Startuje Sky Comedy, brzy přijdou dalších dva kanály

27.01.2020 19:56

DNES!

Skupina Sky oznámila spuštění dvou nových kanálů - Sky Documentaries a Sky Nature. Budou to další novinky v nabídce britské platformy po programech Sky Crime, který odstartoval v říjnu 2019 a Sky Comedy, který začíná vysílat 27. ledna 2020 na místě Universal TV.

Výzkum ukazuje, že dokumentární filmy si získávají diváky Sky UK a nyní jsou po seriálech druhým nejoblíbenějším žánrem. Dva nové programy nabídnou stovky hodin dokumentárního obsahu a nabídnou kombinaci prvotřídního a originálního obsahu, včetně rozsáhlých knihoven VOD.

▲ Startuje Sky Comedy, brzy přijdou dalších dva kanály

Sky Documentary a Sky Nature odstartují na podzim a budou dostupné klientům bez dalších poplatků prostřednictvím lineárního vysílání a VOD. Budou také zařazeny do NOW TV v rámci opce NOW TV Entertainment Pass.

Sky Documentaries se stane domovem pro prvotřídní dokumenty od oceňovaných tvůrců, včetně produkce HBO a Showtime a nového původního obsahu Sky. Nabídne jak celovečerní filmy, tak i dokumentární seriály. Prozkoumá širokou škálu témat - od sportu až po biografii slavných lidí.

Sky Nature bude přinášet dechberoucí přírodopisné programy věnované historii přírody věnované krásám a zázrakům přírody. Na stanici se objeví průlomová originální série Sky, včetně série Davidem Attenboroughem a obsah od Love Nature.

Portfolio zábavních kanálů Sky ve Velké Británii a Irsku bude již brzy obsahovat osm značek: Sky One, Sky Atlantic, Sky Witness, Sky Arts, Sky Crime, Sky Comedy, Sky Documentary a Sky Nature a také služby Sky Cinema a Sky Kids.

zdroj: satkurier.pl + Sky