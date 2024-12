TV Prima může vysílat přes satelit i bez satelitní licence

DNES!

Společnost FTV Prima, která provozuje televizní skupinu Prima, nedávno pozastavila platnost svých satelitních licencí. Od Nového roku 2025 nebudou satelitní licence Primy platit. Co to pro satelitní diváky znamená?Na posledním letošním 19. zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se řešil požadavek společnosti FTV Prima. Ta požádala Radu o přerušení platnosti satelitních licencí - jmenovitě pro programy. RRTV broadcasteru vyhověla v plném rozsahu. K pozastavení platnosti satelitních licencí na základě požadavku vysílatele dojde k 1.1.2025 na dobu 90 dnů. O této skutečnosti regulátora Prima informovala již 11. prosince 2024. Co to pro satelitní diváky znamená?Stručně řečeno: neznamená to prakticky nic. FTV Prima má pro všechny vyjmenované stanice licence i pro další způsoby distribuce. Na satelitu mohou zůstat jako převzaté vysílání. Za povšimnutí je, že hlavní kanál provozovatele - tedy- a ani nejmladší stanicenemají vůbec satelitní licenci a bez problémů se na satelitu vysílají. Podobně to platí i pro mnoho jiných stanic.To, že FTV Prima požádala o přerušení platnosti satelitních licencí vybraných stanic Primy jen napověděla, že s provozovatelem česko-slovenských satelitních platforem Skylink a freeSAT, společností M7 Group , členem CANAL+, vyjednává ohledně nových komerčních podmínek platných od 1.1.2025.FTV Prima od provozovatelů placených televizních platforem vybírá tzv. distribuční poplatky - tedy částky za každého zákazníka operátora. A tento poplatek by ráda FTV Prima od Nového roku ráda navýšila. Důvodů k tomu má jistě více - před startem jsou dva nové programy Prima CASE a Prima PORT, růst nákladů vlivem relativně vysoké inflace a rovněž úspěšné tituly na TV obrazovce (seriály a filmy), které dokazují, že o programy Primy mají diváci stále větší zájem. Proč si tedy neříct o vyšší částky?Růst distribučních poplatků se pochopitelně nelíbí provozovateli televizní platformy, který by pak byl nucen vyšší částky promítnout do cen svých balíčků.Ačkoliv se může jednat na první pohled o klasický boj dvou světů - dodavatele (FTV Prima) a odběratele služeb (CANAL+), je v tomto směru vidět i jiný aspekt - pokud budou poplatky dramaticky růst, může televizní operátor pak přijít o některé své zákazníky z důvodu vyšších cen balíčků a provozovatel televizních stanic (v tomto případě Prima) nakonec o příjmy z distribučních poplatků, které pak budou reálně nižší.Vyšší distribuční poplatky jistě bude chtít FTV Prima vybírat i od dalších televizních operátorů. Nový ceník poplatků se jich bude týkat po vypršení platnosti stávajících smluv.Prima vybírá distribuční poplatky od televizních operátorů za dodávku svých programů.redakce