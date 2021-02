Plánované satelity SES (Astra) do roku 2024

27.02.2021 19:08

Lucemburský satelitní operátor SES (Astra) chystá do roku 2024 dopravit do vesmíru a uvést do provozu řadu nových satelitů, které budou sloužit pro datové, mobilní či vládní služby ale i přenosu televizního vysílání.

Celkem se bude jednat o 16 satelitů, z toho 11 pro globální síť O3b mPOWER. Pro televizní vysílání jsou určeny satelity SES 18, SES 19, SES 20 a SES 21, které budou sloužit v oblasti Severní Ameriky v C pásmu.

▲ Paraboly SES (foto: SES)