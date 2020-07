Změny v rodině MTV a VH1. Startují MTV 80s a MTV 90s

20.07.2020 16:07

DNES!

Dnes 20. července 2020 ukončily na britském trhu vysílání tři hudební televize - club MTV, MTV OMG a MTV Rocks. Ve stejný den skončily časově posunuté verze MTV a MTV Music. Ze změn v portfoliu ViacomCBS to ale není všechno.

Říjnové změny se patrně dotknou i českého a slovenského trhu a konkrétně programů VH1 Classic a MTV Rocks.

Club MTV, MTV OMG a MTV Rocks ukončily vysílání na britském trhu 20.7.2020 v 6:00 hodin ráno. Poslední skladbou vysílanou na club MTV (v rámci programu Club MTV: The Last Dance) byla "High On Live" Martina Garrixa ft. Bonna.

Kanál MTV OMG se rozloučil s diváky písničkou ABBA "Thank You for the Music" v rámci bloku "OMG! It's Goodbye!". Zatímco konec stanice MTV Rocks symbolicky ukončila skupina Oasis s videoklipem "Don't Look Back in Anger" v rámci bloku "MTV Rocks: Thnks fr th Mmrs!".

▲ club MTV, MTV OMG, VH1 Classic a MTV Rocks

Programy Club MTV, MTV OMG a MTV Rocks byly dostupné mj. na satelitní platformě Sky UK a v nabídce kabelové sítě Virgin Media. V důsledku jejich vypnutí a ukončení stanic MTV +1 a MTV Music +1 je na transpondéru číslo 100 na družici Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,626 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK nyní větší volná kapacita.

Stanice Club MTV nahradila 23. května 2018 původní britskou verzi stanici MTV Dance. MTV OMG začal vysílat 1. března 2018 na pozici MTV Love, kterou dříve využívala britská Viva, která byla 31. ledna 2018 uzavřena. MTV Rocks byl ze trojice vypnutých stanic nejstarším programem, který byl spuštěn 10. října 1998. Zpočátku byl známý pod názvy M2, MTV2 a MTV Two.

V současné době portfolio MTV ve Velké Británii tvoří následující programy: MTV, MTV Music, MTV Live, MTV Base, MTV Hits a MTV Classic. Relativně nedávno 7. ledna 2020 na britském trhu skončila i VH1 UK.

Podle informací portálu satkurier.pl dojde 5. října 2020 (nejen) na polském trhu ke změně názvu stanice VH1 Classic na MTV 80s a MTV Rocks na MTV 90s. Evropské verze VH1 Classic a MTV Rocks tak přestanou existovat.

Co je zajímavé, že po dobu jednoho měsíce, od 28. února do 31. března 2020 MTV Classic ve Velké Británii se dočasně jmenoval MTV 80s. Zdá se, že provozovatel považoval tento experiment za úspěšný a rozhodl se rebrandovat evropskou verzi stanice (ve Velké Británii MTV Classic zůstane zachován ve stávající podobě).

VH1 Classic a MTV Rocks jsou dostupné na českém a slovenském trhu. Oba programy má ve své nabídce freeSAT, Telly, Nová Digi TV SK, Magio Sat i T-Mobile SAT TV.

zdroj: satkurier.pl