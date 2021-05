Magio GO a T-Mobile přidávají Eurosport 4K a Travelxp 4K

24.05.2021 16:11

DNES!

Společnosti Slovak Telekom a T-Mobile dnes rozšířily svoji programovou nabídku své online televizní platformy Magio GO a T-Mobile TV o obsah v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. Zákazníkům přinášejí sportovní kanál Eurosport 4K a lifestylový program Travelxp 4K.

Obě stanice budou vysílat ve 4K a divákům přinesou vlastní atraktivní 4K obsah.

4K vysílání na Telekomu a T-Mobile bylo spuštěno symbolicky se začátkem grandslamového tenisového turnaje French Open, který živě vysílá Eurosport 4K v nativním 4K rozlišení.

▲ Eurosport 4K je jednou z programových novinek Magio GO

Nové 4K stanice je možné sledovat bez dalších dodatečných poplatků. Eurosport 4K je zařazen v případě Magio GO do sportovního balíčku již od tarifu Magio GO M a stanice Travelxp 4K je k dispozici klientům s balíkem Magio GO XL. Operátor T-Mobile stanici Eurosport 4K zpřístupnil od tarifu S, Travelxp 4K od tarifu L.

Pro plnohodnotný zážitek ze sledování 4K Telekom i T-Mobile doporučují stabilní internetové připojení s rychlostí stahování alespoň 25 Mbps.

4K stanice mohou zákazníci sledovat na smart TV nebo přes Magio GO TV Box na Slovensku, resp. přes set top boxy nebo smart TV s aplikací T-Mobile TV GO v Česku.