Lednové programové novinky UPC Direct a Focus Sat

05.01.2021 10:05

DNES!

Společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg) představila 4. ledna 2021 programové novinky a změny nejenom pro zákazníky freeSATu v České republice a na Slovensku. Ve stejný den začala poskytovat nové stanice také zákazníkům maďarské platformy UPC Direct a rumunské DTH služby Focus Sat.

Podrobně jsme popsali novinky v maďarském UPC Direct zde. Nyní přiblížíme i novinky rumunské platformy Focus Sat.

Do balíčku Familia (Rodina) byly zařazeny sportovní stanice Look Sport 2 a Look Sport 3, dokumentární BBC Earth v SD i HD, Love Nature a Crime & Investigation a také hudební stanice Stingray C-Music.

Do vyššího balíčku Mozaic Plus zařadil Focus Sat sportovní stanice Look Sport 2 HD a Look Sport 3 HD, dokumentární Love Nature HD a Travelxp HD, dramatický kanál Timeless Dizi Channel a hudební programy Stingray iConcerts a Stingray Classica.

technické parametry - BBC Earth:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,996 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - BBC Earth HD:

• Thor 5 (0,8°W), freq. 12,015 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Crime&Investigation:

• Thor 5 (0,8°W), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - Look Sport 2, Look Sport 3, Love Nature, Timeless Dizi Channel:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,938 GHz, pol. H, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - Look Sport 2 HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,804 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Look Sport 3 HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Stingray C-Music:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,919 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - Stingray Classica, Stingray iConcerts:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,264 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

technické parametry - Travelxp HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,843 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK