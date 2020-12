Paramount Network přinese i filmy

DNES!

Na český televizní trh vstoupí v lednu příštího roku nový kanál pod značkou. Nahradí stávající stanici Prima Comedy Central, kterou provozuje společnost ViacomCBS. FTV Prima tomuto programu propůjčuje svůj brand.To se ale brzy změní. Společnost ViacomCBS v úterý 12.1.2021 rebranduje zábavní a komediální kanálna. Jedná se o globální značku zaměřenou na obecnou zábavu. Divákům přinese to nejlepší ze stávajícího programu Prima Comedy Central jako jsou oblíbené zábavní seriály a sitcomy jako Červený trpaslík, Jak jsme poznal vaši matku, Taková moderní rodinka či Goldbergovi, animované příběhy Tučňáci z Madagaskaru, Spongebob v kalhotách, vlastní produkci Comedy Club, včetně premiérové řady.Tento obsah doplní celovečerní filmy. Jen během ledna divákům přinese velkou porci filmů. O jaké tituly půjde?Americká krása (American Beauty)Diktátor (The Dictator)Eurotrip (Eurotrip)I.Q. (I.Q.)Jádro (The Core)Let (Flight)Lítám v tom (Up In The Air)Loupež po italsku (The Italian Job)Mexičan (The Mexican)Mládí v trapu (Old School)Noční let (Red Eye)Mrtvý na univerzitě (Dead Man On Campus)Obvyklí podezřelí (The Usual Suspects)Policajt v Beverly Hills (Beverly Hills Cop)Policajt v Beverly Hills II (Beverly Hills Cop II)Policajt v Beverly Hills III (Beverly Hills Cop III)Svatý (The Saint)Terminál (The Terminal)Top Secret! (Top Secret!)Záměna (Trading Places)Prvním filmem na Paramount Network CZ bude snímek Svatý, který odvysílá 12. ledna ve 20:00 hodin.06.00 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (120)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)Z dračího bojovníka, obtloustlého a líného pandy Poa, se pod vedením jeho učitele Shifua stal mazák, který je připraven bojovat po boku svých přátel proti zlu.06.30 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (121)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)Z dračího bojovníka, obtloustlého a líného pandy Poa, se pod vedením jeho učitele Shifua stal mazák, který je připraven bojovat po boku svých přátel proti zlu.07.00 Tučňáci z Madagaskaru (124)(The Penguins of Madagascar)Seriál o bandě militantních tučňáků, které znáte z filmu Madagaskar.07.30 Tučňáci z Madagaskaru (125)(The Penguins of Madagascar)Seriál o bandě militantních tučňáků, které znáte z filmu Madagaskar.08.00 Spongebob v kalhotách 7 (142)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. 08.30 Spongebob v kalhotách 7 (143)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.09.00 Spongebob v kalhotách 7 (144)(SpongeBob SquarePants)09.30 Spongebob v kalhotách 7 (145)(SpongeBob SquarePants) 10.00 Spongebob v kalhotách 7 (146)(SpongeBob SquarePants)10.30 Spongebob v kalhotách 7 (147)(SpongeBob SquarePants)11.00 Spongebob v kalhotách 7 (148)(SpongeBob SquarePants) 11.30 Spongebob v kalhotách 7 (149)(SpongeBob SquarePants)12.00 Goldbergovi (118)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.12.30 Goldbergovi (119)(The Goldbergs)13.00 Goldbergovi (120)(The Goldbergs) 13.30 Goldbergovi (121)(The Goldbergs)14.00 Jak jsem poznal vaši matku 5 (521)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.14.30 Jak jsem poznal vaši matku 5 (522)(How I Met Your Mother)15.00 Jak jsem poznal vaši matku 5 (523)(How I Met Your Mother) 15.30 Jak jsem poznal vaši matku 5 (524)(How I Met Your Mother) 16.00 Taková moderní rodinka 2 (213)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.16.30 Taková moderní rodinka 2 (214)(Modern Family)17.00 Taková moderní rodinka 2 (215)(Modern Family)17.30 Taková moderní rodinka 2 (216)(Modern Family)18.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (601)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.18.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (602)(How I Met Your Mother)19.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (603)(How I Met Your Mother) 19.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (604)(How I Met Your Mother) Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.18.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (602)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.19.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (603)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. 