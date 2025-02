Tenisová WTA pro všechny zákazníky Skylinku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Úvodní obrazovka Skylink Live TV (foto: parabola.cz/Skylink Live TV)



Přenosy z tenisových turnajů WTA mohou sledovat všichni zákazníci česko-slovenské satelitní platformy Skylink a internetové služby Skylink Live TV a to bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.Sportovní programybyly dnes zařazeny do všech balíčků OTT služby Skylink Live TV. Jsou tedy dostupné od nejnižšího tarifu TV+ za cenu od 99 Kč měsíčně v Česku, respektive za cenu od 3,99 eur měsíčně na Slovensku.Uvedené ceny platí v případě objednání OTT služby Skylink Live TV a nejnižšího programového balíčku. Jsou to nejnižší možné částky předplatného, jak se k prémiovému obsahu z tenisového WTA dostat.Připomeňme, že OTT služba Skylink Live TV je dostupná bez dodatečných poplatků i pro všechny satelitní diváky Skylinku. Stačí si příslušnou aplikaci nainstalovat a aktivovat.Zákazníci, kteří využívají pouze satelitní televizi Skylink (tedy ne Skylink Live TV) mají programy CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3 jen v rámci běžných tarifů. Přestože se tato akční nabídka přímo netýká satelitní distribuce, všichni zákaznici satelitní platformy mohou zároveň a zdarma využívat Skylink Live TV v rámci své satelitní karty. Tedy i tito zákaznici mají možnost sledovat nejen české hráčky v rámci nadcházející WTA sezóny.Stanice CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3, které se zaměřují na ženský tenis z WTA, budou dostupné ve Skylink Live TV pro všechny po celou nadcházející sezónu.CANAL+ Group získala exkluzivní vysílací práva na tenisové turnaje WTA na podzim 2023. Práva pokrývají roky 2024 až 2028. Tedy po dobu minimálně pěti sezón nabídne CANAL+ živé přenosy z turnajů WTA 1000 a WTA 500, vybraných turnajů WTA 250 a navíc také WTA Finals nebo-li populárního Turnaje mistryň.Získáním práv na WTA společnost CANAL+ posílila svoji pozici jako poskytovatele sportovního prémiového obsahu. CANAL+ svoji přítomnost na českém a slovenském trhu se sportovními právy posílila získáním lukrativních práv na ostrovní fotbalovou Premier League, kterou nabízí komplet na programech CANAL+ Sport.redakce