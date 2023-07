JOJ Svet začne vysílat již v polovině srpna

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo stanice JOJ Svet



Program JOJ Svet na první vysílací dny.

Úterý, 15.8.2023

Středa, 16.08.2023

Čtvrtek, 17.08.2023

Pátek, 18.08.2023

Sobota, 19.08.2023

Neděle, 20.08.2023

Nový tématický kanál slovenské privátní skupiny JOJ začne vysílat 15.8.2023. Stanice se bude jmenovat JOJ Svet a zaměří se na dokumentární filmy různých žánrů. Na slovenském trhu to bude další dokumentární stanice, která bude nabízet pořady ve slovenštině.Tématická stanice s dokumentárním zaměřením (tzv. factual entertainment) bude dostupná slovenským domácnostem a to prostřednictvím satelitu, kabelových, IPTV či OTT operátorů. Stanice bude také součástí streamovací platformy JOJ play - v balíčku Premium budou dostupné všechny dokumenty. JOJ Svet před několika týdny získal zelenou od slovenského regulátora médií RpMS (Rada pro mediální služby).06.00 História 36008.00 Preteky o život(Race of Life) Veľké mačky Mačkovité šelmy sú azda najtypickejším symbolom predátorov. Ladné, nebezpečné, rýchle a divoké. Aké techniky používa v boji o prežitie kráľ zvierat lev, najrýchlejší bežec na planéte gepard, nepolapiteľný maskovaný zabijak snežný leopard či nádherný samotársky zabijak tiger? Aký je ich vplyv na rovnováhu ekosystému? Český dokumentárny seriál (2015).08.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Patagónia, Maďarsko, Belize, Nový Zéland V dnešnej epizóde navštívime Patagóniu, nášho južného suseda - Maďarsko, Belize a Nový Zéland. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).09.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mimozemšťania Utajené projekty, blízke stretnutia či kruhy v obilí. To najlepšie zo sveta UFO v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).09.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Vulkány Na zemi je odhadom 4 000 sopiek, z ktorých je ročne aktívnych asi 50. Sopky, ktoré menia raj na peklo na zemi. Soufriere Hills v Karibiku, Eldfell na Islande, či Merapi v Indonézii. Ich žeravá sila prichádza často bez ohlásenia. V tejto epizóde budeme z bezpečnej vzdialenosti pozorovať ich smrtiaci potenciál. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).10.00 Katastrofy v priamom prenoseČesko-americký dokumentárny seriál (2022).11.00 Top 10 skvosty architektúryAmericko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).12.00 Preteky o život(Race of Life) Veľké mačky Mačkovité šelmy sú azda najtypickejším symbolom predátorov. Ladné, nebezpečné, rýchle a divoké. Aké techniky používa v boji o prežitie kráľ zvierat lev, najrýchlejší bežec na planéte gepard, nepolapiteľný maskovaný zabijak snežný leopard či nádherný samotársky zabijak tiger? Aký je ich vplyv na rovnováhu ekosystému? Český dokumentárny seriál (2015).12.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Patagónia, Maďarsko, Belize, Nový Zéland V dnešnej epizóde navštívime Patagóniu, nášho južného suseda-Maďarsko, Belize a Nový Zéland. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).13.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mimozemšťania Utajené projekty, blízke stretnutia či kruhy v obilí. To najlepšie zo sveta UFO v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Vulkány Na zemi je odhadom 4 000 sopiek, z ktorých je ročne aktívnych asi 50. Sopky, ktoré menia raj na peklo na zemi. Soufriere Hills v Karibiku, Eldfell na Islande, či Merapi v Indonézii. Ich žeravá sila prichádza často bez ohlásenia. V tejto epizóde budeme z bezpečnej vzdialenosti pozorovať ich smrtiaci potenciál. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).14.00 Prísne tajné projekty UFO: Odtajnené(Top Secret UFO Projects: Declassified) Tajomstvá Modrej knihy Po druhej svetovej vojne došlo v USA k rapídnemu nárastu prípadov pozorovania UFO. Verejnosť bola touto témou úplne pohltená. Americká vláda sa preto rozhodla začať konať. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2020).15.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Mosty V tejto časti navštívime top 10 mostov sveta. Mosty nie len že robia naše životy jednoduchšími, ale dokážu zároveň robiť náš svet krajším. Sú živou metaforou spojenia či už po nich kráčame, jazdíme alebo sa pod niektorým plavíme. Poďte sa spolu s nami prejsť po velikánoch mostového dizajnu. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).16.00 Preteky o život(Race of Life) Veľké mačky Mačkovité šelmy sú azda najtypickejším symbolom predátorov. Ladné, nebezpečné, rýchle a divoké. Aké techniky používa v boji o prežitie kráľ zvierat lev, najrýchlejší bežec na planéte gepard, nepolapiteľný maskovaný zabijak snežný leopard či nádherný samotársky zabijak tiger? Aký je ich vplyv na rovnováhu ekosystému? Český dokumentárny seriál (2015).16.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Patagónia, Maďarsko, Belize, Nový Zéland V dnešnej epizóde navštívime Patagóniu, nášho južného suseda - Maďarsko, Belize a Nový Zéland. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).17.