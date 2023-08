JOJ Svet odstartuje za několik dní

2dny

Na slovenském televizním trhu začne již za několik dní vysílat nový tématický kanál. Místní televizní skupina JOJ spustí svůj nejnovější projekt s názvem JOJ Svet. Nová stanice se zaměří na novější dokumentární filmy různých žánrů.bude v pořadí devátá stanice JOJ a celkově čtrnáctá v portfoliu provozovatele (včetně kanálů CS).Nová stanice slibuje, že bude divákům přinášet nejlepší a nejnovější dokumenty z celého světa ve slovenštině. Divákům nabídne i bohatý výběr původních slovenských a partnerských mezinárodních dokumentů od renomovaných domácích a zahraničních tvůrců.Vysílání JOJ Svet bude dostupné jen na slovenském trhu a divákům nabídne slovensky komentované nejnovější dokumenty s nejrůznějším tématickým zaměřením, které byly vyrobeny od roku 2011.JOJ Svet chce oslovit diváky všech věkových kategorií a s různými zájmy a zálibami - od přírody přes historii, politiku, společenské vědy, astronomii, vesmír až po minulé a současné trendy a pohledy nejen do dějin, ale i do budoucnosti. Zároveň již nyní JOJ vyrábí ve spolupráci s domácími a zahraničními tvůrci své vlastní dokumentární série, které exkluzivně představí divákům televize JOJ Svet.Programová skladba nejmladší stanice z portfolia JOJ Group je složená z takových titulů jako například:* "Katastrody v priamom prenose" (Destruction Decoded, 2022)* "Top 10 skvosty architektúry" (Top 10 the Art of Architecture, 2016) * "Prísne tajné projekty UFO: Odtajnené" (Top Secret UFO Projects: Declassified, 2020)* "Najväčšie tajomstvá a záhady" (Top 10 Secrets & Mysteries, 2016)* "Zbrane ríše zvierat" (Animal Armony, 2016), "Prežiť v divočine" (Survive the Wild, 2016)* "Hitlerovo zlato" (Hitler's Gold, 2020)* "CIA vs. Bin Ládin" (First In: CIA vs. Bin Laden, 2021)* a řadu dalších titulůZe slovenské a české tvorby bude JOJ Svet vysílat například díla spisovatelky a dokumentaristiky Veroniky Homolové Tóthové, která natočila 15dílný dokumentární seriál o lidech, kteří přežili nacistické anebo komunistické pronásledování, vězení a lágry s názvem "Neumlčaní" nebo celovečerní dokumentární film "Atentát na Heydricha: príbeh Jozefa Gabčíka a Jána Kubiša".Pro milovníky cestování po Slovensku a okolních zemích jsou připraveny cestopisy "V karavane po Slovensku" (2022) s Daliborem Gondíkem a "V karavane po Maďarsku" (2023) s Vicou Kerekes.Tým tvůrců JOJ Svet se zároveň v současné době podílí na tvorbě zahraničních a domácích dokumentárních cyklů. Za všechny tituly jmenujme "Hitlerové tajné misie" a "Aliens files".Tématická stanice s dokumentárním zaměřením (tzv. factual entertainment) bude postupně dostupná slovenským domácnostem a to prostřednictvím satelitních, kabelových, IPTV a OTT operátorů. Jako první bude stanici JOJ Svet nabízet společnost Slovak Telekom. U ostatních poskytovatelů televizních služeb zatím programová novinka JOJky zatím nebude.Na druhou stranu si zařazení JOJ Svet do nabídky operátorů vyžádá vyřazení české stanice Prima ZOOM , která se rovněž zaměřuje na dokumentární filmy a tento program by tak kanálové novince JOJ Svet ubíral diváky.Spuštěním JOJ Svet tak na Slovensku může začít postupné vyřazování programu Prima ZOOM z nabídek operátorů. Diváci získají domácí dokumentární stanici ve slovenském jazyce.redakce