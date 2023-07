Sportovní kanály DAZN míří do TivúSat

DNES!

▲ Obr č. 1 - V TivúSat budou kanály DAZN s přenosy ze Serie A (foto: Facebook/TivúSat)



Co nabídnou kanály DAZN v TivúSat

Přístup k programům DAZN v TivúSat

Živé vysílání zůstává jádrem rozvoje podnikání DAZN. Díky novému partnerství se společností tivusat, které dnes s radostí oznamujeme, rozšiřujeme způsoby přístupu k naší službě, aby byl prémiový obsah, který vysíláme, stále dostupnější. Náš produkt je nyní dostupný živě, v pozemním digitálním vysílání a ještě více na satelitu. Vzhledem k tomu, že neustále inovujeme naší aplikaci, abychom zákazníkům nabídli poutavější a interaktivnější digitální zážitky, posílení naší přítomnosti na satelitní platformě nám umožní oslovit fanoušky v oblastech s horším přísupem k internetu

Italská satelitní platforma TivúSat již nebude zcela bezplatná. Vedle stávající bezplatné programové nabídky začne nabízet prémiový obsah - sportovní kanály DAZN, které budou zpoplatněné.DTH služba TivúSat byla od svého založení v roce 2008 společnostmi RAI a Mediaset (každá ve společnosti tivú vlastní 48% akcií) a Telecom Italia a asociací místních vysílatelů (vlastní zbývající 4 procenta) od počátku bezplatná. Nabízela časově neomezený přístup k hlavním národním programům a jejich tématickým stanicím a také k volně šířeným satelitním programům.TivúSat se postupně stal vyhledávanou alternativou k příjmu televizních programů přes pozemní vysílače. Svědčí o tom stávající nabídka, která zahrnuje přes 70 kanálů ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a sedm stanic v Ultra HD ve formátu 4K. Vedle toho nabízí i regionální SD verze Rai TGR.Před časem se provozovatelé platformy TivúSat svých zákazníků ptali, zda by měli zájem o další atraktivní obsah, který by byl ze zřejmých důvodů zpoplatněn. Provozovatel TivúSat zdůraznil, že stávající nabídka zůstane do budoucna bezplatná. Případné zpoplatnění by se týkalo nových programů a služeb.Odezva zákazníků TivúSat byla patrně velká a domácnosti se mohou těšit na atraktivní sportovní obsah. Stanice se objeví za měsíc (19.8.2023) na EPG pozicích 214 a 215 jako kanály Zona DAZN. První z programů DAZN bude vysílat 24 hodiny denně, zatímco druhý ve formě pop up channel bude sloužit jen v době souběžně hraných zápasů.Kanály Zona DAZN lákají diváky TivúSat především na domácí (italskou) nejvyšší fotbalovou soutěž Serie A, ze které satelitním divákům zprostředkuje 7 z deseti hraných zápasů, na které má exkluzivní práva. Zbylé tři utkání budou dostupné jen na streamovací platformě DAZN. Exkluzivitu na tyto zápasy pro satelitní šíření má konkurenční pay-tv služba Sky Italia.Vedle Serie A bude kanál Zona DAZN nabízet satelitním divákům TivúSat to nejlepší z DAZN, LaLiga EA Sports a publicistické pořady.Přístup k programům Zona DAZN bude možný prostřednictvím aktivního předplatného streamovací platformy DAZN (tarify STANDARD nebo PLUS) a uhrazením extra poplatku za satelitní kanály. Cena není zatím známá. Odhaduje se, že se bude doplatek pohybovat kolem pěti eur měsíčně.Kanály Zona DAZN budou dostupné - s ohledem na požadované zabezpečení - jen na zelených a černých kartách TivúSat s kódováním Merlin. Na starších typech karet TivúSat nebude možné prémiové sportovní kanály sledovat.Prémiový sport mohou diváci TivúSat sledovat po celou sezónu 2023/24, na kterou DAZN vlastní vysílací práva k Serii A. Následující sezóny jsou předmětem nové akce práv, která nyní probíhá. Nový majitel práv se bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat s poskytováním obsahu přes platformu TivúSat.Spuštění kanálů DAZN přes TivúSat rozšiřuje možnosti sledování nejvyšší italské fotbalové soutěže. Zápasy tak budou dostupné i pro domácnosti s pomalým internetovým připojením. Kombinace streamovací služby a satelitu přináší výhody (i nevýhody) obou technologií. Zatímco u streamovaného vysílání je milionům divákům vysílán milion individuálních streamů, u satelitu je jeden signál dodáván všem divákům. Streamovaná televize umožňuje sledování obsahu na vyžádání a na cestách, satelitní tv tyto možnosti nenabízí. Cestovat se satelitním kompletem je možné.Stefano Azzi, generální ředitel DAZN Italia, k nové dohodě říká: "."podle DDay.it , TivúSatredakce