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mimozemšťania Utajené projekty, blízke stretnutia či kruhy v obilí. To najlepšie zo sveta UFO v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).17.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Vulkány Na zemi je odhadom 4 000 sopiek, z ktorých je ročne aktívnych asi 50. Sopky, ktoré menia raj na peklo na zemi. Soufriere Hills v Karibiku, Eldfell na Islande, či Merapi v Indonézii. Ich žeravá sila prichádza často bez ohlásenia. V tejto epizóde budeme z bezpečnej vzdialenosti pozorovať ich smrtiaci potenciál. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).18.00 Katastrofy v priamom prenose(Destruction Decoded) Mega záplavy Nášmu svetu dominuje voda, tá je zdrojom života, no život vie aj vziať. Veď dejiny ľudstva sú plné príbehov o obrovských vlnách a povodniach... V dnešnej epizóde Katastrof v priamom prenose sa pozrieme na tie najväčšie zdokumentované povodne od tej, ktorá zasiahla hlavné mesto Gruzínska Tbilisi až po záplavovú vlnu v Indickom oceáne z roku 2004, ktorá si vyžiadala viac ako 200 000 obetí. Česko-americký dokumentárny seriál (2022).19.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Dopravné megaštruktúry V tejto časti navštívime top 10 dopravných megaštruktúr. Prvé megaštruktúry postavili staroveké civilizácie, najmä Rimania, ktorým sa už pred dvetisíc rokmi podarilo pokryť starovekú Európu sieťou spevnených ciest s dĺžkou pôsobivých 150 000 kilometrov. Vydajte sa spolu s nami na cestu po megaštruktúrach celého sveta. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).20.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Škótsko, Bajkalské jazero, Andalúzia V dnešnej epizóde navštívime hornaté Škótsko, Bajkalské jazero či slnečnú Andalúziu. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).20.30 Zbrane ríše zvierat(Animal Armory) Zuby a pazúry Najbežnejšími zbraňami v ríši zvierat sú zuby a pazúry. Disponuje nimi veľa tvorov, ale len niektoré ich ovládajú so smrtiacim majstrovstvom. Pozrime sa spoločne na zúbok tým najobávanejším zabijakom akými sú lev, tiger či krokodíl. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).21.30 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mýtické príšery a bytosti Lochnesská príšera, upíri či legendárna čupakabra. To najlepšie zo sveta mýtických príšer a bytostí v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).22.00 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Zemetrasenia Zem sa v tejto epizóde skutočne hýbe! Zo všetkých prírodných nešťastí nie je žiadne také desivé ako zemetrasenie. Vrátime sa do východnej Ázie, kde cunami v roku 2004 spôsobené masívnym zemetrasením hlboko pod vodou pripravilo o život 150 000 ľudí, či k zemetraseniu na Haiti, ktoré si vyžiadalo 220 000 obetí alebo v Kašmíre v roku 2005, ktoré pochovalo vyše 80 000 ľudí. Je pevná zem pod nohami naozaj pevná? Česko-americký dokumentárny seriál (2015).22.30 Prísne tajné projekty UFO: Odtajnené(Top Secret UFO Projects: Declassified) Tajomstvá Modrej knihy Po druhej svetovej vojne došlo v USA k rapídnemu nárastu prípadov pozorovania UFO. Verejnosť bola touto témou úplne pohltená. Americká vláda sa preto rozhodla začať konať. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2020).23.20 Prežiť v divočine(Survive the Wild) Pravidlá divočiny Svet divokých zvierat je obrovský a plný nástrah. Každý deň musia zvádzať boj o svoje miesto na tejto planéte. Spoznajte najrôznejšie zbrane, stratégie, plány a taktiky, ktoré pomáhajú divokým tvorom prežiť v divočine. Sledujte akými spôsobmi si chránia a rozširujú svoje teritórium divoké zvery ako leopard, medveď hnedý, lev či mravce. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).00.15 Zbrane ríše zvierat01.15 Najväčšie tajomstvá a záhady01.45 Hodiny zúfalstva02.15 História 36006.00 História 36008.00 Preteky o život08.30 Zázraky prírody09.00 Najväčšie tajomstvá a záhady09.30 Hodiny zúfalstva10.00 Zbrane ríše zvierat(Animal Armory) Zuby a pazúry Najbežnejšími zbraňami v ríši zvierat sú zuby a pazúry. Disponuje nimi veľa tvorov, ale len niektoré ich ovládajú so smrtiacim majstrovstvom. Pozrime sa spoločne na zúbok tým najobávanejším zabijakom akými sú lev, tiger či krokodíl. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).11.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Dopravné megaštruktúry V tejto časti navštívime top 10 dopravných megaštruktúr. Prvé megaštruktúry postavili staroveké civilizácie, najmä Rimania, ktorým sa už pred dvetisíc rokmi podarilo pokryť starovekú Európu sieťou spevnených ciest s dĺžkou pôsobivých 150 000 kilometrov. Vydajte sa spolu s nami na cestu po megaštruktúrach celého sveta. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).12.00 Preteky o život(Race of Life) Veľký púštny závod Púšť predstavuje extrémne drsné prostredie pre život. U druhov žijúcich v tomto prostredí sa vyvinuli schopnosti a stratégie na odolávanie vysokým teplotám, nedostatku vody a životu v otvorenej krajine. Niektorí útočia smrtiacou rýchlosťou, iní jedom, ďalší sú vybavení pancierom. Škorpión, štrkáč, skarabeus a ďalší - to sú víťazi púštnych pretekov o život. Český dokumentárny seriál (2015).12.