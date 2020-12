UPC Direct: 16 nových kanálů, 5 v HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Novinky UPC Direct (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Stingray Classica míří na UPC Direct (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 3 - Termíny startů jednotlivých novinek UPC Direct (foto: M7 Group)



Velké rozšíření programové nabídky přichystala společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg) pro diváky satelitní placené televize UPC Direct v Maďarsku. V nadcházejících dnech se dočkají 16 nových programů, z toho pěti v HD rozlišení.Důležitou změnou v nabídce UPC Direct v Maďarsku, Focus Sat v Rumunsku ale i freeSATu v České republice a na Slovensku je vyřazení všech programů americké společnosti Discovery. K 31. prosinci 2020 končí platnost smlouvy na distribuci programů. S ohledem na to, že provozovatel televizní služby nedosáhl dohody s Discovery na přijatelných komerčních podmínkách, které by umožnily vysílat programy v dalším období, opustí uvedené programy balíčky všech uvedených platforem.Ve stejný den - 31.12.2020 - končí také programy. Tyto programy společnost Discovery přestane provozovat. Skončí tak nejenom na zmíněných DTH službách ale i v nabídkách všech televizních operátorů v regionu MENA.UPC Direct chystá výrazné rozšíření programové nabídky. Sportovní fanoušky potěší zařazením maďarských programů. Jde o největší překvapení - doposud byly tyto programy poskytovány exkluzivně jen v síti DIGI Maďarsko. Díky DIGI Sport 1 HD budou diváci moci sledovat atraktivní sportovní přenosy jako je Serie A, Premier League, Ligue 1, Evropská liga UEFA, ICE Austrian Hockey League, slovenská hokejová Tipsport Extraliga, ženský tenis WTA, lifestylové magazíny, sportovní zpravodajství a řadu dalších pořadů.DIGI Sport 1 HD nebude jedinou sportovní novinkou. Abonenti UPC Direct získají také nejnovější sportovní kanál. Programové schéma nabízí přenosy z fotbalu, amerických sportů, bojových umění a technických sportů a to jak NFL, MotoGP, skotského fotbalu, NHL, MMA nebo šipek.Dokumentární kanál BBC Earth bud exkluzivně na maďarském trhu nabízet UPC Direct. Divákům přinese řadu pořadů o divech vesmíru. Mezi největší premiérypatří zcela nová vědecká série A Perfect Plant, která se na obrazovkách stanice objeví 4. února.Kouzlo přírody si mohou diváci vychutnat na stanicích. Mezi lednové premiéry patří Země velkých koček a Království přílivu.Domácí (maďarské) pořady mohou abonenti sledovat na stanici. Vysílání je navrženo tak, aby vyhovovalo místním potřebám diváků. Zcela nový program kanálu,, je prvním a jediným časopisem v Maďarsku, který se zabývá vesmírným výzkumem, nejdynamičtějším sektorem v dnešní době.Vzdělávací kategorii platformy doplní kanáls cestopisnými dokumenty.Veselý a zábavný obsah přinese staniceUPC Direct potěší také hudební fanoušky. Začátkem ledna bude nabídka rozšířena o tři kanály společnosti Stingray - dvě stanice klasické hudby -, představující největší klasickou hudbu, opery a balety, a, vysílající dynamická a ohromující hudební videa. Živé popové, rockové a hip-hopové koncerty nabídne staniceZájemcům o programy s politickou tématikou nabídne UPC Direct staniciNárodní programy přináší na obrazovky UPC Direct očekávaný televizní kanál. V televizi Dikh budete moci kromě pořadů o životě Romů a hudební zábavě sledovat denní seriál Brothers.Vedle programových novinek dojde na maďarském UPC Direct k dalším plánovaným změnám.Nejnovějším členem rodiny Nickelodeon je stanice. Program se stane součástí UPC Direct. Cílovou skupinou budou mladí diváci ve věku od 12 do 16 let a na trhu nahradí končící kanál. Nový program doplní stávající stanice Nickelodeon, Nick Jr. a NickToons.V UPC Direct skončí také stanicez důvodu nízkého zájmu diváků o tento program.Programové novinky Travel XP, BBC Earth Love Nature Digi Sport 1, Arena4 HD, Ozone TV, Stingray Classica, Stingray CMusic TV, Stingray iConcerts, TeenNick, Pesti TV, ATV Spirit a DIKH TV budou k dispozici divákům mobilní a internetové televize UPC Direct Now.redakce