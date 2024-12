FTV Prima požádala o přerušení platnosti satelitních licencí

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)



Bohužel k této situaci se Vám nemohu jakkoliv vyjádřit. Probíhají jednání mezi CANAL+ a FTV Prima

Společnost FTV Prima požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o souhlas s přerušením satelitního vysílání vybraných programů.RRTV na posledním letošním 19. zasedání konaného 17. prosince 2024 vyhověl požadavku společnosti FTV Prima, která ho požádala o souhlas s přerušením satelitního vysílání programůa to od 1.1.2025 po dobu 90 dní.Regulátor plně vyhověl požadavku broadcastera v rozsahu podání žádosti doručené dne 11. prosince 2024.Satelitní licence využívá FTV Prima k šíření svých programů na satelitu Astra na pozici 23,5°E k zákazníkům satelitní platformy Skylink . Co to znamená pro satelitní diváky? Budou od Nového roku bez programů Primy?," uvedl na dotaz Petr Mareš ze společnosti CANAL+, která na českém a slovenském trhu provozuje satelitní platformu Skylink a internetové platformy Skylink Live TV (OTT) a CANAL+ (SVOD).Údajným důvodem sporu mezi provozovatelem stanic a poskytovatelem televizní služby jsou distribuční poplatky, které chce FTV Prima zvýšit. Jednak mají zohlednit inflaci a rovněž i skutečnost, že provozovatel chce divákům nabízet další dvě nové stanice - Prima PORT a Prima CASE, jež by měly odstartovat během příštího roku.Nové stanice umožní na jedné straně zacílit na další publikum, dále poskytnou další prostor pro umístění reklamy, která je na ostatních stanic již zcela vyprodána a také nové programy nabízejí příležitost provozovateli (FTV Prima) zvýšit distribuční poplatky za své prémiové služby - HD kvalitu programů.Distribuční poplatky jsou velmi často sporem mezi vysílací společností a provozovateli platforem a to nejenom u nás ale i na dalších trzích. Broadcasteři pochopitelně chtějí vybírat vyšší poplatky, které chtějí následně investovat do stále rostoucích nákladů do výroby nových pořadů, a poskytovatelé televizních služeb naopak nechtějí platit vysoké částky za programy, které se pak nutně projevují v cenách balíčků služeb.Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televizea časově posunuté verze +1 () také ženský kanál, mužský, filmový Prima MAX, dokumentární, program věnovaný krimi tématu, zpravodajský, retro programa stanici zaměřenou na reality show. Další dvě stanicenabízí divákům na Slovensku. Od listopadu bude tamní nabídka bohatší o program. Ve hře je spuštění dalších verzí programů pro slovenské diváky - Prima KRIMI SK a Prima MAX SK. Zda a případně kdy začnou vysílat je ale ještě předčasné. Nedávno licencovaný programby měl začít vysílat až v příštím roce. Tento program bude poskytován v Česku.redakce