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Škótsko, Bajkalské jazero, Andalúzia V dnešnej epizóde navštívime hornaté Škótsko, Bajkalské jazero či slnečnú Andalúziu. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).13.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mýtické príšery a bytosti Lochnesská príšera, upíri či legendárna čupakabra. To najlepšie zo sveta mýtických príšer a bytostí v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Zemetrasenia Zem sa v tejto epizóde skutočne hýbe! Zo všetkých prírodných nešťastí nie je žiadne také desivé ako zemetrasenie. Vrátime sa do východnej Ázie, kde cunami v roku 2004 spôsobené masívnym zemetrasením hlboko pod vodou pripravilo o život 150 000 ľudí, či k zemetraseniu na Haiti, ktoré si vyžiadalo 220 000 obetí alebo v Kašmíre v roku 2005, ktoré pochovalo vyše 80 000 ľudí. Je pevná zem pod nohami naozaj pevná? Česko-americký dokumentárny seriál (2015).14.00 Katastrofy v priamom prenose(Destruction Decoded) Mega záplavy Nášmu svetu dominuje voda, tá je zdrojom života, no život vie aj vziať. Veď dejiny ľudstva sú plné príbehov o obrovských vlnách a povodniach... V dnešnej epizóde Katastrof v priamom prenose sa pozrieme na tie najväčšie zdokumentované povodne od tej, ktorá zasiahla hlavné mesto Gruzínska Tbilisi až po záplavovú vlnu v Indickom oceáne z roku 2004, ktorá si vyžiadala viac ako 200 000 obetí. Česko-americký dokumentárny seriál (2022).15.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Dopravné megaštruktúry V tejto časti navštívime top 10 dopravných megaštruktúr. Prvé megaštruktúry postavili staroveké civilizácie, najmä Rimania, ktorým sa už pred dvetisíc rokmi podarilo pokryť starovekú Európu sieťou spevnených ciest s dĺžkou pôsobivých 150 000 kilometrov. Vydajte sa spolu s nami na cestu po megaštruktúrach celého sveta. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).16.00 Preteky o život(Race of Life) Veľký púštny závod Púšť predstavuje extrémne drsné prostredie pre život. U druhov žijúcich v tomto prostredí sa vyvinuli schopnosti a stratégie na odolávanie vysokým teplotám, nedostatku vody a životu v otvorenej krajine. Niektorí útočia smrtiacou rýchlosťou, iní jedom, ďalší sú vybavení pancierom. Škorpión, štrkáč, skarabeus a ďalší - to sú víťazi púštnych pretekov o život. Český dokumentárny seriál (2015).16.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Škótsko, Bajkalské jazero, Andalúzia V dnešnej epizóde navštívime hornaté Škótsko, Bajkalské jazero či slnečnú Andalúziu. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).17.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mýtické príšery a bytosti Lochnesská príšera, upíri či legendárna čupakabra. To najlepšie zo sveta mýtických príšer a bytostí v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).17.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Zemetrasenia Zem sa v tejto epizóde skutočne hýbe! Zo všetkých prírodných nešťastí nie je žiadne také desivé ako zemetrasenie. Vrátime sa do východnej Ázie, kde cunami v roku 2004 spôsobené masívnym zemetrasením hlboko pod vodou pripravilo o život 150 000 ľudí, či k zemetraseniu na Haiti, ktoré si vyžiadalo 220 000 obetí alebo v Kašmíre v roku 2005, ktoré pochovalo vyše 80 000 ľudí. Je pevná zem pod nohami naozaj pevná? Česko-americký dokumentárny seriál (2015).18.00 Zbrane ríše zvierat(Animal Armory) Zuby a pazúry Najbežnejšími zbraňami v ríši zvierat sú zuby a pazúry. Disponuje nimi veľa tvorov, ale len niektoré ich ovládajú so smrtiacim majstrovstvom. Pozrime sa spoločne na zúbok tým najobávanejším zabijakom akými sú lev, tiger či krokodíl. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).19.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Múzeá a galérie V tejto časti navštívime top 10 múzeí a galérií sveta. Tie sú pokladnicami ľudskej histórie. Desať múzeí a galérií, na ktoré sa pozrieme v tejto epizóde, patrí medzi najnavštevovanejšie na svete. Všetky z nich sú slávne pre svoj pôsobivý dizajn. Poďte sa spolu s nami prejsť po svetových múzeách a galériách. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).20.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Arabský Polostrov, Jemen, Omán V dnešnej epizóde sa vypravíme do krajín Arabského polostrova. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).20.30 Šialený svet studenej vojny(M.A.D. World) Vzostup supermocností Svet sa navždy zmenil s príchodom novej jadrovej technológie. Dominovali mu dve superveľmoci. Ocitli sa v konflikte, ktorý neznamenal vojnu ani mier. Toto je príbeh studenej vojny, keď stlačenie jedného gombíka mohlo viesť k totálnej globálnej katastrofe. V tejto epizóde uvidíte, že ani koniec II. svetovej vojny nepriniesol svetu mier. Napätie rástlo a prebiehal boj o územia. Nový typ zbraní a nové hranice predznamenali začiatok studenej vojny. Americko-český dokumentárny seriál (2016).21.30 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Posvätné miesta a budovy Veľká pyramída v Gíze, ruiny Baalbeku či Katedrála v Chartres. Navštívte najposvätnejšie miesta v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).22.00 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Epidémie Ebola, cholera, SARS, vtáčia chrípka, kiahne... Nie je nič osobnejšie ako hrozba chorôb a epidémií. V poslednom období sa možnosť epidémie či dokonca pandémie, ktorá by mohla vyhubiť ľudstvo, zdá byť reálnejšia než kedykoľvek predtým. Ale skôr, než prepadneme panike, pokojne s chladnou hlavou preskúmajme fakty. