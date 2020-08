MTV 80s a MTV 90s žádají o české satelitní licence

31.08.2020 12:14

Nové hudební kanály MTV 80s a MTV 90s pod značkou MTV se chystají na svůj start. Společnost ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. již požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení příslušných licencí k satelitnímu vysílání.

RRTV se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.

MTV 80s a MTV 90s jsou nové hudební projekty společnosti ViacomCBS. S prvním z nich - MTV 80s - se již mohou diváci setkávat ve formě programového bloku na stanici VH1 Classic.

▲ MTV 80s ve formě programového bloku na VH1 Classic

Kanály MTV 80s a MTV 90s, jak již názvy napovídají, se zaměří videoklipy z příslušné dekády 20. století. Obdobně zaměřené projekty fungují ve Velké Británii, kde vysílají stanice skupiny NOW - NOW 80s, NOW 90s a před několika měsíci spuštěný kanál NOW 70s. Kanály NOW se vysílají FTA ze satelitu Astra 2G (28,2°E) do celé Evropy a příjem je proto možný s parabolami malých rozměrů i u nás.