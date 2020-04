Fotelka testuje na satelitu Belintersat 1

DNES!

▲ Obr č. 1 - Markíza HD - záběr z příjmu stanice z paketu Fotelka (51,5°E)



▲ Obr č. 2 - Nova Sport 1 - záběr z příjmu stanice z paketu Fotelka (51,5°E)



▲ Obr č. 3 - JOJ Cinema HD - záběr z příjmu stanice z paketu Fotelka (51,5°E)



▲ Obr č. 4 - Travel Channel HD - záběr z příjmu stanice z paketu Fotelka (51,5°E)



Na běloruském telekomunikačním satelitu Belintersat 1 jsou opět šířeny české a slovenské programy. Na dvou transpondérech se objevily testy slovenské DTH platformy Fotelka. Ta doposud poskytuje svoje služby zákazníkům ze španělské družice Hispasat 30W-5 (30°W).Platformapro testy používá dva 54 MHz transpondéry na satelitu Belintersat 1 - konkrétně 11,230 a 11,290 GHz. V době publikování zprávy se zde šířil totožný obsah. Během odpoledne se na freq. 11,290 GHz objevila nové složení multiplexu. V čase se může složení obou multiplexů měnit.Multiplexy pracují s typickou symbolovou rychlostí 45000 ksymb/s pro tyto široké transpondéry s modulací 8PSK ve standardu DVB-S2. Používá se ale vysoké FEC 8/9, které přináší v kombinaci s ostatními parametry vysokou kapacitu o velikosti 119,1 Mbit/s. Na druhou stranu se s vysokým FEC snižuje signálová rezerva na straně příjmu. Je to zároveň dobrý test pro vyzkoušení limitů možnosti příjmu transpondérů s vysokým datovým tokem na televizotech i set top boxech.V multiplexech jsou šířeny některé hlavní české a slovenské programy ve vysokém rozlišení ( HDTV ), dále některé placené programy jako Eurosport 2 HD, Nova Sport 1, Travel Channel HD, ID HD a řada dalších. Kompletní přehled je uveden níže.Všechny stanice byly v době publikování zprávy šířeny nekódovaně ( FTA ) a byly tedy dostupné bez jakékoliv přístupové karty a předplatného s výjimkou hard core programů Leo TV HD a Dorcel TV HD, které jsou kryptovány systémem PanAccess.satelit: Belintersat 1 (51,5°E)kmitočet: 11,230 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKJednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, Markíza HD, Doma HD, JOJ PLUS HD, Dajto HD, WAU HD, TA3 HD, TV Lux, Jojko, Cartoon Network, ČT1 HD, ČT2 HD , ČT Sport HD, Trojka, TV Barrandov HD, Leo TV HD, ČT:D ČT art HD, ČT24 HD, Prima Plus HD, Travel Channel HD, National Geographic HD, Disney Junior, JOJ Cinema HD, ID HD (Investigation Discovery HD), Eurosport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Disney Channel, Nickelodeon, Fine Living HD, Nick Junior, ProSieben, TV Severka, TV Vega, Senior TV, Hronka TV, TV Považie, TV7, TV Bratislava, Fotelka TVsatelit: Belintersat 1 (51,5°E)kmitočet: 11,290 GHzpolarizace: horizontálníSR: 45000FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKBoomerang, Šlágr 2, TV Central, TV9, Prima COOL HD (Test PC 26), Animal Planet HD, Prima ZOOM HD (Test PZ 28), Discovery Science HD, Prima Comedy Central, Šlágr TV, TV Noe, Nova International , Nova Sport 2 HD, TVP Polonia, TV5 Monde FBS, Rai1, UA TV, FilmBox HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Plus, Nat Geo Wild, Discovery Channel HD, TLC, Prima LOVE HD (Test PL 77 HD), Fishing and Hunting, TV Romana, Food Network HD, Mňam TV, Eurosport 1 HD, Arena Sport 1 HD, Sport 5, Baby TV, VH1 Europe, Retro Music TV, Rebel TV, Hobby TV, Senzi TV, Prima KRIMI HD (Test PK 140), Dorcel TV HD, M1 HD, M2 HD, Duna World, FilmBox FamilyNa pozici 51,5°E se před lety vysílaly české a slovenské programy v rámci sesterské B2B platformy Pantelio . Tato distribuční platforma opustila běloruský satelit v červnu 2018 a přesunula se na zmíněnou španělskou družici Hispasat 30W-5 (30°W). Po necelých dvou letech bývalé transpondéry Pantelia opět ožívají a slouží pro potřeby slovenského, případně i českého trhu.Transpondéry v Ku pásmu ze satelitu Belintersat 1 v evropském svazku pokrývají celou střední Evropu silným signálem. Pro příjem proto postačí parabola o malých rozměrech (v závislosti na zvolených vysílacích parametrech multiplexů).Belintersat má k dispozici pro Evropu celkem čtyři 54 MHz transpondéry a další dva s běžnou šířkou pásma 36 MHz. Některé transpondéry ale mohou využívat jiní zákazníci.redakce