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).22.30 Katastrofy v priamom prenose(Destruction Decoded) Mega záplavy Nášmu svetu dominuje voda, tá je zdrojom života, no život vie aj vziať. Veď dejiny ľudstva sú plné príbehov o obrovských vlnách a povodniach... V dnešnej epizóde Katastrof v priamom prenose sa pozrieme na tie najväčšie zdokumentované povodne od tej, ktorá zasiahla hlavné mesto Gruzínska Tbilisi až po záplavovú vlnu v Indickom oceáne z roku 2004, ktorá si vyžiadala viac ako 200 000 obetí. Česko-americký dokumentárny seriál (2022).23.20 Hitlerovo zlato(Hitler's gold) Financovanie zla Mníchov, 12. september 1919. Dejiny sa chystá zmeniť desiatnik bez peňazí, túžiaci pomstiť svoju adoptívnu vlasť. O 13 rokov neskôr ho budú oslovovať záchranca nemeckého národa. Jeho meno je Adolf Hitler a toto je začiatok jeho cesty k moci. Cesty, ktorá by sa nezaobišla bez veľkého zdroja financií. Český dokumentárny seriál (2020).00.10 Šialený svet studenej vojny01.10 Najväčšie tajomstvá a záhady01.40 Hodiny zúfalstva02.10 História 36006.00 História 36008.00 Preteky o život08.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Arabský Polostrov, Jemen, Omán V dnešnej epizóde sa vypravíme do krajín Arabského polostrova. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).09.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Posvätné miesta a budovy Veľká pyramída v Gíze, ruiny Baalbeku či Katedrála v Chartres. Navštívte najposvätnejšie miesta v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).09.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Epidémie Ebola, cholera, SARS, vtáčia chrípka, kiahne... Nie je nič osobnejšie ako hrozba chorôb a epidémií. V poslednom období sa možnosť epidémie či dokonca pandémie, ktorá by mohla vyhubiť ľudstvo, zdá byť reálnejšia než kedykoľvek predtým. Ale skôr, než prepadneme panike, pokojne s chladnou hlavou preskúmajme fakty. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).10.00 Šialený svet studenej vojnyAmericko-český dokumentárny seriál (2016).11.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Múzeá a galérie V tejto časti navštívime top 10 múzeí a galérií sveta. Tie sú pokladnicami ľudskej histórie. Desať múzeí a galérií, na ktoré sa pozrieme v tejto epizóde, patrí medzi najnavštevovanejšie na svete. Všetky z nich sú slávne pre svoj pôsobivý dizajn. Poďte sa spolu s nami prejsť po svetových múzeách a galériách. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).12.00 Preteky o život(Race of Life) Bylinožravce Veľké bylinožravce sú kľúčové pre zdravie a rovnováhu ekosystému. Sú skvelými záhradníkmi a tvorcami krajinnej architektúry. Na prežitie však potrebujú viac ako hrubú silu - svojské zbrane, brnenia a rýchlosť. Niektoré stavili na inteligenciu a silné rodinné putá. Ako sa na prežitie prispôsobili slony, nosorožce, žirafy či gorily? Český dokumentárny seriál (2015).12.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Arabský Polostrov, Jemen, Omán V dnešnej epizóde sa vypravíme do krajín Arabského polostrova. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).13.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Posvätné miesta a budovy Veľká pyramída v Gíze, ruiny Baalbeku či Katedrála v Chartres. Navštívte najposvätnejšie miesta v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Epidémie Ebola, cholera, SARS, vtáčia chrípka, kiahne... Nie je nič osobnejšie ako hrozba chorôb a epidémií. V poslednom období sa možnosť epidémie či dokonca pandémie, ktorá by mohla vyhubiť ľudstvo, zdá byť reálnejšia než kedykoľvek predtým. Ale skôr, než prepadneme panike, pokojne s chladnou hlavou preskúmajme fakty. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).14.00 Zbrane ríše zvierat(Animal Armory) Zuby a pazúry Najbežnejšími zbraňami v ríši zvierat sú zuby a pazúry. Disponuje nimi veľa tvorov, ale len niektoré ich ovládajú so smrtiacim majstrovstvom. Pozrime sa spoločne na zúbok tým najobávanejším zabijakom akými sú lev, tiger či krokodíl. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).15.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Múzeá a galérie V tejto časti navštívime top 10 múzeí a galérií sveta. Tie sú pokladnicami ľudskej histórie. Desať múzeí a galérií, na ktoré sa pozrieme v tejto epizóde, patrí medzi najnavštevovanejšie na svete. Všetky z nich sú slávne pre svoj pôsobivý dizajn. Poďte sa spolu s nami prejsť po svetových múzeách a galériách. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).16.00 Preteky o život(Race of Life) Bylinožravce Veľké bylinožravce sú kľúčové pre zdravie a rovnováhu ekosystému. Sú skvelými záhradníkmi a tvorcami krajinnej architektúry. Na prežitie však potrebujú viac ako hrubú silu - svojské zbrane, brnenia a rýchlosť. Niektoré stavili na inteligenciu a silné rodinné putá. Ako sa na prežitie prispôsobili slony, nosorožce, žirafy či gorily? Český dokumentárny seriál (2015).16.