01.55 Brooklyn 99 5 (520)(Brooklyn Nine Nine)02.20 Griffinovi 5 (516)(Family Guy)02.45 Griffinovi 5 (517)(Family Guy)03.05 Taková moderní rodinka 2 (213)(Modern Family)03.30 Taková moderní rodinka 2 (214)(Modern Family)03.55 Jak jsem poznal vaši matku 6 (601)(How I Met Your Mother) 04.20 Jak jsem poznal vaši matku 6 (602)(How I Met Your Mother)04.45 Goldbergovi (118)(The Goldbergs)05.10 Goldbergovi (119)(The Goldbergs)05.35 Goldbergovi (120)(The Goldbergs) 06.00 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (122)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)Z dračího bojovníka, obtloustlého a líného pandy Poa, se pod vedením jeho učitele Shifua stal mazák, který je připraven bojovat po boku svých přátel proti zlu.06.30 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (123)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)07.00 Tučňáci z Madagaskaru (126)(The Penguins of Madagascar)Seriál o bandě militantních tučňáků, které znáte z filmu Madagaskar.07.30 Tučňáci z Madagaskaru 2 (201)(The Penguins of Madagascar)08.00 Spongebob v kalhotách 7 (150)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.08.30 Spongebob v kalhotách 7 (151)(SpongeBob SquarePants)09.00 Spongebob v kalhotách 7 (152)(SpongeBob SquarePants)09.30 SpongeBob v kalhotách 8 (153)(SpongeBob SquarePants) 10.00 Spongebob v kalhotách 8 (154)(SpongeBob SquarePants)10.30 Spongebob v kalhotách 8 (155)(SpongeBob SquarePants)11.00 Spongebob v kalhotách 8 (156)(SpongeBob SquarePants)11.30 Spongebob v kalhotách 8 (157)(SpongeBob SquarePants)12.00 Goldbergovi (122)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.12.30 Goldbergovi (123)(The Goldbergs)13.00 Goldbergovi 2 (201)(The Goldbergs)13.30 Goldbergovi 2 (202)(The Goldbergs)14.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (601)(How I Met Your Mother) 14.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (602)(How I Met Your Mother)15.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (603)(How I Met Your Mother)15.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (604)(How I Met Your Mother) 16.00 Taková moderní rodinka 2 (217)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.16.30 Taková moderní rodinka 2 (218)(Modern Family)17.00 Taková moderní rodinka 2 (219)(Modern Family)17.30 Taková moderní rodinka 2 (220)(Modern Family)18.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (605)(How I Met Your Mother) 18.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (606)(How I Met Your Mother)19.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (607)(How I Met Your Mother)19.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (608)(How I Met Your Mother) Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.05.10 Goldbergovi (119)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.05.35 Goldbergovi (120)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.06.00 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (122)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)Z dračího bojovníka, obtloustlého a líného pandy Poa, se pod vedením jeho učitele Shifua stal mazák, který je připraven bojovat po boku svých přátel proti zlu.06.30 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctve (123)(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness)Z dračího bojovníka, obtloustlého a líného pandy Poa, se pod vedením jeho učitele Shifua stal mazák, který je připraven bojovat po boku svých přátel proti zlu.07.00 Tučňáci z Madagaskaru (126)(The Penguins of Madagascar)Seriál o bandě militantních tučňáků, které znáte z filmu Madagaskar.07.30 Tučňáci z Madagaskaru 2 (201)(The Penguins of Madagascar)Seriál o bandě militantních tučňáků, které znáte z filmu Madagaskar.08.00 Spongebob v kalhotách 7 (150)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.08.30 Spongebob v kalhotách 7 (151)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.09.00 Spongebob v kalhotách 7 (152)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.09.30 SpongeBob v kalhotách 8 (153)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.10.00 Spongebob v kalhotách 8 (154)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.10.30 Spongebob v kalhotách 8 (155)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.11.00 