Digiturk skončí v listopadu na Eutelsatu

▲ Obr č. 1 - Textová informace beIN o stěhování platformy Digiturk z Eutelsatu na Turksat



Konec FTA HD programů TRT z Eutelsatu 7C

Sledujete vysílání platformy Digiturk přes satelit Eutelsat. 15. listopadu 2022 skončí naše satelitní služby z Eutelsatu a veškeré vysílání bude našim zákazníkům poskytováno prostřednictvím národního satelitu Türksat. Zanedlouho vám zavolá Technický servis, aby domluvilo podrobnosti o anténním systému na vaší budově. Přijměte prosím hovory našich servisních techniků, abyste po 15. listopadu nepřišly o programy

technické parametry - beIN (volný info kanál operátora):

Eutelsat 7C a Eutelsat 7B z pozice 7°E

Turecká placená satelitní televizní platformadokončuje stěhování svých zákazníků ze satelitu Eutelsat 7C (7°E) na národní satelitní systém Türksat, který pracuje na orbitální pozici 42°E.Dlouho se spekulovalo o tom, že provozovatel DTH služby Digiturk přestěhuje svoji platformu z Eutelsatu na domácí satelity Türksat, což se nyní potvrdilo. Na jednom z transpondérů operátora platformy se objevila volně ( FTA ) vysílaná statická obrazovka beIN, která zákazníky operátora informuje o ukončení vysílání Digiturku ze satelitu Eutelsat k 15. listopadu 2022.Digiturk před mnoha měsíci uvedl do provozu nové transpondéry na satelitech Türksat a umístil na ně programy, které doposud zákazníkům z pozice 42°E neposkytoval. Hlavním satelitním systémem pro Digiturk byl Eutelsat na pozici 7°E. Omezená programová nabídka operátora byla k dispozici i na pozici 42°E. Nyní na Turksatu poskytuje Digiturk veškeré programy, včetně svých stanic pod značkou beIN.Platforma Digiturk je placená. Její konec na družici Eutelsat je přesto špatnou zprávou pro diváky FTA programů. Operátor této služby vysílal do Evropy HD programy tureckého veřejnoprávního vysílatele TRT. Stanice TRT je možné přijímat v SD i HD rozlišení v rámci volné (FTA) distribuce, nicméně s ohledem na zahájení distribuce vybraných HD programů TRT v tureckém svazku není vůbec jasné, zda bude vysílání stanic TRT nadále na starém kontinentu dostupné.je dominantním operátorem placené satelitní televize v Turecku. Vlastní ji katarská mediální skupina beIN Media Group, která v roce 2016 získala tureckou značku od Çukurova Holding (53 %) a Providence Equity (46,7 %). Platforma byla založena v roce 1999 jako první v segmentu digitálního televizního vysílání v Turecku. Od svého založení je vedoucí televizní platformou na trhu.Digiturk vysílá přes 100 televizních kanálů, včetně vlastních tématických stanic, jako jsou beIN HD, beIN Series Sci-Fi HD, beIN Series Comedy HD, beIN Movies Premiere HD, beIN Movies Stars HD, beIN Mobvies Action HD, beIN Box Office HD, beIN Sports HD a beIN Sports Max HD.Na televizní pozici beIN se vysílá statická obrazovka s informací (v překladu):".satelit: Eutelsat 7C (7°E)frekvence: 10,928 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 5/6norma: DVB-S2modulace: QPSKservice ID: 7808video PID: 2207 (MPEG-4/HD)audio PID: -CA systém: žádný (FTA)Satelit Eutelsat 7C patří mezi nové moderní satelity. Družice byla vynesena v roce 2019. Paprsky do Evropy a Turecka byly speciálně nakonfigurovány pro potřeby pay-tv platformy Digiturk, která je v tomto regionu hlavním zákazníkem s televizní službou. Další transpondéry se používají v africkém svazku.Na pozici 7°E vedle družice Eutelsat 7C pracuje také Eutelsat 7B, který Evropu pokrývá programovou nabídkou s programy převážně v perském jazyce.využito informací: satkurier.pl redakce