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Arabský Polostrov, Jemen, Omán V dnešnej epizóde sa vypravíme do krajín Arabského polostrova. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).17.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Posvätné miesta a budovy Veľká pyramída v Gíze, ruiny Baalbeku či Katedrála v Chartres. Navštívte najposvätnejšie miesta v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).17.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Epidémie Ebola, cholera, SARS, vtáčia chrípka, kiahne... Nie je nič osobnejšie ako hrozba chorôb a epidémií. V poslednom období sa možnosť epidémie či dokonca pandémie, ktorá by mohla vyhubiť ľudstvo, zdá byť reálnejšia než kedykoľvek predtým. Ale skôr, než prepadneme panike, pokojne s chladnou hlavou preskúmajme fakty. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).18.00 Šialený svet studenej vojny(M.A.D. World) Vzostup supermocností Svet sa navždy zmenil s príchodom novej jadrovej technológie. Dominovali mu dve superveľmoci. Ocitli sa v konflikte, ktorý neznamenal vojnu ani mier. Toto je príbeh studenej vojny, keď stlačenie jedného gombíka mohlo viesť k totálnej globálnej katastrofe. V tejto epizóde uvidíte, že ani koniec II. svetovej vojny nepriniesol svetu mier. Napätie rástlo a prebiehal boj o zemia. Nový typ zbraní a nové hranice predznamenali začiatok studenej vojny. Americko-český dokumentárny seriál (2016).19.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Televízne veže a vysielače V tejto časti navštívime top 10 televíznych veží a vysielačov. Televízne veže sú veľmi osobitým druhom konštrukcií, ktoré sa v súčasnej podobe objavili až v druhej polovici 20. storočia. Vysielacím zariadením používaným na Marconiho bezdrôtovú telegrafiu bol dovtedy zvyčajne čisto úžitkový funkčný stožiar, postrádajúci estetické kvality. Navštívte spolu s nami najvyššie televízne veže a vysielače sveta. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).20.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Antigua a Barbuda, Nový Južný Wales, Britské Panenské ostrovy V dnešnej epizóde sa vypravíme nielen do Karibiku, ale aj do štátu Nový Južný Wales v Austrálii. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).20.30 CIA vs. Bin Ládin(First In: CIA vs. Bin Laden) Sledujte celý priebeh tajnej operácie, ktorá viedla až k úspešnému dolapeniu a usmrteniu najhľadanejšieho teroristu všetkých čias. Od prvých krokov agentov CIA, ktorí prišli po útoku na dvojičky do Afganistanu, až po osudnú noc, kedy sa podarilo špeciálnemu tímu zabiť Usámu bin Ládina. Ako vedela CIA, že za útokmi z 11. septembra stojí práve Bin Ládin? Ako sa mu podarilo utiecť z obkľúčeného Afganistanu? Ako sa agentom podarilo prísť mu opäť na stopu? Kto mu pomáhal a kto proti nemu bojoval? Odpovede na všetky doteraz nezodpovedané otázky budú odhalené v dokumente CIA vs. Bin Ládin. Český dokumentárny film (2021).22.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Nadprirodzené schopnosti Exorcizmus, telekinéza či schopnosť predpovedať budúcnosť. Preskúmajte tie najzvláštnejšie nadprirodzené schopnosti v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).22.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Veterné smršte Cyklóny, tornáda, hurikány, víchrice, veterné búrky a tajfúny... Spôsobujú tragédie obrovských rozsahov, smrť, deštrukciu a hlboký žiaľ. V tejto epizóde sa môžete pokúsiť utiecť do úkrytu, ale pred extrémnou silou vetra sa neskryjete. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).23.00 Zbrane ríše zvierat(Animal Armory) Zuby a pazúry Najbežnejšími zbraňami v ríši zvierat sú zuby a pazúry. Disponuje nimi veľa tvorov, ale len niektoré ich ovládajú so smrtiacim majstrovstvom. Pozrime sa spoločne na zúbok tým najobávanejším zabijakom akými sú lev, tiger či krokodíl. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).00.00 Prežiť v divočine00.55 CIA vs. Bin Ládin02.30 Najväčšie tajomstvá a záhady03.00 Hodiny zúfalstva03.30 História 36006.00 História 360Česko-francúzsky dokumentárny seriál (2020).08.00 Preteky o život(Race of Life) Rodení bojovníci Kto chce v prírode prežiť, musí bojovať o život. Niekedy zvíťazí ten najväčší, inokedy najagresívnejší či najobratnejší. Vlk stavil na tímovú spoluprácu, rýchlosť a inteligenciu, diabol tasmánsky na ostré zuby a divoký temperament a byvol na hrozivé rohy a silné svaly. Český dokumentárny seriál (2015).08.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Antigua a Barbuda, Nový Južný Wales, Britské Panenské ostrovy V dnešnej epizóde sa vypravíme nielen do Karibiku, ale aj do štátu Nový Južný Wales v Austrálii. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).09.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Nadprirodzené schopnosti Exorcizmus, telekinéza či schopnosť predpovedať budúcnosť. Preskúmajte tie najzvláštnejšie nadprirodzené schopnosti v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).09.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Veterné smršte Cyklóny, tornáda, hurikány, víchrice, veterné búrky a tajfúny... Spôsobujú tragédie obrovských rozsahov, smrť, deštrukciu a hlboký žiaľ. V tejto epizóde sa môžete pokúsiť utiecť do úkrytu, ale pred extrémnou silou vetra sa neskryjete. