V neděli Super Bowl na Premier Sport

Každoroční nejsledovanější sportovní akcí ve Spojených státech je finále ligy amerického fotbalu (NFL). Letos i přes probíhající pandemii koronaviru se podařilo odehrát všech 256 utkání a chybí už jen to poslední.

V neděli 7. února se koná pětapadesáté finále Národní ligy amerického fotbalu, takzvaný Super Bowl. Za poslední dekádu jde každoročně o nejsledovanější sportovní akci ve Spojených státech se sto miliony diváky. Historicky první Super Bowl se odehrál mezi týmy Green Bay Packers a Kansas City Chiefs 15. ledna 1967 v Los Angeles. Tehdy nebyl stadion ani zdaleka vyprodaný, to pravé superbowlové šílenství přišlo až o pár let později.

Od roku 1972 sledovanost finále ligy amerického fotbalu ve sledovanosti nikdy nespadlo pod 50 milionů televizních diváků. Dosud rekordní byl rok 2015 - to se na Super Bowl jenom v televizi dívalo 115 milionů diváků. Před dvěma roky ale přišel propad a finálové klání vidělo „jenom“ 98 milionů lidí. I tak finále Super Bowl mezi deseti nejsledovanějšími pořady v historii amerického vysílání bodovalo celkem devětkrát, jediným jiným pořadem byl poslední díl seriálu M.A.S.H v roce 1983.

Obrovská sledovanost s sebou nese i rekordní ceny reklamních bloků. Vždy jsou rekordní. Za půlminutovou reklamu platí inzerenti pět milionů dolarů (v přepočtu 108 milionů korun) a není výjimkou, že si firmy točí speciální reklamu jen pro vysílání Super Bowlu.

Poločasové koncerty

Fenoménem jsou pak poločasové vystoupení, takzvané half-time show. V devadesátých letech bylo cílem nalákat televizní diváky k obrazovkám i během přestávky a od roku 1993, kdy vystoupil Michael Jackson, jde vždy v podstatě o patnáctiminutové, notně sledované koncerty.

Sledovanost Jacksonova vystoupení byla v roce 1993 mimochodem větší než samotného zápasu. Podle statistik televize Fox se 20 procent diváků dívá výhradně na poločasovou show. Loni během fotbalového utkání vystoupily zpěvačky Shakira a Jennifer Lopez, letos to bude trojnásobný držitel ceny Grammy, kanadský zpěvák The Weeknd. Většina interpretů za své vystoupení nedostane honorář, ale i tak je to pro ně výhodné - jejich „patnáctiminutovku“ vidí přes 100 milionů diváků, což se vždy projeví větším zájmem o koncerty nebo prodej nosičů.

Stadion Raymonda Jamese v Tampě na Floridě, kde se bude konat letošní nedělní finále, má oficiálně udávanou kapacitu 65 890 diváků. Tento rok může být zaplněný pouze ze čtvrtiny. Vstupenky na finále NFL jsou obvykle velice drahé, nejlevnější stojí kolem 7 000 dolarů (151 000 korun), nejdražší s nejlepším výhledem, pohodlnými křesly a neomezeným občerstvením přijdou na 60 tisíc dolarů (1 296 000 korun). Letos na stadion zavítají tisíce zdravotníků, kteří dostanou vstupenky zadarmo.

S českým komentářem

Vrchol letošní sezony NFL si můžete naladit v přímém přenosu na stanici Premier Sport, kterou vysílají televizní operátoři Telly, O2TV a T-Mobile. „ Přímý přenos s českým komentářem začíná třicet minut po půlnoci z neděle 7. na pondělí 8. února ,“ doplňuje Jan Schöppel, marketingový manažer Telly.

Letošní ročník byl poznamenán pandemií koronaviru, přesto se v americké národní lize podařilo odehrát všech 256 zápasů. Klíčem bylo důkladné testování, kdy NFL nechala za celou sezonu provést přibližně 954 tisíc testů na přítomnost covid-19. Hráči ze všech 32 týmů omezovali osobní kontakt, důsledně nosili roušky a při pouhém podezření na nákazu zamířili do karantény.

A vlastně bychom zapomněli, v letošním finále se utkají týmy Kansas City Chiefs a Tampa Bay Buccaneers.