouseGen Radio, Hrvatski radio Frankfurt, Janko Hraško, LEM-fm, Rádio Lumen, NONSTOP radio, Rádio Jupiter, Rádio Dechovka, Rádio Devín, EXPRES, Rádio Jemné, Rádio Junior, Rádio KIKS, Rádio Košice, Rádio Litera, Rádio Mária, Rádio Paráda, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ, Rádio SKY, Radio Slovakia International, Rádio Slovensko, Rádio Viva, Rádio Vlna, Rádio_FM, Rusín FM, Rádio 7, Proglasredakce