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).10.00 Prežiť v divočine(Survive the Wild) Pravidlá divočiny Svet divokých zvierat je obrovský a plný nástrah. Každý deň musia zvádzať boj o svoje miesto na tejto planéte. Spoznajte najrôznejšie zbrane, stratégie, plány a taktiky, ktoré pomáhajú divokým tvorom prežiť v divočine. Sledujte akými spôsobmi si chránia a rozširujú svoje teritórium divoké zvery ako leopard, medveď hnedý, lev či mravce. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).11.00 Top 10 skvosty architektúryAmericko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).12.00 Preteky o život(Race of Life) Rodení bojovníci Kto chce v prírode prežiť, musí bojovať o život. Niekedy zvíťazí ten najväčší, inokedy najagresívnejší či najobratnejší. Vlk stavil na tímovú spoluprácu, rýchlosť a inteligenciu, diabol tasmánsky na ostré zuby a divoký temperament a byvol na hrozivé rohy a silné svaly. Český dokumentárny seriál (2015).12.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Antigua a Barbuda, Nový Južný Wales, Britské Panenské ostrovy V dnešnej epizóde sa vypravíme nielen do Karibiku, ale aj do štátu Nový Južný Wales v Austrálii. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).13.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Nadprirodzené schopnosti Exorcizmus, telekinéza či schopnosť predpovedať budúcnosť. Preskúmajte tie najzvláštnejšie nadprirodzené schopnosti v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Veterné smršte Cyklóny, tornáda, hurikány, víchrice, veterné búrky a tajfúny... Spôsobujú tragédie obrovských rozsahov, smrť, deštrukciu a hlboký žiaľ. V tejto epizóde sa môžete pokúsiť utiecť do úkrytu, ale pred extrémnou silou vetra sa neskryjete. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).14.00 Šialený svet studenej vojny15.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Televízne veže a vysielače V tejto časti navštívime top 10 televíznych veží a vysielačov. Televízne veže sú veľmi osobitým druhom konštrukcií, ktoré sa v súčasnej podobe objavili až v druhej polovici 20. storočia. Vysielacím zariadením používaným na Marconiho bezdrôtovú telegrafiu bol dovtedy zvyčajne čisto úžitkový funkčný stožiar, postrádajúci estetické kvality. Navštívte spolu s nami najvyššie televízne veže a vysielače sveta. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).16.00 Preteky o život(Race of Life) Rodení bojovníci Kto chce v prírode prežiť, musí bojovať o život. Niekedy zvíťazí ten najväčší, inokedy najagresívnejší či najobratnejší. Vlk stavil na tímovú spoluprácu, rýchlosť a inteligenciu, diabol tasmánsky na ostré zuby a divoký temperament a byvol na hrozivé rohy a silné svaly. Český dokumentárny seriál (2015).16.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Antigua a Barbuda, Nový Južný Wales, Britské Panenské ostrovy V dnešnej epizóde sa vypravíme nielen do Karibiku, ale aj do štátu Nový Južný Wales v Austrálii. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).17.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Nadprirodzené schopnosti Exorcizmus, telekinéza či schopnosť predpovedať budúcnosť. Preskúmajte tie najzvláštnejšie nadprirodzené schopnosti v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).17.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Veterné smršte Cyklóny, tornáda, hurikány, víchrice, veterné búrky a tajfúny... Spôsobujú tragédie obrovských rozsahov, smrť, deštrukciu a hlboký žiaľ. V tejto epizóde sa môžete pokúsiť utiecť do úkrytu, ale pred extrémnou silou vetra sa neskryjete. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).18.00 Prežiť v divočine(Survive the Wild) Pravidlá divočiny Svet divokých zvierat je obrovský a plný nástrah. Každý deň musia zvádzať boj o svoje miesto na tejto planéte. Spoznajte najrôznejšie zbrane, stratégie, plány a taktiky, ktoré pomáhajú divokým tvorom prežiť v divočine. Sledujte akými spôsobmi si chránia a rozširujú svoje teritórium divoké zvery ako leopard, medveď hnedý, lev či mravce. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).19.00 Top 10 skvosty architektúry(Top 10 the Art of Architecture) Štadióny V tejto časti navštívime top 10 štadiónov sveta. Šport a hry boli dôležitou súčasťou európskej kultúry už v starovekom svete. S úpadkom Rímskej ríše sa však šport dostal na okraj záujmu a tento stav trval až do 19. storočia. Moderné športové a atletické štadióny sa rozšírili po druhej svetovej vojne. Dne sú oslavované nielen ako miesta športovej slávy, ale aj ako pozoruhodné architektonické a technické diela. Americko-česko-austrálsky dokumentárny seriál (2016).20.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Svalbard, Kanada V dnešnej epizóde sa vypravíme do chladných oblastí Kanady a súostrovia Svalbard v Nórsku. