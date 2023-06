TV Lux HD přešla na Astře do DVB-S2

DNES!

technické parametry:

Slovenská katolická televize TV Lux HD dokončila své stěhování do DVB-S2 multiplexu na satelitu Astra 3B . Nyní je možné program naladit už jen z nových vysílacích parametrů.Stanicedoposud využívala kapacitu v DVB-S multiplexu, který přímo provozoval satelitní operátor SES (Astra) , na kmitočtu 12,168 GHz. V tomto multiplexu jsou nadále šířeny české hudební televizní stanice Óčko TV a Óčko Star a dále volně vysílané programy z Lucemburska.TV Lux HD se po přechodnou dobu vysílal na satelitu Astra 3B ze tří různých frekvencí. Před časem (v polovině května) stanice opustila testovací kapacitu na kmitočtu 12,012 GHz, kde vysílala u lucemburského operátora M7 Group , člena CANAL+, po dobu měsíce a půl. Od konce dubna se tentýž program vysílá i na aktuálním kmitočtu 12,343 GHz, který rovněž provozuje M7 Group. S přechodem do DVB-S2 multiplexu se vedle technických parametrů nezměnil způsob distribuce programu - nadále je poskytován volně ( FTA ) a je tedy dostupný prostřednictvím širokého paprsku (wide beam) v celé Evropě a části severní Afriky a Středního východu a to bez jakékoliv přístupové karty a předplatného divákům FTA programů a zákazníkům česko-slovenské platformy Skylink satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,343 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 8014video PID: 2410 (MPEG-4/HD)audio PID: 2420 (MPEG, slovensky)CA systém: žádný (FTA)redakce