Velké přeladění freeSATu. Konec některých stanic

Přeladění programů freeSATu hlavních stanic



▲ Obr č. 1 - Novinky platformy freeSAT. Ilustrační foto (foto: M7 Group

Konec stanic na freeSATu

Nové parametry pro programy na freeSATu (Česká republika)

Programy Satelit Kmitočet (MHz) Polarizace Symb. rychlost FEC Norma/ modulace ČT1 HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT2 HD Thor 6 (0,8°W) 11977 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Prima HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT24 HD Thor 6 (0,8°W) 12245 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Action HD Thor 6 (0,8°W) 12169 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Fun HD Thor 6 (0,8°W) 12169 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Gold HD Thor 6 (0,8°W) 12169 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Prima Max HD Intelsat 10-02 (0,8°W) 12563 Horizontal 28800 3/5 DVB-S2/QPSK Prima Zoom HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Jednotka HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Dvojka HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK JOJ Family Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK RTVS 24 Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT Sport HD Thor 6 (0,8°W) 12456 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Sport 1 HD Thor 6 (0,8°W) 12456 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Sport 2 HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK JOJ Cinema HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Óčko Intelsat 10-02 (0,8°W) 12607 Vertical 28800 3/5 DVB-S2/QPSK Senzi Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Šláger Originál Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK TV Lux Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK FilmBox Stars Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Prima Krimi Thor 6 (0,8°W) 11843 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK

▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů pro freeSAT Česká republika



Nové parametry pro programy na freeSATu (Slovenská republika)

Programy Satelit Kmitočet (MHz) Polarizace Symb. rychlost FEC Norma/ modulace Jednotka HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Dvojka HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Markíza HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Doma HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Dajto HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK JOJ HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Plus HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Wau HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK RTVS 24 Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT1 HD Thor 6 (0,8°W) 12054 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT2 HD Thor 6 (0,8°W) 11977 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK ČT24 HD Thor 6 (0,8°W) 12245 Horizontal 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova International Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Prima Plus Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Sport 1 HD Thor 6 (0,8°W) 12456 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Nova Sport 2 HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK JOJ Cinema HD Thor 6 (0,8°W) 12380 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Óčko Intelsat 10-02 (0,8°W) 12607 Vertical 28800 3/5 DVB-S2/QPSK Senzi Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK Šláger Originál Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK TV Lux Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK FilmBox Stars Thor 6 (0,8°W) 11804 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK JOJ Šport HD Thor 6 (0,8°W) 12034 Vertical 30000 3/4 DVB-S2/8PSK

▲ Tabulka č. 2 - Nové parametry programů pro freeSAT Slovensko



Některé televizní programy na satelitní platformě freeSAT mění své vysílací parametry. Diváci této DTH služby s vlastními set top boxy bez funkce FastScan si budou muset naladit stanice z nových frekvencí.Většiny zákazníků freeSATu by se přelaďování přímo týkat nemělo - přijímače operátora s funkcí FastScan si automaticky stahují nejnovější programovou mapu vysílatele.Z nových parametrů budou vysílat takřka všechny hlavní české a slovenské veřejnoprávní a komerční stanice plus několik dalších programů.Druhou zásadní novinkou jsou systémy podmíněného přístupu. K programům z nových frekvencí je zapojen systém Irdeto ( CAID 0653) a Conax (CAID 0B02). Klienti s kartami v historických (zastaralých) modulech CryptoWorks již nebudou moci tyto stanice sledovat - systém 0D97 u nových frekvencí nebyl zapojen.Aktuální přeladění programů na freeSATu je natolik významné, že postihne všechny abonenty a to jak s balíčkem Light, tak i Medium HD a Plus HD.Souběžná distribuce programů na starých a nových parametrech bude probíhat do 5.6.2023. Po tomto datu stanice na starých kmitočtech skončí a uvolněná kapacita bude využita pro jiné účely.Vedle přeladění stanic dojde i k další změně. Z nabídky freeSATu CZ/SK budou vyřazeny dokumentární kanál Viasat Explore a francouzkojazyčný program TV5 Monde. Stanice opustí nabídku operátora k 23.5.2023.redakce