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).20.30 V karavane po Slovensku(V karavanu po Slovensku) Dalibor Gondík s „domčekom na kolesách“ vyráža objavovať krásy krajiny našich susedov. Šesťdielny cyklus prináša praktický návod, ako tráviť dovolenku v obytnom vozidle, na čo sa pripraviť, čomu sa vyvarovať, čo zariadiť. A predovšetkým objavuje nové miesta a mestá, atrakcie a kempy vhodné pre karavanistov. Český dokumentárny seriál (2022).21.00 Hitlerovo zlato21.50 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Tajuplné odkazy Tajuplné krištáľové lebky či šifry zakódované v maľbách Leonarda da Vinciho. Poodhaľte tajomstvá tajuplných odkazov v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).22.20 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Požiare Oheň - dobrý sluha, no zlý pán. Zúrivé požiare, hladné plamene, ľudia v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Keď sa oheň vymkne spod kontroly, následky sú katastrofálne. Žeravá sila, ktorej stačia sekundy, aby za sebou zanechala prázdnotu. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).22.50 Šialený svet studenej vojny(M.A.D. World) Vzostup supermocností Svet sa navždy zmenil s príchodom novej jadrovej technológie. Dominovali mu dve superveľmoci. Ocitli sa v konflikte, ktorý neznamenal vojnu ani mier. Toto je príbeh studenej vojny, keď stlačenie jedného gombíka mohlo viesť k totálnej globálnej katastrofe. V tejto epizóde uvidíte, že ani koniec II. svetovej vojny nepriniesol svetu mier. Napätie rástlo a prebiehal boj o územia. Nový typ zbraní a nové hranice predznamenali začiatok studenej vojny. Americko-český dokumentárny seriál (2016).23.45 Prísne tajné projekty UFO: Odtajnené(Top Secret UFO Projects: Declassified) Tajomstvá Modrej knihy Po druhej svetovej vojne došlo v USA k rapídnemu nárastu prípadov pozorovania UFO. Verejnosť bola touto témou úplne pohltená. Americká vláda sa preto rozhodla začať konať. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2020).00.35 Hitlerovo zlato01.25 Najväčšie tajomstvá a záhady01.55 Hodiny zúfalstva02.30 História 36006.00 História 36008.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Škótsko, Bajkalské jazero, Andalúzia V dnešnej epizóde navštívime hornaté Škótsko, Bajkalské jazero či slnečnú Andalúziu. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).08.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Arabský Polostrov, Jemen, Omán V dnešnej epizóde sa vypravíme do krajín Arabského polostrova. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).09.00 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Antigua a Barbuda, Nový Južný Wales, Britské Panenské ostrovy V dnešnej epizóde sa vypravíme nielen do Karibiku, ale aj do štátu Nový Južný Wales v Austrálii. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).09.30 Zázraky prírody(Miracles of Nature) Svalbard, Kanada V dnešnej epizóde sa vypravíme do chladných oblastí Kanady a súostrovia Svalbard v Nórsku. Česko-americký dokumentárny seriál (2011).10.00 Smrtiace živlyAmericko-český dokumentárny seriál (2020).11.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mimozemšťania Utajené projekty, blízke stretnutia či kruhy v obilí. To najlepšie zo sveta UFO v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).11.30 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Mýtické príšery a bytosti Lochnesská príšera, upíri či legendárna čupakabra. To najlepšie zo sveta mýtických príšer a bytostí v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).12.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Posvätné miesta a budovy Veľká pyramída v Gíze, ruiny Baalbeku či Katedrála v Chartres. Navštívte najposvätnejšie miesta v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).12.30 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Nadprirodzené schopnosti Exorcizmus, telekinéza či schopnosť predpovedať budúcnosť. Preskúmajte tie najzvláštnejšie nadprirodzené schopnosti v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.00 Najväčšie tajomstvá a záhady(Top 10 Secrets & Mysteries) Tajuplné odkazy Tajuplné krištáľové lebky či šifry zakódované v maľbách Leonarda da Vinciho. Poodhaľte tajomstvá tajuplných odkazov v našom rebríčku. Česko-americko-britský dokumentárny seriál (2016).13.30 Preteky o život(Race of Life) Prispôsob sa a preži Prežitie najschopnejších jedincov je v ríši zvierat každodennou realitou. V prírode nájdeme množstvo príkladov evolučných procesov, ktoré viedli k úžasným adaptáciám. Na príklade krokodíla, netopiera, žraloka, vtákopyska uvidíme, aké jedinečné schopnosti a nástroje si vyvinuli tí najrýchlejší, najšikovnejší a najsilnejší zo zvieracej ríše. Český dokumentárny seriál (2015).14.00 Preteky o život(Race of Life) Veľké mačky Mačkovité šelmy sú azda najtypickejším symbolom predátorov. Ladné, nebezpečné, rýchle a divoké. Aké techniky používa v boji o prežitie kráľ zvierat lev, najrýchlejší bežec na planéte gepard, nepolapiteľný maskovaný zabijak snežný leopard či nádherný samotársky zabijak tiger? Aký je ich vplyv na rovnováhu ekosystému? Český dokumentárny seriál (2015).14.30 Preteky o životČeský dokumentárny seriál (2015).15.00 Preteky o životČeský dokumentárny seriál (2015).15.30 Preteky o životČeský dokumentárny seriál (2015).16.00 Smrtiace živly(Fatal Forecast) Tornáda Patria medzi najmocnejšie sily na Zemi. Víriace vetry s rýchlosťou viac ako 482 km/h a silou zničiť takmer všetko, čo im stojí v ceste, spôsobujú každoročne v priemere 