Spongebob v kalhotách 8 (156)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.11.30 Spongebob v kalhotách 8 (157)(SpongeBob SquarePants)SpongeBob v kalhotách je kreslený seriál, kde je hlavním hrdinou žlutá mořská houba SpongeBob, který žije v oceánu v podmořském městě nazvaném Zátiší Bikin. Společně se svým přítelem, růžovou hvězdicí Patrikem, zažívá šílená dobrodružství.12.00 Goldbergovi (122)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.12.30 Goldbergovi (123)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.13.00 Goldbergovi 2 (201)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.13.30 Goldbergovi 2 (202)(The Goldbergs)Komediální seriál odehrávající se v 80. letech 20. stol. o dospívání v hlučné, milující a poněkud nefunkční rodině. Vypravěč vzpomíná na svůj život s panovačnou matkou, vznětlivým otcem, vzdorovitou sestrou, nervózním bratrem a uhlazeným dědou.14.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (601)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.14.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (602)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.15.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (603)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.15.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (604)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.16.00 Taková moderní rodinka 2 (217)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.16.30 Taková moderní rodinka 2 (218)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.17.00 Taková moderní rodinka 2 (219)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.17.30 Taková moderní rodinka 2 (220)(Modern Family)Tři rozdílné, avšak propojené rodiny čelí všem nezdarům svým jedinečným humorným způsobem.18.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (605)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.18.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (606)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.19.00 Jak jsem poznal vaši matku 6 (607)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.19.30 Jak jsem poznal vaši matku 6 (608)(How I Met Your Mother)Komediální seriál založený na vyprávění o minulosti Teda o tom, jak se zamiloval. Když se Tedovi nejlepší přátelé Marshall a Lily konečně rozhodnou vzít, přiměje ho to k hledání té Pravé. Po svém boku má zkušeného návštěvníka barů Barneyho, starého mládence z přesvědčení s velkou zásobou balících triků a taktik. Skrz sérii vzpomínkových prostřihů si Ted připomíná dny svobody, slasti i strasti randění a hledání té opravdové lásky.20.00 Terminál(The Terminal)Po příletu na newyorské letiště JFK se Viktor Navorský stane nevědomky obětí byrokratického zádrhelu, kvůli němuž se nemůže vrátit do své země ani vstoupit na území USA.22.30 Comedy Club 2 (217)(Comedy Club)Moderátor Tomáš Jeřábek přivítá oblíbené interprety i zatím neznámé talenty, aby za pouhou půlhodinu ukázal, že veselí se dá projevit mnoha způsoby - od tichého chechotu po řehot, ze kterého vás budou brát křeče.23.00 Comedy Club 2 (218)(Comedy Club)Moderátor Tomáš Jeřábek přivítá oblíbené interprety i zatím neznámé talenty, aby za pouhou půlhodinu ukázal, že veselí se dá projevit mnoha způsoby - od tichého chechotu po řehot, ze kterého vás budou brát křeče.23.35 Červený trpaslík 5 (503)(Red Dwarf)Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka je mrtvá, zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili jsou Dave Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu nevědomí a jeho březí kočka, bezpečně uzavřená ve skladišti. Po probuzení za tři miliony let je Lister pouze ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, a Arnolda Rimmera, holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky. Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně jako má 6000 učitelů tělocviku.Kompletní program Paramount Network na leden je umístěn v sekci Download.Stanice Paramount Network bude divákům od 12.1.2021 dostupná na pozici, kde nyní vysílá Prima Comedy Central. Stanice zůstává v DVB-T2 multiplexu, v satelitních platformách, stejně tak i u dalších televizních operátorů.Prima Comedy Central vysílá na českém trhu od 14. prosince 2015. Po více než pěti letech zmizí z českého trhu značka Comedy Central.redakce