Mezzo na kapacitě M7 Group na Thoru

▲ Obr č. 1 - Novinky freeSAT (foto: M7 Group)



technické parametry:

Lucemburská mediální skupina M7 Group rozšířila programovou nabídku na satelitním systému Thor (0,8°W). Do jednoho z multiplexů přidala hudební televizní stanici Mezzo.Staniceje poskytována ze satelitu Thor 5 , v DVB-S multiplexu na kmitočtu 12,265 GHz v kodeku MPEG-2 v SD rozlišení. Příjem je tedy možný na všech typech set top boxů i televizorů. Vysílání je řádně zabezpečeno před neautorizovaným příjmem kryptovacími systémy Irdeto, Conax a Nagra MA, které používají DTH platformy freeSAT (Česká republika, Slovensko), Direct One (Maďarsko) a Focus Sat (Rumunsko).Příjem stanice Mezzo s kartou freeSAT je možný.Mezzo je tématický televizní kanál zaměřený na klasickou hudbu, jazz a tanec. Představuje světový repertoár v podání umělců a interpretů od legend přes současné hvězdy až po mladé talenty.Stanice Mezzo je dalším kanálem v portfoliu M7 Group, který cílí na fanoušky vážné hudby. Operátor nabízí také programy Stingray Classica či Stingray C Music TV.Z těchto programů jsou Mezzo a Stingray Classica dostupné i zákazníkům satelitní platformy Skylink Astra 3B ) a to v HD rozlišení.satelit: Thor 5 (0,8°W)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: vertikálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-S2modulace: QPSKservice ID: 30936video PID: 2151 (MPEG-2/SD)audio PID: 2160 (MPEG, francouzsky)CA systémy: Irdeto ( CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815, 181D), Conax (CAID 0B02)redakce