60 úmrtí a miliónové škody na majetku. Od Britských ostrovov cez francúzsky vidiek až po srdce Spojených štátov ničia krajinu a decimujú celé komunity. Vydajte sa priamo do oka búrky s lovcami tornád a navštívte popredných vedcov v Európe a v Spojených štátoch, ktorí bojujú proti týmto smrtiacim silám prírody. Americko-český dokumentárny seriál (2020).17.00 Hitlerovo zlato(Hitler's Gold) Financovanie zla Mníchov, 12. september 1919. Dejiny sa chystá zmeniť desiatnik bez peňazí, túžiaci pomstiť svoju adoptívnu vlasť. O 13 rokov neskôr ho budú oslovovať záchranca nemeckého národa. Jeho meno je Adolf Hitler a toto je začiatok jeho cesty k moci. Cesty, ktorá by sa nezaobišla bez veľkého zdroja financií. Český dokumentárny seriál (2020).18.00 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Vulkány Na zemi je odhadom 4 000 sopiek, z ktorých je ročne aktívnych asi 50. Sopky, ktoré menia raj na peklo na zemi. Soufriere Hills v Karibiku, Eldfell na Islande, či Merapi v Indonézii. Ich žeravá sila prichádza často bez ohlásenia. V tejto epizóde budeme z bezpečnej vzdialenosti pozorovať ich smrtiaci potenciál. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).18.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Zemetrasenia Zem sa v tejto epizóde skutočne hýbe! Zo všetkých prírodných nešťastí nie je žiadne také desivé ako zemetrasenie. Vrátime sa do východnej Ázie, kde cunami v roku 2004 spôsobené masívnym zemetrasením hlboko pod vodou pripravilo o život 150 000 ľudí, či k zemetraseniu na Haiti, ktoré si vyžiadalo 220 000 obetí alebo v Kašmíre v roku 2005, ktoré pochovalo vyše 80 000 ľudí. Je pevná zem pod nohami naozaj pevná? Česko-americký dokumentárny seriál (2015).19.00 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Epidémie Ebola, cholera, SARS, vtáčia chrípka, kiahne... Nie je nič osobnejšie ako hrozba chorôb a epidémií. V poslednom období sa možnosť epidémie či dokonca pandémie, ktorá by mohla vyhubiť ľudstvo, zdá byť reálnejšia než kedykoľvek predtým. Ale skôr, než prepadneme panike, pokojne s chladnou hlavou preskúmajme fakty. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).19.30 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Veterné smršte Cyklóny, tornáda, hurikány, víchrice, veterné búrky a tajfúny... Spôsobujú tragédie obrovských rozsahov, smrť, deštrukciu a hlboký žiaľ. V tejto epizóde sa môžete pokúsiť utiecť do úkrytu, ale pred extrémnou silou vetra sa neskryjete. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).20.00 Hodiny zúfalstva(Desperate Hours) Požiare Oheň - dobrý sluha, no zlý pán. Zúrivé požiare, hladné plamene, ľudia v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Keď sa oheň vymkne spod kontroly, následky sú katastrofálne. Žeravá sila, ktorej stačia sekundy, aby za sebou zanechala prázdnotu. Česko-americký dokumentárny seriál (2015).20.30 Boj zblízka(Close Quarter Battle) Úvod do vojenských špeciálnych jednotiek V dnešnej epizóde vám člen Zelených baretov americkej armády Terry Schappert poskytne základný prehľad o špeciálnych jednotkách USA a o tom, ako používanie techník boja zblízka v Iraku a Afganistane pomohlo udržať vojakov nažive vo veľmi nebezpečných situáciách. Americko-český dokumentárny seriál (2012).21.00 Zmarené teroristické útoky(Terrorism Close Calls) Operácia odtajnenie - Sprisahanie transatlantickej tekutej bomby V tejto epizóde sa teroristická bunka v Londýne napojí na členov Al-Káidy v Pakistane, aby naplánovali útok konkurujúci útoku na Dvojičky. Následkom je spustenie jednej z najväčších protiteroristických sledovacích operácií v dejinách CIA a jej náprotivku vo Veľkej Británii. Americko-český dokumentárny seriál (2017).21.55 Umenie špionáže(Spycraft) Informácie z tajných zdrojov V tejto epizóde sa dozviete, že jedným z najdôležitejších cieľov špionáže je získať citlivé informácie o cudzom subjekte tajným zberom dát. Aby špióni uspeli, musia používať najmodernejšiu technológiu vrátane výkonných dronov, kybernetických útokov, skrytých kamier, laserov a najnovšieho biometrického skenovania. Česko-americký dokumentárny seriál (2018).22.40 Prežiť v divočine(Survive the Wild) Pravidlá divočiny Svet divokých zvierat je obrovský a plný nástrah. Každý deň musia zvádzať boj o svoje miesto na tejto planéte. Spoznajte najrôznejšie zbrane, stratégie, plány a taktiky, ktoré pomáhajú divokým tvorom prežiť v divočine. Sledujte akými spôsobmi si chránia a rozširujú svoje teritórium divoké zvery ako leopard, medveď hnedý, lev či mravce. Česko-americký dokumentárny seriál (2016).23.35 Katastrofy v priamom prenose(Destruction Decoded) Mega záplavy Nášmu svetu dominuje voda, tá je zdrojom života, no život vie aj vziať. Veď dejiny ľudstva sú plné príbehov o obrovských vlnách a povodniach... V dnešnej epizóde Katastrof v priamom prenose sa pozrieme na tie najväčšie zdokumentované povodne od tej, ktorá zasiahla hlavné mesto Gruzínska Tbilisi až po záplavovú vlnu v Indickom oceáne z roku 2004, ktorá si vyžiadala viac ako 200 000 obetí. Česko-americký dokumentárny seriál (2022).00.30 Boj zblízka01.00 Zmarené teroristické útoky01.55 Umenie špionáže02.45 História 36006.00 História 36008.00 Preteky o životredakce