freeSAT: Přelaďte si Fishing and Hunting

▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)



nové technické parametry:

Z důvodu změn na straně dodavatele modulace dochází pro zákazníky satelitní platformy freeSAT v České republice a na Slovensku k přesunu programu Fishing and Hunting na nové vysílací parametry.Prozovatelem platformy freeSAT je lucemburská mediální skupina M7 Group , člen CANAL+.Programse přesouvá na kmitočtu 11,900 GHz s horizontální polarizací. Stěhování stanice na nové vysílací parametry se bezprostředně dotkne všech zákazníků freeSATu s vlastními přijímači, kteří budou muset si stanici znovu naladit a to zadáním níže uvedených parametrů. Ostatních uživatelů s přijímači od operátora a televizory či set top boxy s funkcí FastScan probhne přeladění automaticky a to stažením nové kanálové mapy.Souběžné šíření programu Fishing&Hunting na starých a nových parametrech bude probíhat do 25.8.2023.satelit: Thor 5 (0,8°W)frekvence: 11,900 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID 1430video PID: 1431 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 1435 (česky, MPEG), 1432 (rumunsky, MPEG), 1433 (maďarsky, MPEG), 1434 (bulharsky, MPEG)CA systémy: Nagra MA ( CAID 1802, 1880, 1815, 181D, 1882, 1886), Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02)redakce